[{"available":true,"c_guid":"7c16d69b-1fc3-4b4b-8903-a58d54c70022","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószer-kereskedő az erkélyen keresztül próbált menekülni. Nem lett jó vége.","shortLead":"A kábítószer-kereskedő az erkélyen keresztül próbált menekülni. Nem lett jó vége.","id":"20180201_diler_erkelyen_keresztul_menekult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c16d69b-1fc3-4b4b-8903-a58d54c70022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31aad84b-76c7-4664-9978-fb197091de8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_diler_erkelyen_keresztul_menekult","timestamp":"2018. február. 01. 20:52","title":"Látványos akcióval jutottak be a díler lakásába a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dc39d4-bff3-46e6-98a1-0e4216d08d5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német autóklub, az ADAC Eco-teszjében 105 modellt vizsgáltak. Érdekesség, hogy a konnektoros hibridek meglehetősen leszerepeltek.","shortLead":"A német autóklub, az ADAC Eco-teszjében 105 modellt vizsgáltak. Érdekesség, hogy a konnektoros hibridek meglehetősen...","id":"20180131_Ecoteszt_ezek_a_legtisztabb_autok_jelenleg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48dc39d4-bff3-46e6-98a1-0e4216d08d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d013447-0839-4efa-90d3-26a1d2d459fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180131_Ecoteszt_ezek_a_legtisztabb_autok_jelenleg","timestamp":"2018. február. 01. 10:25","title":"Nagy eco-teszt: ezek a legtisztább autók jelenleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szép volt, most már okos is lett Budapest: átadták azt a hálózatot, mellyel a cégek távolról is hatékonyan kapcsolódhatnak a különböző IoT-szenzorokhoz. Állatenyésztőktől a közműszolgáltatókig mindenkinek egyszerűbb lesz. ","shortLead":"Szép volt, most már okos is lett Budapest: átadták azt a hálózatot, mellyel a cégek távolról is hatékonyan...","id":"20180202_Nem_kell_tobbe_oraleolvasassal_bajmolodnunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f79c967-5775-4e06-96fd-b7a11a191afd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180202_Nem_kell_tobbe_oraleolvasassal_bajmolodnunk","timestamp":"2018. február. 02. 12:58","title":"Nemsokára elfelejthetjük a rutint: az IoT leolvassa helyettünk a villany- és a gázórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c13bf2d-1ec4-41ff-a832-c6a3bab74e00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakértők által várt nyereség helyett veszteségről számolt be a Mattel amerikai játékgyártó a tavalyi utolsó negyedévben, miután csökkent több vezető terméke, így Fisher-Price játékok és a Hot Wheels autómodellek eladása.","shortLead":"A szakértők által várt nyereség helyett veszteségről számolt be a Mattel amerikai játékgyártó a tavalyi utolsó...","id":"20180202_Nem_gurul_a_Hot_Wheels_milliardos_veszteseget_konyvelt_el_a_jatekgyarto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c13bf2d-1ec4-41ff-a832-c6a3bab74e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a945c959-ea41-462e-bcb8-e8d81f27476e","keywords":null,"link":"/kkv/20180202_Nem_gurul_a_Hot_Wheels_milliardos_veszteseget_konyvelt_el_a_jatekgyarto","timestamp":"2018. február. 02. 11:42","title":"Nem gurul a Hot Wheels: milliárdos veszteséget könyvelt el a játékgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486e079d-1db0-4e4b-afdc-f4626b17773a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elsüllyedt az őket szállító embercsempészek bárkája – közölte pénteken a Nemzetközi Migrációs Szervezet (OIM).","shortLead":"Elsüllyedt az őket szállító embercsempészek bárkája – közölte pénteken a Nemzetközi Migrációs Szervezet (OIM).","id":"20180202_kilencven_menekult_fulladhatott_vizbe_a_libiai_partoknal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=486e079d-1db0-4e4b-afdc-f4626b17773a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e982039e-5117-4a2e-b81b-095885579529","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_kilencven_menekult_fulladhatott_vizbe_a_libiai_partoknal","timestamp":"2018. február. 02. 13:16","title":"Kilencven menekült fulladhatott vízbe a líbiai partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef4d53b-5545-4d3a-9857-613412114c59","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Orbán Viktor modern egypártrendszert épít – állítja Anne Applebaum. A Pulitzer-díjas történész szerint a magyar politikai válságát mutatja, hogy komoly emberek is elhiszik az összeesküvés-elméleteket, amelyeket Soros György köré font a hatalom. Applebaum a CEU-n tartott előadást megelőzően adott interjút a HVG-nek.","shortLead":"Orbán Viktor modern egypártrendszert épít – állítja Anne Applebaum. A Pulitzer-díjas történész szerint a magyar...","id":"20180203_Applebaum_Orban_Viktor_a_populista_internacionale_buszkesege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef4d53b-5545-4d3a-9857-613412114c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7beb83-28e3-4bd5-ad31-de313a4040b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Applebaum_Orban_Viktor_a_populista_internacionale_buszkesege","timestamp":"2018. február. 03. 07:00","title":"Anne Applebaum: Orbán Viktor a populista internacionálé büszkesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b72de5-104c-437b-8e8d-a167e5d15445","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Visszaszámlálás a választás előtt – ezzel az új rovattal jelentkezik péntektől a Tv2 Mokka című műsora, ebben aktuális politikai kérdésekről diskurálnak majd a meghívott vendégek. A debütáló rész váratlanul emlékezetesre sikeredett, mert az érezhetően sorosozásra behívott politikai szakértő először cáfolta, hogy az ellenzék tényleg le akarná bontani a határzárat, majd szimbólumnak nevezte a kerítést, ami úgysem állít meg senkit. Mire a kormányoldali Századvég-vezető olyan mondattal vágott vissza, amit nehéz nem egy élő adásban elhangzott fenyegetésnek venni.\r

\r

","shortLead":"Visszaszámlálás a választás előtt – ezzel az új rovattal jelentkezik péntektől a Tv2 Mokka című műsora, ebben aktuális...","id":"20180202_Meghekkeltek_a_Tv2t_a_szakerto_elo_adasban_leszolta_Orban_keriteset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b72de5-104c-437b-8e8d-a167e5d15445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b510d65-192b-4277-97e9-32ce707cdb79","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Meghekkeltek_a_Tv2t_a_szakerto_elo_adasban_leszolta_Orban_keriteset","timestamp":"2018. február. 02. 12:16","title":"Meghekkelték a Tv2-t: a szakértő élő adásban leszólta Orbán kerítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor és Mráz Ágoston Sámuel a Heti Válaszban vitatkoztak egy sort a közéletről. Túl sok mindenben most sem értettek egyet.\r

\r

","shortLead":"Török Gábor és Mráz Ágoston Sámuel a Heti Válaszban vitatkoztak egy sort a közéletről. Túl sok mindenben most sem...","id":"20180201_Torok_Gabor_hazugsagrol_beszel_a_kormany_es_a_kormanyparti_sajtoval_kapcsolatban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950acd5f-18ce-416d-a996-be4cc40da59c","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Torok_Gabor_hazugsagrol_beszel_a_kormany_es_a_kormanyparti_sajtoval_kapcsolatban","timestamp":"2018. február. 01. 11:32","title":"Török Gábor hazugságról beszél a kormánnyal és a kormánypárti sajtóval kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]