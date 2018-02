Nagy felfordulás várható az esélyes baloldali körzetekben, a helyzet hajaz arra, ami Hódmezővásárhelyen zajlik. Lévai Katalin után újabb érdekes életrajzú jelölt jelentkezhet be a szomszédos körzetben.

Az országgyűlési választáson az indulását a hvg.hu-n bejelentő Lévai Katalin volt szocialista miniszter után újabb balodali politikusról jelent meg ismeretlen eredetű, imázsépítő újság. Móricz Eszert, az MSZP nemrég kirúgott tagját a XV. kerületben népszerűsíti ugyanaz a furcsa lap, melyet az impresszum szerint egy kínai ruházati kiskereskedelmi cég ad ki, mail-címe pedig elérhetetlen, de árulkodó, "igazibal" néven fut.

Megkerestük Móricz Esztert, de a keddi, Lévai Katalinnal együtt tartott sajtótájékoztató előtt nem akart beszélni. Lévai ott jelenti be hivatalosan az indulását "a Lendülettel Magyarországért, a nemzeti baloldal képviselője" párt nevében. Móriczot hiába értük el, azt sem árulta el, hogy hasonló célból lesz-e jelen a keddi sajtóeseményen, mint a korábbi szocialista miniszter.

Lévai a XIV. kerületben, vagyis Zuglóban indul, egyik ellenfele Tóth Csaba szocialista politikus lesz, aki négy éve nyert a körzetben. Móricz Eszter 2014-ben még az MSZP tagjaként, az Összefogás színeiben indult, és 277 szavazattal maradt el a fideszes győztes, László Tamás mögött (a borítóképen Móricz Eszter piros sálban látható a 2014-es összefogók között). Most az MSZP és DK alkuja alapján itt a DK állíthat jelöltet. Gyurcsányék döntése értelmében a polgármester, Hajdu László indul a mandátumért.

Móricz kalandos útja

Móriczot az MSZP tavaly nyáron kizárta a pártból – Móricz ugyan a döntés után fellebbezett, ám weboldalán 2017 novemberében már azt közölte, hogy független képviselőként folytatja. A politikus megkeresésünkre azt mondta, kizárásáról a végső döntést a kongresszusnak kell meghoznia. Móricz volt az, aki a kvótanépszavazás kapcsán a kormány mellett állt ki, illetve több kérdésben együtt mozgott a Fidesszel Hajdu László DK-s polgármester ellen. Utóbbi miatt kapott fegyelmit, és indult el kizárása. Móricz viszont párttagsága megfosztása után a Magyar Időknek arról beszélt, azért állították félre, hogy megágyazzák a terepet Gyurcsány Ferencnek, aki az akkori pletykák szerint ott indulhatott volna egyéniben.

Hódmezővásárhelyen is balról előznek

A fővárosi eset – vagyis baloldali veteránt indítani a baloldal által támogatott jelölt ellen – emlékeztet arra, ami Hódmezővásárhelyen zajlik. Ott a szocialisták és a Jobbik által egyaránt támogatott jelölttel, Márki-Zay Péterrel szemben elindult az időközi polgármester-választáson Hernádi Gyula szocialista politikus – akit azóta kizártak a pártból. Helyben gyanúsnak tartják, hogy Hegedűs szóróanyaga villám gyorsan elkészült, illetve azt is, hogy szórólapját a fideszes önkormányzat anyagával, nem egyszer a fideszes jelölt, Hegedűs Zoltán reklámanyagával együtt dobták be a postaládába.

Az esetről a 444.hu számolt be januárban, de többen megerősítették a hvg.hu-nak is. Helyben emlegetik Lázár Jánossal való kapcsolatát is, a teniszklubon keresztül, melynek ő az elnöke. Hernádi élénk piros szórólappal kampányol, azt hirdeti, ő az igazi baloldali jelölt, mail-címe alapján a vásárhelyi baloldal jelöltjeként láttatja magát.