[{"available":true,"c_guid":"0aee24a0-0381-4658-9451-63103cc0d91b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ron Howard a Twitterre posztolt egy sokatmondót.","shortLead":"Ron Howard a Twitterre posztolt egy sokatmondót.","id":"20180203_A_rendezo_is_celozgat_arra_hogy_holnap_jon_az_uj_Star_Warsfilm_elozetese_foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aee24a0-0381-4658-9451-63103cc0d91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71ea533-349b-4f6a-9c1f-326081002c05","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_A_rendezo_is_celozgat_arra_hogy_holnap_jon_az_uj_Star_Warsfilm_elozetese_foto","timestamp":"2018. február. 03. 20:32","title":"A rendező is célozgat arra, hogy holnap jön az új Star Wars-film előzetese (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9858c33f-9e68-44ab-9d9c-fbceab6e1e3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt van a tél, itt van újra. Fényképek a hófödte mediterrán Magyarországról.","shortLead":"Itt van a tél, itt van újra. Fényképek a hófödte mediterrán Magyarországról.","id":"20180203_Itt_van_a_tel_itt_van_ujra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9858c33f-9e68-44ab-9d9c-fbceab6e1e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cc0b88-309f-45b1-9044-95fcfe6a42cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Itt_van_a_tel_itt_van_ujra","timestamp":"2018. február. 03. 15:06","title":"Itt van a tél, itt van újra - képek a hóról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09195707-c8ca-4730-abcd-0034344229cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány szerint az embereknek túl engedékeny a se füle-se farka Stop Soros, és tovább szigorítanák.","shortLead":"A kormány szerint az embereknek túl engedékeny a se füle-se farka Stop Soros, és tovább szigorítanák.","id":"20180204_Johet_a_kulfoldi_ugynok_kategoria_a_migranssegito_szervezetekre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09195707-c8ca-4730-abcd-0034344229cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780483dc-99a9-4f38-b264-92e788b67262","keywords":null,"link":"/itthon/20180204_Johet_a_kulfoldi_ugynok_kategoria_a_migranssegito_szervezetekre","timestamp":"2018. február. 04. 14:49","title":"Jöhet a külföldi ügynök kategória a \"migránssegítő\" szervezetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI azt írta eredetileg, hogy \"közölte\", kijavítottuk, de egyébként mindegy is.","shortLead":"Az MTI azt írta eredetileg, hogy \"közölte\", kijavítottuk, de egyébként mindegy is.","id":"20180203_Ezeket_hazudta_a_mai_ugyeletes_fidesznyik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c4bb5-b6c0-4994-802f-d3c4f9858e46","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Ezeket_hazudta_a_mai_ugyeletes_fidesznyik","timestamp":"2018. február. 03. 14:31","title":"Ezeket hazudta a mai ügyeletes fidesznyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc1ecf3-d7fe-4576-a468-e71ce18efedb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen ősi maja építmények - piramisok, paloták, gátak, összesen több mint 60 ezer különálló szerkezet - nyomára bukkant egy nemzetközi kutatócsoport lézeres távérzékelés segítségével Guatemalában.","shortLead":"Eddig ismeretlen ősi maja építmények - piramisok, paloták, gátak, összesen több mint 60 ezer különálló szerkezet...","id":"20180205_maja_epitmenyek_lidar_lezeres_taverzekeles_felfedezes_guatemala","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc1ecf3-d7fe-4576-a468-e71ce18efedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778ed56-de61-4f08-8ba1-1f059ce7b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_maja_epitmenyek_lidar_lezeres_taverzekeles_felfedezes_guatemala","timestamp":"2018. február. 05. 00:03","title":"60 000 (!) rejtett, ősi maja építményre, köztük egy 30 méteres piramisra bukkantak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"-1 és +6 között lesz a hőmérséklet. ","shortLead":"-1 és +6 között lesz a hőmérséklet. ","id":"20180205_Ma_is_tobbfele_kisut_a_nap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7379442c-0c1a-4837-8755-52382de32167","keywords":null,"link":"/idojaras/20180205_Ma_is_tobbfele_kisut_a_nap","timestamp":"2018. február. 05. 05:12","title":"Ma is többfelé kisüt a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eaf252c-285d-4741-b79a-a7e47123e890","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ő a 62. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.","shortLead":"Ő a 62. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.","id":"20180205_Fucsovics_meg_soha_nem_allt_ilyen_jol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eaf252c-285d-4741-b79a-a7e47123e890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af363f08-7051-4c1e-bbc2-ab60565e3b8e","keywords":null,"link":"/sport/20180205_Fucsovics_meg_soha_nem_allt_ilyen_jol","timestamp":"2018. február. 05. 09:42","title":"Fucsovics még soha nem állt ilyen jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Néhány nappal a phjongcshangi téli olimpia kezdete előtt újabb doppingbotrány tört ki: a Sunday Times című brit lap és az ARD német tévéállomás beszámolója szerint több száz sífutót annak ellenére nem tiltottak el a versenyzéstől az utóbbi években, hogy az általuk leadott vérminták doppingolásra utaltak. ","shortLead":"Néhány nappal a phjongcshangi téli olimpia kezdete előtt újabb doppingbotrány tört ki: a Sunday Times című brit lap és...","id":"20180204_Ujabb_doppingbotrany__most_a_sifutok_es_ujra_az_oroszok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc17bf9-bc2a-4cb9-916a-f684e18852d2","keywords":null,"link":"/sport/20180204_Ujabb_doppingbotrany__most_a_sifutok_es_ujra_az_oroszok","timestamp":"2018. február. 04. 14:14","title":"Újabb doppingbotrány – most a sífutók, és újra az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]