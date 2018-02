[{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerika nem nyerheti meg a kereskedelmi háborút Kína ellen. Legalábbis ez a véleménye Stephen S. Roach professzornak, aki a Yale egyetemen tanít, korábban pedig a Morgan Stanley Asia főnöke volt.","shortLead":"Amerika nem nyerheti meg a kereskedelmi háborút Kína ellen. Legalábbis ez a véleménye Stephen S. Roach professzornak...","id":"20180201_Kemeny_gyomros_Trumpnak_a_kereskedelmi_haboru_csak_luzereket_termel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f569844d-6177-4b3f-baa0-0bb89d55632c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_Kemeny_gyomros_Trumpnak_a_kereskedelmi_haboru_csak_luzereket_termel","timestamp":"2018. február. 01. 13:02","title":"Kemény gyomros Trumpnak: a kereskedelmi háború csak lúzereket termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c8a03e-2f1c-4711-b159-3c1a4d1975a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most az ingatlanokra fókuszálva néztük át a politikusi vagyonnyilatkozatokat.","shortLead":"Most az ingatlanokra fókuszálva néztük át a politikusi vagyonnyilatkozatokat.","id":"20180201_Fedel_nelkul_alig_akad_kepviselo_akinek_lenne_lakasa_a_vagyonnyilatkozata_szerint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c8a03e-2f1c-4711-b159-3c1a4d1975a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e5c1ff-cb93-44aa-8e36-6df154e125ed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180201_Fedel_nelkul_alig_akad_kepviselo_akinek_lenne_lakasa_a_vagyonnyilatkozata_szerint","timestamp":"2018. február. 01. 14:16","title":"Fedél nélkül? Sok képviselőnek lakás helyett a szántó és a szőlő a sláger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765825cb-8b11-41a0-9d9b-e6563b499f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akik be akarnak jönni a kerítésen át, azok nem menekültek, hanem belépők. Európa legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere működik nálunk. A kormány mindig megkülönböztetett menekülteket és gazdasági migránsokat - előbbiek jöhetnek, utóbbiak nem. Nemzeti befektetőnek kell megvennie a Telenort Lázár szerint. Szóba kerül még Zuschlag János, Bajnai Gordon, Botka László, Czeglédy Csaba, Simon Gábor, Gyurcsány Ferenc. Lázár nem tudja, Orbán találkozott-e Heinrich Pecinával. Az nem került szóba, miért veszélyezteti Magyarországot, aki az ellenzékre szavaz - ami a Fidesz álláspontja. ","shortLead":"Akik be akarnak jönni a kerítésen át, azok nem menekültek, hanem belépők. Európa legszigorúbb vagyonnyilatkozati...","id":"20180201_Allah_Soros_Pecina__kovesse_velunk_a_108_Kormanyinfot__percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=765825cb-8b11-41a0-9d9b-e6563b499f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e778837d-be10-456d-a34e-af0787fb3f13","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Allah_Soros_Pecina__kovesse_velunk_a_108_Kormanyinfot__percrol_percre","timestamp":"2018. február. 01. 14:14","title":"Allah, Soros, Pecina - ez került szóba a 108. Kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mostani botrányban érintett gyárban készült babatejporokban már 2005-ben is kimutatták a kórokozót.","shortLead":"A mostani botrányban érintett gyárban készült babatejporokban már 2005-ben is kimutatták a kórokozót.","id":"20180201_tobb_mint_egy_evtizede_szennyezhette_a_szalmonella_a_Lactalis_tejporait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef8a087-ec6e-4b12-be75-f41b24cd5964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_tobb_mint_egy_evtizede_szennyezhette_a_szalmonella_a_Lactalis_tejporait","timestamp":"2018. február. 01. 21:27","title":"Több mint egy évtizede szennyezhette a szalmonella a Lactalis tejporait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df0ffc7-149e-45e5-b382-c4d829a3814d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teljesítménybér és a bérpótlék, de a munkaidő hossza is fontos, amikor kiszámítják a távolléti díjat.","shortLead":"A teljesítménybér és a bérpótlék, de a munkaidő hossza is fontos, amikor kiszámítják a távolléti díjat.","id":"20180202_Akkor_is_jar_penz_a_dolgozonak_ha_nincs_bent_a_munkahelyen__de_mikor_es_mennyi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9df0ffc7-149e-45e5-b382-c4d829a3814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69ba8d7-7e55-43cc-9720-3b55446161c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180202_Akkor_is_jar_penz_a_dolgozonak_ha_nincs_bent_a_munkahelyen__de_mikor_es_mennyi","timestamp":"2018. február. 02. 09:12","title":"Akkor is jár pénz a dolgozónak, ha nincs bent a munkahelyén – de mikor és mennyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesznek 2014-ben jól jöttek a nehezen beazonosítható, a köznyelvben kamupártoknak nevezhető formációk, az államkasszából elvittek jó pár száz milliót, az eredményekből meg néhány szavazatot a néha megtévesztő nevű tömörülések. 2018-ra szigorodtak a szabályok. Idén ha egy párt nem éri el az 1 százalékot, a kampánypénzt vissza kell fizetnie, ha pedig erre nincs erőforrása, a pártvezetők a saját pénzükkel felelnek. De még így is temérdek párt kapott esélyt, hogy rajthoz álljon. A hatóságok közben lecsaptak az első csalási kísérletre.","shortLead":"A Fidesznek 2014-ben jól jöttek a nehezen beazonosítható, a köznyelvben kamupártoknak nevezhető formációk...","id":"20180201_Olyan_partok_is_elindulnanak_a_valasztasokon_akikrol_meg_nem_is_hallott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cf899c-13c2-48bb-be7e-e76f04301436","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Olyan_partok_is_elindulnanak_a_valasztasokon_akikrol_meg_nem_is_hallott","timestamp":"2018. február. 01. 12:22","title":"Sok tök ismeretlen párt indul a választáson, felpörögni látszanak a kamupártok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad997a-1bee-4a43-b0a7-265d304e6da1","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nem csak szavazásra buzdít, de a választáson is elindul Lévai Katalin korábbi MSZP-s esélyegyenlőségi miniszter, aki ősszel alapított nyugdíjas pártja színeiben szerezne mandátumot – értesült a hvg.hu. A politikus zuglói ambíciói viszont az ellenzék esélyét csökkenthetik, mivel a körzetben a szocialistáknak is van jelöltjük.","shortLead":"Nem csak szavazásra buzdít, de a választáson is elindul Lévai Katalin korábbi MSZP-s esélyegyenlőségi miniszter, aki...","id":"20180202_Levai_Katalin_Zugloban_indul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ad997a-1bee-4a43-b0a7-265d304e6da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbeef38-dcb0-4cd9-89ce-05728f5026c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Levai_Katalin_Zugloban_indul","timestamp":"2018. február. 02. 14:27","title":"\"Megragadta az alkalmat\": Volt szocialista miniszter indul Zuglóban az MSZP ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a3feec-5fdb-4588-99c9-0b57398b395b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár Jánost megkérdezték a vagyonnyilatkozatokról, szerinte nem gond, ha egy politikus utólag módosít. ","shortLead":"Lázár Jánost megkérdezték a vagyonnyilatkozatokról, szerinte nem gond, ha egy politikus utólag módosít. ","id":"20180201_Lazar_Orbannak_is_be_kellett_mutatni_a_gazbojlerrol_a_szamlat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a3feec-5fdb-4588-99c9-0b57398b395b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ff643e-4743-4208-85ba-bc80fd4d8375","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Lazar_Orbannak_is_be_kellett_mutatni_a_gazbojlerrol_a_szamlat","timestamp":"2018. február. 01. 17:46","title":"Lázár: \"Orbánnak is be kellett mutatnia a gázbojlerről a számlát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]