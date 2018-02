[{"available":true,"c_guid":"956172c6-c378-4a1f-b181-cf42078d7caf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Foglalót kérnek, aztán eltűnnek, vagy elkezdik a munkát, de nem fejezik be, esetleg befejezik, de rosszul, és kényszertörlés alá kerül a cég – a variációk száma szinte végtelen. Aki biztosan rosszul jár, az a megrendelő. ","shortLead":"Foglalót kérnek, aztán eltűnnek, vagy elkezdik a munkát, de nem fejezik be, esetleg befejezik, de rosszul, és...","id":"20180205_Egyre_tobb_a_visszaeles_a_lakasfelujitasok_soran","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956172c6-c378-4a1f-b181-cf42078d7caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101826d8-8f4f-4f52-86f1-50195e0e9bf6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180205_Egyre_tobb_a_visszaeles_a_lakasfelujitasok_soran","timestamp":"2018. február. 05. 17:04","title":"Egyre több a visszaélés a lakásfelújítások során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy éve nem hagyja az MNB erősödni a forintot, a kormány bombát dobott a gazdák közé, és kiderült, mennyire zsenije a spórolásnak néhány képviselő. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Négy éve nem hagyja az MNB erősödni a forintot, a kormány bombát dobott a gazdák közé, és kiderült, mennyire zsenije...","id":"20180204_Es_akkor_Matolcsy_lett_a_devizahitelesek_mumusa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affd7d14-0a09-4b93-bdbf-a32b9b3796af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Es_akkor_Matolcsy_lett_a_devizahitelesek_mumusa","timestamp":"2018. február. 04. 07:00","title":"És akkor Matolcsy lett a devizahitelesek mumusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d2c166-bbf9-4741-9252-b7dadcbff92a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hívhatjuk persze irdatlan szerencsének is azt, ami az alábbi videóban láthatunk.","shortLead":"Hívhatjuk persze irdatlan szerencsének is azt, ami az alábbi videóban láthatunk.","id":"20180204_Meg_csak_februar_van_de_lehet_megvan_az_ev_mentese__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69d2c166-bbf9-4741-9252-b7dadcbff92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b88183-4ad7-4dc5-a69c-7b9a0ae00356","keywords":null,"link":"/cegauto/20180204_Meg_csak_februar_van_de_lehet_megvan_az_ev_mentese__video","timestamp":"2018. február. 05. 10:22","title":"Még csak február van, de lehet, hogy megvan az év mentése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Angliában élő ausztrál zenész a Papp László Budapest Arénában lép fel.","shortLead":"Az Angliában élő ausztrál zenész a Papp László Budapest Arénában lép fel.","id":"20180204_Nick_Cave_koncert_lesz_a_nyaron_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ac10ee-0ea5-4761-8ffb-34f2d4e909fb","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Nick_Cave_koncert_lesz_a_nyaron_Budapesten","timestamp":"2018. február. 04. 19:37","title":"Nick Cave-koncert lesz a nyáron Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Orbán Viktor valósággal dominálja Sebastian Kurz osztrák kancellár hosszú interjúját a Der Standarddal. A magyar kormányfőt tizenháromszor említik, Macront tízszer, Merkelt hatszor. Nagyobb baj lehet Orbán szempontjából, hogy Kurz a nézeteltéréseiket domborítja ki, és a problémák száma a jövőben csak gyarapodni fog.","shortLead":"Orbán Viktor valósággal dominálja Sebastian Kurz osztrák kancellár hosszú interjúját a Der Standarddal. A magyar...","id":"20180205_Az_osztrak_kancellar_eltolja_magatol_Orbant_es_csokkentene_az_EUpenzeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308bd2fb-7d99-417b-97e9-958d10d7db1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Az_osztrak_kancellar_eltolja_magatol_Orbant_es_csokkentene_az_EUpenzeket","timestamp":"2018. február. 05. 07:15","title":"Az osztrák kancellár eltolja magától Orbánt, és csökkentené az EU-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7f4e55-06e9-41c5-8fa4-11ee1c8492f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jugoszláv márkának vannak rajongói és antiszimpatizánsai is, de ez a ragyogó állapotú régi darab vélhetően mindenki szívét ellágyítja.","shortLead":"A jugoszláv márkának vannak rajongói és antiszimpatizánsai is, de ez a ragyogó állapotú régi darab vélhetően mindenki...","id":"20180204_sosem_szerette_a_zastavat_azert_nezze_meg_ezt_a_gyonyoru_elado_hazai_peldanyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d7f4e55-06e9-41c5-8fa4-11ee1c8492f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ba8847-ca09-412c-aeb9-5c5db5349670","keywords":null,"link":"/cegauto/20180204_sosem_szerette_a_zastavat_azert_nezze_meg_ezt_a_gyonyoru_elado_hazai_peldanyt","timestamp":"2018. február. 04. 08:24","title":"Sosem szerette a Zastavát? Azért nézze meg ezt a gyönyörű eladó hazai példányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az utasok poggyászainak kezelésére engedéllyel rendelkező, a légitársaságok által megbízott földi kiszolgáló szervezetek soron kívüli hatósági ellenőrzését rendelte el 2018. február 5-én.","shortLead":"A közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi...","id":"20180205_Repteri_lopasok_soron_kivuli_ellenorzest_vegez_a_miniszterium","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c48d35-61c7-4e62-a32a-74b363705820","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_Repteri_lopasok_soron_kivuli_ellenorzest_vegez_a_miniszterium","timestamp":"2018. február. 05. 15:06","title":"Reptéri lopások: soron kívüli ellenőrzést végez a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 98 éves Bálint György ma is ugyanolyan szenvedélyesen beszél a kertről, a fákról, a természetről, mint amikor nap mint nap láthattuk a tévében kertészeti, gazdálkodási tanácsokat osztogatni. Közönsége ezt most is épp úgy igényli, mint akkor, a Facebookon több mint 400 ezren követik.","shortLead":"A 98 éves Bálint György ma is ugyanolyan szenvedélyesen beszél a kertről, a fákról, a természetről, mint amikor nap...","id":"20180204_balint_gazda_balint_gyorgy_video_portre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86e6466-76e7-40b7-837f-9c51dcb5555a","keywords":null,"link":"/elet/20180204_balint_gazda_balint_gyorgy_video_portre","timestamp":"2018. február. 04. 20:01","title":"Bálint gazda: \"Nosztalgiával nem sokat foglalkozom, inkább a jövővel\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]