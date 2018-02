[{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A brit belügyminiszter szerint \"helyénvaló\", hogy London különbséget akar tenni a brit EU-tagság megszűnése előtt, illetve a kilépés után tervezett átmeneti időszakban Nagy-Britanniába érkező EU-állampolgárok letelepedési jogosultságai között.","shortLead":" A brit belügyminiszter szerint \"helyénvaló\", hogy London különbséget akar tenni a brit EU-tagság megszűnése előtt...","id":"20180204_Brit_belugyminiszter_helyenvalo_a_kulonbsegtetel_a_Brexit_elott_es_a_Brexit_utan_erkezo_EUallampolgarok_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a29864-c1ae-412b-a8ee-1946f9abffdc","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Brit_belugyminiszter_helyenvalo_a_kulonbsegtetel_a_Brexit_elott_es_a_Brexit_utan_erkezo_EUallampolgarok_kozott","timestamp":"2018. február. 04. 12:56","title":"Brit belügyminiszter: \"helyénvaló\" a különbségtétel a Brexit előtt és a Brexit után érkező EU-állampolgárok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Ez a legrosszabb reptér a világon\" - írta a kiborult utas. A reptér üzemeltetője csak vállat vonogat. ","shortLead":"\"Ez a legrosszabb reptér a világon\" - írta a kiborult utas. A reptér üzemeltetője csak vállat vonogat. ","id":"20180204_Jo_hirunk_a_vilagban_a_delkoreai_kovetseg_elore_figyelmezteti_allampolgarait_hogy_lopnak_a_borondbol_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032717ff-52e4-4b65-8a40-d275d06fec76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Jo_hirunk_a_vilagban_a_delkoreai_kovetseg_elore_figyelmezteti_allampolgarait_hogy_lopnak_a_borondbol_Budapesten","timestamp":"2018. február. 04. 21:02","title":"Jó hírünk a világban: a dél-koreai követség előre figyelmeztet, hogy lopnak a bőröndből Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e85056-ec74-436b-bbda-f55e73d625f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izraelben megkezdték a kiutasítási végzések kiosztását az egyedülálló férfi menedékkérőknek - jelentette a helyi média vasárnap.","shortLead":"Izraelben megkezdték a kiutasítási végzések kiosztását az egyedülálló férfi menedékkérőknek - jelentette a helyi média...","id":"20180204_Izrael__menekultek_kiutasitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e85056-ec74-436b-bbda-f55e73d625f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc31f63-0852-45f0-a1f7-f7fa50231a5b","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Izrael__menekultek_kiutasitasa","timestamp":"2018. február. 04. 11:34","title":"Izrael - menekültek kiutasítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár szerint lassan halandnak az általa vezetett konzervatívok, illetve a koalíciós partnernek szánt szociáldemokraták közötti tárgyalások, így nem lehet pontosan tudni, mikor lesz új kormánya Németországnak. \r

","shortLead":"Angela Merkel német kancellár szerint lassan halandnak az általa vezetett konzervatívok, illetve a koalíciós...","id":"20180204_Merkel_a_koalicios_kilatasokrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56f2ec1-f462-47ad-a4ae-4ffb7a19181c","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Merkel_a_koalicios_kilatasokrol","timestamp":"2018. február. 04. 12:35","title":"Merkel a koalíciós kilátásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b20829-a32c-4083-89d0-f600f9da5f38","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Dizájnon általában külső megjelenést értünk, ám a fogalom ennél jóval szélesebb: nemcsak a termék kinézetét, hanem például a működését is magába foglalja. Olyan kreatív tervezési, problémamegoldó módszer, amelynek a középpontjában az ember áll.","shortLead":"Dizájnon általában külső megjelenést értünk, ám a fogalom ennél jóval szélesebb: nemcsak a termék kinézetét, hanem...","id":"20180204_design_thinking_dizajngondolkodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08b20829-a32c-4083-89d0-f600f9da5f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cba045-2700-4a26-a227-aabec8a31359","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180204_design_thinking_dizajngondolkodas","timestamp":"2018. február. 04. 19:15","title":"Ott van körülöttünk mindenhol, és befolyásolja életünk minőségét. Mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f449a4-9692-4d37-aa81-1d336e1722a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20180204_heti_top","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51f449a4-9692-4d37-aa81-1d336e1722a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a61056-73cd-4e44-ac69-9e9851cf9d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180204_heti_top","timestamp":"2018. február. 04. 12:00","title":"Heti TOP: fontos frissítés jött a Windowshoz és a Chrome-hoz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa16ff5-405a-46c5-a191-b47bd23ef4ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha processzor, akkor Intel – gondolhatnánk, és nem is rosszul. Több mint húsz éve az Intel a legnagyobb processzorgyártó, pontosabban az volt, eddig. Most viszont egy másik vállalat orozta el előle ezt a címet.","shortLead":"Ha processzor, akkor Intel – gondolhatnánk, és nem is rosszul. Több mint húsz éve az Intel a legnagyobb...","id":"20180203_a_samsung_lett_a_vilag_legnagyobb_processzorgyartoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa16ff5-405a-46c5-a191-b47bd23ef4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7fe025-11ec-46f5-b329-366810984207","keywords":null,"link":"/tudomany/20180203_a_samsung_lett_a_vilag_legnagyobb_processzorgyartoja","timestamp":"2018. február. 03. 10:12","title":"Ön szerint ki a világ legnagyobb chipgyártója? De ne hamarkodja el a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cb6501-9af3-4f37-9eea-4e1fd0b414f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap legfeljebb eső valószínű már, majd száraz, igen hideg napok következnek. Szerdán újra havazhat, és akár nagyobb mennyiség is hullhat.","shortLead":"Vasárnap legfeljebb eső valószínű már, majd száraz, igen hideg napok következnek. Szerdán újra havazhat, és akár...","id":"20180203_sokfele_megmaradhat_a_ho_de_csak_a_hegyekben_lesz_igaz_hopaplan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11cb6501-9af3-4f37-9eea-4e1fd0b414f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b7ce8d-7097-4b48-bc27-2ed3e276b8cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_sokfele_megmaradhat_a_ho_de_csak_a_hegyekben_lesz_igaz_hopaplan","timestamp":"2018. február. 03. 18:47","title":"Sokfelé megmaradhat a hó, de csak a hegyekben lesz igazi hópaplan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]