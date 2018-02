[{"available":true,"c_guid":"714a0b9c-dfc7-4d20-ada2-adc1b2231b01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aerosmith énekese mellett Emerson Fittipaldi is feltűnik a Kia Super Bowl-ra készített reklámfilmjében.","shortLead":"Az Aerosmith énekese mellett Emerson Fittipaldi is feltűnik a Kia Super Bowl-ra készített reklámfilmjében.","id":"20180202_a_multba_tolatva_steven_tyler_ujra_25_eves_lett__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=714a0b9c-dfc7-4d20-ada2-adc1b2231b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0623e5-6d88-4aea-a74f-451d6d1752e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180202_a_multba_tolatva_steven_tyler_ujra_25_eves_lett__video","timestamp":"2018. február. 02. 09:21","title":"A múltba tolatva: Steven Tyler újra 25 éves lett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyilvánosságra került egy videófelvétel arról, mit mondott a francia tréner a játékosainak a tavalyi, Juventus elleni BL-döntő szünetében.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy videófelvétel arról, mit mondott a francia tréner a játékosainak a tavalyi, Juventus elleni...","id":"20180201_zidane_real_madrid_juvenus_bl_donto_szunet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877934ae-bca0-4a68-9e1e-4e57570b69dc","keywords":null,"link":"/sport/20180201_zidane_real_madrid_juvenus_bl_donto_szunet","timestamp":"2018. február. 01. 21:57","title":"Így mondta ki Zidane a Juventus halálos ítéletét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cd05a6-58dc-41b2-83de-31bcfb8bb796","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"16 nap, 110 ezer óvszer, rengeteg lehetőség.","shortLead":"16 nap, 110 ezer óvszer, rengeteg lehetőség.","id":"20180202_Ovszerbol_nem_lesz_hiany_a_teli_olimpian","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3cd05a6-58dc-41b2-83de-31bcfb8bb796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d409443-1f59-44c4-b481-3a3f9e2483f8","keywords":null,"link":"/elet/20180202_Ovszerbol_nem_lesz_hiany_a_teli_olimpian","timestamp":"2018. február. 02. 09:52","title":"Óvszerből nem lesz hiány a téli olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentősöknek maguknak kellene takarítania a mentőautókat, a ruhájukat, és a használt orvosi eszközöket is. ","shortLead":"A mentősöknek maguknak kellene takarítania a mentőautókat, a ruhájukat, és a használt orvosi eszközöket is. ","id":"20180201_Elkepeszto_korulmenyek_uralkodnak_a_legnagyobb_mentoallomason_Budan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b1bc32-53ed-4540-9086-31c672ebd24c","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Elkepeszto_korulmenyek_uralkodnak_a_legnagyobb_mentoallomason_Budan","timestamp":"2018. február. 01. 10:28","title":"Elképesztő körülmények uralkodnak a legnagyobb mentőállomáson Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem válogattak be a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) programjába több filmet, mert kiderült, hogy az alkotók között vannak szexuális zaklatási ügyekben érintett filmesek. ","shortLead":"Nem válogattak be a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) programjába több filmet, mert kiderült...","id":"20180202_Tobb_filmet_is_zaklatasi_ugyek_miatt_utasitottak_el_a_Berlinalerol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde7e781-e257-4420-8760-4a755df0e220","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Tobb_filmet_is_zaklatasi_ugyek_miatt_utasitottak_el_a_Berlinalerol","timestamp":"2018. február. 02. 21:57","title":"Több filmet is zaklatási ügyek miatt utasítottak el a Berlinaléról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH rábólintott, hogy a felcsúti polgármesteré legyen a Konzum alapkezelő több mint fele, de cserébe ezért meg kellett válnia két rádiójától.","shortLead":"A GVH rábólintott, hogy a felcsúti polgármesteré legyen a Konzum alapkezelő több mint fele, de cserébe ezért meg...","id":"20180201_eleg_gyorsan_veget_ert_meszaros_lorinc_radiotulajdonosi_karrierje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0b8739-57b6-43a8-9561-706ab6f5d848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_eleg_gyorsan_veget_ert_meszaros_lorinc_radiotulajdonosi_karrierje","timestamp":"2018. február. 01. 19:50","title":"Elég gyorsan véget ért Mészáros Lőrinc rádiótulajdonosi karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Már az Európai Unió Bírósága előtt van az Európai Bíróság keresete a Lex CEU ügyében. ","shortLead":"Már az Európai Unió Bírósága előtt van az Európai Bíróság keresete a Lex CEU ügyében. ","id":"20180202_Birosag_elott_a_lex_CEU","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2871f016-89dd-42ab-bc2c-e71c407f9a23","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Birosag_elott_a_lex_CEU","timestamp":"2018. február. 02. 10:20","title":"A Bizottság nem vár: beperelte Magyarországot a Lex CEU miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Posta minden esetben és automatikusan csak nagykorú tanú jelenlétében engedi átadni a postai könyvelt küldeményt a vak és gyengénlátó címzett számára. Székely László ombudsman szerint a gyakorlat sérti az egyenlő bánásmód követelményét.","shortLead":"A Magyar Posta minden esetben és automatikusan csak nagykorú tanú jelenlétében engedi átadni a postai könyvelt...","id":"20180202_ombudsman_diszkriminalja_a_latasserulteket_a_postai_szolgaltatasokrol_szolo_rendelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fa66e6-81bc-4103-9c39-73977fec1f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_ombudsman_diszkriminalja_a_latasserulteket_a_postai_szolgaltatasokrol_szolo_rendelet","timestamp":"2018. február. 02. 11:51","title":"Ombudsman: diszkriminálja a látássérülteket a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]