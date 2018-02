[{"available":true,"c_guid":"4ebd251d-8f84-456a-aa56-30eadd4de7ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszernhez tartozó márka újdonsága egy kompakt crossover, ami elsőként Genfben lesz megtekinthető.","shortLead":"A VW konszernhez tartozó márka újdonsága egy kompakt crossover, ami elsőként Genfben lesz megtekinthető.","id":"20180201_ujabb_cseh_remek_itt_a_skoda_kovetkezo_divatos_modellje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ebd251d-8f84-456a-aa56-30eadd4de7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa573102-27c7-4f2d-b8e2-5989ca202c80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180201_ujabb_cseh_remek_itt_a_skoda_kovetkezo_divatos_modellje","timestamp":"2018. február. 01. 16:17","title":"Újabb cseh remek: itt a Skoda következő divatos modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi muszlimok szerint sérelmes, ahogy a közbeszédben megjelenik az iszlám – és nem lóg ki ebből a sorból a Fidesz Vona Gábort befeketíteni próbáló telefonhívása sem. A helyzet a 30-as évekre emlékezteti őket. ","shortLead":"A magyarországi muszlimok szerint sérelmes, ahogy a közbeszédben megjelenik az iszlám – és nem lóg ki ebből a sorból...","id":"20180202_Vonagyalazo_telefonok_a_magyarorszagi_muszlimok_szerint_a_30as_evekhez_hasonlo_hangulatkeltes_zajlik_ellenuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162119b1-dfd3-46c9-a38e-0cdc1db2c891","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Vonagyalazo_telefonok_a_magyarorszagi_muszlimok_szerint_a_30as_evekhez_hasonlo_hangulatkeltes_zajlik_ellenuk","timestamp":"2018. február. 02. 11:48","title":"Vona-gyalázó telefonok: a magyarországi muszlimok szerint a 30-as évekhez hasonló hangulatkeltés zajlik ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f2bfca-ba15-4fe4-bba3-ecfcd0a6cdec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A választások miatt.","shortLead":"A választások miatt.","id":"20180201_Nem_gyujthet_nepszavazasos_alairasokat_a_Momentum","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8f2bfca-ba15-4fe4-bba3-ecfcd0a6cdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53234af8-20b0-4acf-b656-88fea60cb868","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Nem_gyujthet_nepszavazasos_alairasokat_a_Momentum","timestamp":"2018. február. 01. 14:10","title":"Nem gyűjthet népszavazásos aláírásokat a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99448165-e7e9-4107-8b0a-905fe10eb7d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy QR-kód is tartozik a tetováláshoz, amelyet több mint háromszáz drukker vállalt be eddig. ","shortLead":"Egy QR-kód is tartozik a tetováláshoz, amelyet több mint háromszáz drukker vállalt be eddig. ","id":"20180202_eletre_szolo_berletet_kap_a_hertha_bsc_egyik_szurkoloja_ha_vallal_egy_tetovalast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99448165-e7e9-4107-8b0a-905fe10eb7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148dee86-ac13-4937-821e-c56d21d12d6a","keywords":null,"link":"/sport/20180202_eletre_szolo_berletet_kap_a_hertha_bsc_egyik_szurkoloja_ha_vallal_egy_tetovalast","timestamp":"2018. február. 02. 15:02","title":"Életre szóló bérletet kap a Hertha BSC egyik szurkolója, ha vállal egy tetoválást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180202_mediaworks_gyurcsany_megyei_napilapok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8755aa41-68d7-46fb-83d2-efabbdda3e29","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_mediaworks_gyurcsany_megyei_napilapok","timestamp":"2018. február. 02. 13:59","title":"Gyurcsány és a Mediaworks – ilyen változatos a médiavidék Magyarországa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dedd572-fa7d-4ef3-bc2e-1b164a40ed9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy bajban van a súlyosan beteg gyerekek életvégi ellátását végző Dóri Ház, a miniszter beavatkozást ígért.","shortLead":"Nagy bajban van a súlyosan beteg gyerekek életvégi ellátását végző Dóri Ház, a miniszter beavatkozást ígért.","id":"20180201_Lazar_bejelentette_segitenek_a_pecsi_Dori_Haznak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dedd572-fa7d-4ef3-bc2e-1b164a40ed9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0104960e-0fdc-4547-afd2-09804368b92f","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Lazar_bejelentette_segitenek_a_pecsi_Dori_Haznak","timestamp":"2018. február. 01. 18:09","title":"Lázár bejelentette, segítenek a pécsi Dóri Háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a160ba6-f4f6-4868-9bc8-f4d82d2777fa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több ezren gyűltek össze péntek hajnalban a mormota kicsalogatására Punxsutawney-ben. Ha minden igaz, a téli kabátokat még nem érdemes eltenniük az amerikaiaknak. ","shortLead":"Több ezren gyűltek össze péntek hajnalban a mormota kicsalogatására Punxsutawney-ben. Ha minden igaz, a téli kabátokat...","id":"20180202_elobujt_az_amerikai_idojos_mormota_es_meglatta_az_arnyekat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a160ba6-f4f6-4868-9bc8-f4d82d2777fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e00cebe-65b0-49af-b3e4-c8fbad9ad6d0","keywords":null,"link":"/elet/20180202_elobujt_az_amerikai_idojos_mormota_es_meglatta_az_arnyekat","timestamp":"2018. február. 02. 15:40","title":"Előbújt az amerikai időjós mormota, és meglátta az árnyékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH rábólintott, hogy a felcsúti polgármesteré legyen a Konzum alapkezelő több mint fele, de cserébe ezért meg kellett válnia két rádiójától.","shortLead":"A GVH rábólintott, hogy a felcsúti polgármesteré legyen a Konzum alapkezelő több mint fele, de cserébe ezért meg...","id":"20180201_eleg_gyorsan_veget_ert_meszaros_lorinc_radiotulajdonosi_karrierje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0b8739-57b6-43a8-9561-706ab6f5d848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_eleg_gyorsan_veget_ert_meszaros_lorinc_radiotulajdonosi_karrierje","timestamp":"2018. február. 01. 19:50","title":"Elég gyorsan véget ért Mészáros Lőrinc rádiótulajdonosi karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]