[{"available":true,"c_guid":"494bb44a-781e-4c28-a7a1-3341ba9b53d5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rossz irányba tévedt egy kamion Peruban és megrongálta a híres Nasca-vonalakat - közölték a hatóságok.\r

","shortLead":"Rossz irányba tévedt egy kamion Peruban és megrongálta a híres Nasca-vonalakat - közölték a hatóságok.\r

","id":"20180201_Megrongalta_egy_kamion_a_hires_perui_Nascavonalakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494bb44a-781e-4c28-a7a1-3341ba9b53d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28020d67-153d-48ce-a72f-3f61a1e8e159","keywords":null,"link":"/kultura/20180201_Megrongalta_egy_kamion_a_hires_perui_Nascavonalakat","timestamp":"2018. február. 01. 07:54","title":"Megrongálta egy kamion a híres perui Nasca-vonalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3384c0-8061-4c03-b7db-37e824c12dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint tiltott adatszerzés gyanújával kerülhetett őrizetbe.","shortLead":"Sajtóhírek szerint tiltott adatszerzés gyanújával kerülhetett őrizetbe.","id":"20180131_megint_letartoztathattak_zuschlag_janost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b3384c0-8061-4c03-b7db-37e824c12dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716aa976-3cab-45c4-8d28-6981ec8a3c53","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_megint_letartoztathattak_zuschlag_janost","timestamp":"2018. január. 31. 20:01","title":"Megint letartóztathatták Zuschlag Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggelente mindig mosollyal és egy-két jó szóval fogadta a gyerekeket egy békéscsabai gimnázium portása, ám a tankerület ennek ellenére is úgy döntött, Józsi bácsinak mennie kell. A diákság és a szülők most a Facebookon szerveztek mentőakciót, hogy visszaszerezzék a férfi állását.","shortLead":"Reggelente mindig mosollyal és egy-két jó szóval fogadta a gyerekeket egy békéscsabai gimnázium portása, ám...","id":"20180131_Lapatra_tette_a_tankerulet_diakok_mentenek_meg_a_portas_Jozsi_bacsi_allasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d000e-5dd7-407d-8b8d-2ab4b38c6c11","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Lapatra_tette_a_tankerulet_diakok_mentenek_meg_a_portas_Jozsi_bacsi_allasat","timestamp":"2018. január. 31. 20:22","title":"Lapátra tette a tankerület, diákok mentenék meg a portás Józsi bácsi állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710296c3-acf6-49da-aa4b-1fbae806e495","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi lett L. Simon László erdőjével? Vásárolt-e újabb BMW motort Kósa Lajos? Megvan-e még Szél Bernadett két SIM-kártyája és Hadházy Ákos Trabant kombija? Eltapsolta-e sok tízmilliós vagyonát Bánki Erik és lecserélte-e már iPhone 5-ösét Völner Pál? Ebben a cikkben mindent összeszedtünk, amit a politikusaink és állami vezetőink krémjének friss vagyonnyilatkozataiból tudni kell.","shortLead":"Mi lett L. Simon László erdőjével? Vásárolt-e újabb BMW motort Kósa Lajos? Megvan-e még Szél Bernadett két SIM-kártyája...","id":"20180201_vagyonnyilatkozatok_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=710296c3-acf6-49da-aa4b-1fbae806e495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f4be0-441e-437f-8b63-5d0ded73705c","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_vagyonnyilatkozatok_2018","timestamp":"2018. február. 01. 00:21","title":"Lázár új Land Rovere és Gyurcsány 200 milliós osztaléka – kiteregették millióikat és ingatlanvagyonukat a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff39f66b-09c5-4546-917e-3a03fb0e6b25","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gulyás Márton mozgalma fogta magát, néhány egyéni választókerületben méréseket végez és rendezvényeket tart, hogy kiderüljön, ki a legesélyesebb jelölt áprilisban. A Fidesz nem vesz részt a fórumokon, az együttes Baranyi Krisztina szerint nem azért, mert félnek. Ő egyébként parkolóóránként bontaná le a Fidesz rendszerét, jelentsen ez a helyi botrányra utaláson túl bármit. A Cigánypárt jelöltje pedig úgy vett részt a Közös Ország Mozgalom fórumán, hogy nem is hívták.","shortLead":"Gulyás Márton mozgalma fogta magát, néhány egyéni választókerületben méréseket végez és rendezvényeket tart...","id":"20180202_Fidesz_Kozos_Orszag_Mozgalom_valasztas_kampany_Gulyas_Marton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff39f66b-09c5-4546-917e-3a03fb0e6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81edb805-95f3-4ec9-8a4f-a12b7566d9ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Fidesz_Kozos_Orszag_Mozgalom_valasztas_kampany_Gulyas_Marton","timestamp":"2018. február. 02. 09:20","title":"\"A Fidesz azért nem vitázik, mert tud számolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-alelnök egy Volkswagen Jettába ruházott be a tavalyi év elején. Készpénzből 600 ezret gyűjtött, elfogyott viszont mind az 5400 dollárja.","shortLead":"A Fidesz-alelnök egy Volkswagen Jettába ruházott be a tavalyi év elején. Készpénzből 600 ezret gyűjtött, elfogyott...","id":"20180201_kubatov_gabor_vagyonnyilatkozat2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc4cb10-8ac6-4916-9903-32261aeef882","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_kubatov_gabor_vagyonnyilatkozat2018","timestamp":"2018. február. 01. 03:11","title":"Vett egy autót, és minden dollárját elköltötte Kubatov Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4758b62-0e16-414c-a511-ee9ee2b06891","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KDNP országgyűlési képviselője nehezen szabadul a hétmillió forintos hitelétől, viszont még mindig megvan a Ford Mondeója és az I. kerületi lakása. ","shortLead":"A KDNP országgyűlési képviselője nehezen szabadul a hétmillió forintos hitelétől, viszont még mindig megvan a Ford...","id":"20180201_Hollik_Istvan_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4758b62-0e16-414c-a511-ee9ee2b06891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d5aca8-d70f-42b7-bdc6-b15dd31835bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Hollik_Istvan_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 00:48","title":"Lassan megy a törlesztés Hollik Istvánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40513a3-6755-4a85-9a37-9e28ab2cc447","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyben toporgott – mármint anyagilag – Kósa Lajos 2017-ben, pedig 2017 októberétől már nem frakcióvezetői, hanem miniszteri díjazás járt neki. ","shortLead":"Egy helyben toporgott – mármint anyagilag – Kósa Lajos 2017-ben, pedig 2017 októberétől már nem frakcióvezetői, hanem...","id":"20180201_Hiaba_lett_miniszter_Kosa_Lajos_egy_vasat_sem_tudott_felretenni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40513a3-6755-4a85-9a37-9e28ab2cc447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74137743-131e-4e75-b1e4-0d964f20f2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Hiaba_lett_miniszter_Kosa_Lajos_egy_vasat_sem_tudott_felretenni","timestamp":"2018. február. 01. 00:25","title":"Hiába lett miniszter Kósa Lajos, egy vasat sem tudott félretenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]