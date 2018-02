[{"available":true,"c_guid":"c9b72de5-104c-437b-8e8d-a167e5d15445","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Visszaszámlálás a választás előtt – ezzel az új rovattal jelentkezik péntektől a Tv2 Mokka című műsora, ebben aktuális politikai kérdésekről diskurálnak majd a meghívott vendégek. A debütáló rész váratlanul emlékezetesre sikeredett, mert az érezhetően sorosozásra behívott politikai szakértő először cáfolta, hogy az ellenzék tényleg le akarná bontani a határzárat, majd szimbólumnak nevezte a kerítést, ami úgysem állít meg senkit. Mire a kormányoldali Századvég-vezető olyan mondattal vágott vissza, amit nehéz nem egy élő adásban elhangzott fenyegetésnek venni.\r

\r

","shortLead":"Visszaszámlálás a választás előtt – ezzel az új rovattal jelentkezik péntektől a Tv2 Mokka című műsora, ebben aktuális...","id":"20180202_Meghekkeltek_a_Tv2t_a_szakerto_elo_adasban_leszolta_Orban_keriteset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b72de5-104c-437b-8e8d-a167e5d15445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b510d65-192b-4277-97e9-32ce707cdb79","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Meghekkeltek_a_Tv2t_a_szakerto_elo_adasban_leszolta_Orban_keriteset","timestamp":"2018. február. 02. 12:16","title":"Meghekkelték a Tv2-t: a szakértő élő adásban leszólta Orbán kerítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simon Józsefet nem a párt zárta ki, maga jelentette be kilépését.","shortLead":"Simon Józsefet nem a párt zárta ki, maga jelentette be kilépését.","id":"20180203_orban_mszp_simon_kilepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac97959-a145-4ceb-a435-f856d9f48aaf","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_orban_mszp_simon_kilepes","timestamp":"2018. február. 03. 18:28","title":"Kilép az MSZP-ből a főbe lőtt Orbánról posztoló politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány felelőssége, hogy hogyan kezeli a menekültügyi alapokat, írta meg a hvg.hu-nak az Európai Bizottság. A megengedő nyilatkozatban azonban benne van egy későbbi számonkérés csírája is.\r

\r

","shortLead":"A magyar kormány felelőssége, hogy hogyan kezeli a menekültügyi alapokat, írta meg a hvg.hu-nak az Európai Bizottság...","id":"20180202_Az_Europai_Bizottsagot_nem_izgatja_az_integracios_alapok_befagyasztasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba67f4d-bd20-4fba-a00c-ae592474ca95","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Az_Europai_Bizottsagot_nem_izgatja_az_integracios_alapok_befagyasztasa","timestamp":"2018. február. 02. 10:32","title":"Az Európai Bizottságot nem izgatja az EU-s menekültsegítő programok befagyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem válogattak be a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) programjába több filmet, mert kiderült, hogy az alkotók között vannak szexuális zaklatási ügyekben érintett filmesek. ","shortLead":"Nem válogattak be a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) programjába több filmet, mert kiderült...","id":"20180202_Tobb_filmet_is_zaklatasi_ugyek_miatt_utasitottak_el_a_Berlinalerol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde7e781-e257-4420-8760-4a755df0e220","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Tobb_filmet_is_zaklatasi_ugyek_miatt_utasitottak_el_a_Berlinalerol","timestamp":"2018. február. 02. 21:57","title":"Több filmet is zaklatási ügyek miatt utasítottak el a Berlinaléról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e7a7bb-d936-431b-826c-382ed137c5dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A legsúlyosabb probléma a korrupció és a kormányközeli üzletemberek helyzetbe hozása a konzervatív Heritage Alapítvány szerint.","shortLead":"A legsúlyosabb probléma a korrupció és a kormányközeli üzletemberek helyzetbe hozása a konzervatív Heritage Alapítvány...","id":"20180202_Ami_az_MTIbol_kimaradt_lesujto_velemeny_a_magyar_gazdasagrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97e7a7bb-d936-431b-826c-382ed137c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7178e1a-821f-4f6d-bedd-c82a5743c815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180202_Ami_az_MTIbol_kimaradt_lesujto_velemeny_a_magyar_gazdasagrol","timestamp":"2018. február. 02. 12:29","title":"Ami az MTI-ből kimaradt: lesújtó vélemény a magyar gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa16ff5-405a-46c5-a191-b47bd23ef4ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha processzor, akkor Intel – gondolhatnánk, és nem is rosszul. Több mint húsz éve az Intel a legnagyobb processzorgyártó, pontosabban az volt, eddig. Most viszont egy másik vállalat orozta el előle ezt a címet.","shortLead":"Ha processzor, akkor Intel – gondolhatnánk, és nem is rosszul. Több mint húsz éve az Intel a legnagyobb...","id":"20180203_a_samsung_lett_a_vilag_legnagyobb_processzorgyartoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa16ff5-405a-46c5-a191-b47bd23ef4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7fe025-11ec-46f5-b329-366810984207","keywords":null,"link":"/tudomany/20180203_a_samsung_lett_a_vilag_legnagyobb_processzorgyartoja","timestamp":"2018. február. 03. 10:12","title":"Ön szerint ki a világ legnagyobb chipgyártója? De ne hamarkodja el a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e12445-4a17-4641-9572-2327fb932c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves focista a kórházban műszívet kapott. Kiderült, egy nagyon ritka, veleszületett koszorúér rendellenességben szenved. A városmajori szívklinika vezetője szerint csoda, hogy túlélte.","shortLead":"A 16 éves focista a kórházban műszívet kapott. Kiderült, egy nagyon ritka, veleszületett koszorúér rendellenességben...","id":"20180202_mar_stabil_allapotban_van_a_dabasi_focista_akit_tizenegyszer_elesztettek_ujra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59e12445-4a17-4641-9572-2327fb932c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8382bdc2-0fbc-4648-9753-fbb202857ea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_mar_stabil_allapotban_van_a_dabasi_focista_akit_tizenegyszer_elesztettek_ujra","timestamp":"2018. február. 02. 20:52","title":"Már stabil állapotban van a dabasi focista, akit tizenegyszer élesztettek újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc6a887-a412-46d8-865f-9970dc33e97e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„A kelet misztikuma ölelkezik a nyugat rafináltságával” – kelleti magát a Bárdi parfüméria terméke, a Kharma kölni egy 1930-as évekbeli reklámon, mely mindjárt a Hopp-villa bejárati ajtaja mellett kínál felütést a múzeum új tárlatához. A Sanghay – Shanghai című kiállítás ugyanis nem a Távol-Keletet, hanem minket mutat be. Egyrészt azt a megkapó és ellentmondásoktól sem mentes tudati képződményt és manifesztációit, amely a két világháború közti Magyarország Kelet-képét jellemezte; másrészt pedig a valóságos, épp virágkorának évtizedeit élő kínai metropolisz magyar diaszpórájának mindennapjait.



","shortLead":"„A kelet misztikuma ölelkezik a nyugat rafináltságával” – kelleti magát a Bárdi parfüméria terméke, a Kharma kölni...","id":"20180202_Pesti_tudatkorrajz_a_TavolKeletrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc6a887-a412-46d8-865f-9970dc33e97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8d00e-5829-479b-8593-bbdcdffd48d4","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180202_Pesti_tudatkorrajz_a_TavolKeletrol","timestamp":"2018. február. 02. 12:23","title":"Pesti tudat-korrajz a Távol-Keletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]