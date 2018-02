[{"available":true,"c_guid":"724cdc63-9534-4a91-98ad-66a83d4ce340","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egészségi okokból végleg lemondani kényszerült elhalasztott európai turnéjának utolsó 10 koncertjét Lady Gaga. Londonban, Manchesterben, Zürichben, Kölnben, Stockholmban, Koppenhágában, Berlinben és Párizsban szomorkodhatnak. ","shortLead":"Egészségi okokból végleg lemondani kényszerült elhalasztott európai turnéjának utolsó 10 koncertjét Lady Gaga...","id":"20180204_Fajdalmai_miattvegleg_lemondta_tiz_europai_koncertjet_Lady_Gaga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724cdc63-9534-4a91-98ad-66a83d4ce340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba18668-d49e-4fa0-9ad3-c112183e0cda","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Fajdalmai_miattvegleg_lemondta_tiz_europai_koncertjet_Lady_Gaga","timestamp":"2018. február. 04. 14:11","title":"Betegsége miatt végleg lemondta tíz európai koncertjét Lady Gaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127ce128-4017-4b1b-9995-d767a6331149","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tárca nélküli miniszter a KDNP önkormányzati tanácsának ülésén beszélt egy önmagát finanszírozó önkormányzati rendszer víziójáról.","shortLead":"A tárca nélküli miniszter a KDNP önkormányzati tanácsának ülésén beszélt egy önmagát finanszírozó önkormányzati...","id":"20180203_kosa_a_kisebb_es_nagyobb_onkormanyzatok_kozotti_adomegosztast_emlegetett_mariapocson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=127ce128-4017-4b1b-9995-d767a6331149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6ec4e0-e2a3-45fe-a281-fd7ca70feb03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180203_kosa_a_kisebb_es_nagyobb_onkormanyzatok_kozotti_adomegosztast_emlegetett_mariapocson","timestamp":"2018. február. 03. 15:33","title":"Kósa a kisebb és nagyobb önkormányzatok közötti adómegosztást emlegetett Máriapócson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Hároméves csúcsot döntött a kőolaj jegyzése, de kérdés, hogy a piac egyensúlya tartós marad-e. A kínálat bőségesnek ígérkezik, az USA pedig az első számú termelővé léphet elő.","shortLead":"Hároméves csúcsot döntött a kőolaj jegyzése, de kérdés, hogy a piac egyensúlya tartós marad-e. A kínálat bőségesnek...","id":"201805__dragulo_koolaj__opecdilemma__uj_szupertermelo__helycsere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5582c78b-a86c-4e18-855f-617308f64fad","keywords":null,"link":"/gazdasag/201805__dragulo_koolaj__opecdilemma__uj_szupertermelo__helycsere","timestamp":"2018. február. 03. 15:00","title":"Az oroszok és az olajkartell utolsó utolsó jó éve jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI azt írta eredetileg, hogy \"közölte\", kijavítottuk, de egyébként mindegy is.","shortLead":"Az MTI azt írta eredetileg, hogy \"közölte\", kijavítottuk, de egyébként mindegy is.","id":"20180203_Ezeket_hazudta_a_mai_ugyeletes_fidesznyik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c4bb5-b6c0-4994-802f-d3c4f9858e46","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Ezeket_hazudta_a_mai_ugyeletes_fidesznyik","timestamp":"2018. február. 03. 14:31","title":"Ezeket hazudta a mai ügyeletes fidesznyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87675d55-2c56-4562-8d46-d63979081702","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az északi és az északkeleti országrészben volt szükség a tűzoltók segítségére. ","shortLead":"Főleg az északi és az északkeleti országrészben volt szükség a tűzoltók segítségére. ","id":"20180203_visszatert_a_tel_tobb_karambol_is_volt_az_utakon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87675d55-2c56-4562-8d46-d63979081702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04ff0e5-8426-437f-8051-1f1d395adbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_visszatert_a_tel_tobb_karambol_is_volt_az_utakon","timestamp":"2018. február. 03. 20:18","title":"Visszatért a tél, több karambol is volt az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3900fa8f-18fe-466e-bae6-a2ca1fca0a68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bejárta a német sajtót a Hertha BSC vezetőedzőjének nyilatkozata, amelyben a magyar mester elmagyarázza, milyen is Dárdai Pál.","shortLead":"Bejárta a német sajtót a Hertha BSC vezetőedzőjének nyilatkozata, amelyben a magyar mester elmagyarázza, milyen is...","id":"20180203_Dardai_Palnal_nincs_kemenyebb_ficko_Berlinben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3900fa8f-18fe-466e-bae6-a2ca1fca0a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69159d1-e708-46d7-8a33-e8bfee9b2503","keywords":null,"link":"/sport/20180203_Dardai_Palnal_nincs_kemenyebb_ficko_Berlinben","timestamp":"2018. február. 03. 13:49","title":"Dárdai Pálnál nincs keményebb fickó Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 9-től kezdik árulni (egyelőre még csak pár országban) az Apple rég várt okoshangszóróját, a HomePodot. Van azonban egy kicsi (pontosabban nem is olyan kicsi) gond vele.\r

\r

","shortLead":"Február 9-től kezdik árulni (egyelőre még csak pár országban) az Apple rég várt okoshangszóróját, a HomePodot. Van...","id":"20180203_homepod_nem_tamogatja_a_spotifyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f498dc-0b3a-4a30-b9e6-31b3c437d40a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180203_homepod_nem_tamogatja_a_spotifyt","timestamp":"2018. február. 03. 16:59","title":"Nem árt tudni erről, ha majd esetleg HomePodot vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea pályafutása negyedik WTA-tornáját nyerte meg egyesben, miután a tajpeji 250 ezer dollár (61,2 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna vasárnapi döntőjében 7:5, 6:1-re legyőzte az ukrán Katerina Kozlovát.","shortLead":"Babos Tímea pályafutása negyedik WTA-tornáját nyerte meg egyesben, miután a tajpeji 250 ezer dollár (61,2 millió...","id":"20180204_Babos_ujabb_gyozelme","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0644376e-bd08-4434-9a19-ab97416c5d2a","keywords":null,"link":"/sport/20180204_Babos_ujabb_gyozelme","timestamp":"2018. február. 04. 08:21","title":"Babos újabb győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]