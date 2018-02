[{"available":true,"c_guid":"4e447501-b1b0-4bd7-8afe-9849dedf63be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Palotai Károly vezette egyebek mellett az 1978-as világbajnokságon az argentin-brazil meccset, és elvitathatatlan érdeme, hogy az összecsapást sikerült súlyosabb következmények nélkül levezényelnie.","shortLead":"Palotai Károly vezette egyebek mellett az 1978-as világbajnokságon az argentin-brazil meccset, és elvitathatatlan...","id":"20180203_meghalt_palotai_karoly_olimpiai_bajnok_labdarugo_es_jatekvezeto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e447501-b1b0-4bd7-8afe-9849dedf63be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af4e220-40aa-4443-ba7c-a6f1ebfbdbf9","keywords":null,"link":"/sport/20180203_meghalt_palotai_karoly_olimpiai_bajnok_labdarugo_es_jatekvezeto","timestamp":"2018. február. 03. 16:33","title":"Meghalt Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó és játékvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyire is hihetetlennek tűnik, már 14 éve velünk van a Facebook. Ennek alkalmából egy olyan funkcióval gazdagították az oldalt, amely segítségével saját magunk és ismerőseink napját is szebbé tehetjük.\r

","shortLead":"Bármennyire is hihetetlennek tűnik, már 14 éve velünk van a Facebook. Ennek alkalmából egy olyan funkcióval...","id":"20180205_facebook_baratsag_napja_oklevel_keszitese_elso_ismerosom_a_facebookon_legtobbet_lajkolo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f9f0c5-c457-4d46-9f57-0a42fb9fae8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_facebook_baratsag_napja_oklevel_keszitese_elso_ismerosom_a_facebookon_legtobbet_lajkolo","timestamp":"2018. február. 05. 08:03","title":"Most menjen fel a Facebookra: bekapcsoltak egy funkciót, amit ön is imádni fog és az ismerősei is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11509ccc-9cb6-4ce7-bbf0-7cc347062d87","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gajdics Ottó vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a DK elnökével szemben.","shortLead":"Gajdics Ottó vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a DK elnökével szemben.","id":"20180205_Nekiment_Gyurcsanynak_a_Magyar_Idok_foszerkesztoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11509ccc-9cb6-4ce7-bbf0-7cc347062d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6d7fe6-56bf-4cfc-b8ac-1b4eafc850a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Nekiment_Gyurcsanynak_a_Magyar_Idok_foszerkesztoje","timestamp":"2018. február. 05. 09:57","title":"Nekiment Gyurcsánynak a Magyar Idők főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7be4ebf-99f4-4ec5-90aa-bdd1f00a6992","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai futball liga döntője most hétvégén lesz. A hagyományosan nagyon drága reklámidővel az autós cégek közül, úgy tűnik, idén a távol-keletiek gazdálkodnak a legjobban. ","shortLead":"Az amerikai futball liga döntője most hétvégén lesz. A hagyományosan nagyon drága reklámidővel az autós cégek közül...","id":"20180202_autos_reklamok_super_bowl_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7be4ebf-99f4-4ec5-90aa-bdd1f00a6992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b439d01-08e8-4960-b1ff-6a7daf38ec27","keywords":null,"link":"/cegauto/20180202_autos_reklamok_super_bowl_2018","timestamp":"2018. február. 03. 10:26","title":"Jönnek a Super Bowl-reklámok – az öreg rockeré és a Toyotáé üt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fibromyalgia nem viccel: az énekesnőnek olyan komoly fájdalmai vannak, hogy le kellett mondania a turnéja utolsó tíz koncertjét.","shortLead":"A fibromyalgia nem viccel: az énekesnőnek olyan komoly fájdalmai vannak, hogy le kellett mondania a turnéja utolsó tíz...","id":"20180203_Komoly_oka_van_annak_hogy_Lady_Gaga_lemondta_a_koncertjeit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a10300-834d-41db-b8d2-a4060185eb37","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Komoly_oka_van_annak_hogy_Lady_Gaga_lemondta_a_koncertjeit","timestamp":"2018. február. 03. 16:46","title":"Komoly oka van annak, hogy Lady Gaga lemondta a koncertjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ff0b5f-1e43-4aeb-bfa2-af1349c259ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem látta a kerékpárost és elütötte az az edelényi autós, aki indulása előtt a lefagyott szélvédőjén csak egy kis felületet kapart le.","shortLead":"Nem látta a kerékpárost és elütötte az az edelényi autós, aki indulása előtt a lefagyott szélvédőjén csak egy kis...","id":"20180203_edeleny_baleset_szelvedo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2ff0b5f-1e43-4aeb-bfa2-af1349c259ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd174e2-446a-482f-808b-55e1173489c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180203_edeleny_baleset_szelvedo","timestamp":"2018. február. 03. 12:31","title":"Azt hitte az edelényi autós, egy kis lyuk elég lesz, hogy kilásson a szélvédőn – tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aee24a0-0381-4658-9451-63103cc0d91b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ron Howard a Twitterre posztolt egy sokatmondót.","shortLead":"Ron Howard a Twitterre posztolt egy sokatmondót.","id":"20180203_A_rendezo_is_celozgat_arra_hogy_holnap_jon_az_uj_Star_Warsfilm_elozetese_foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aee24a0-0381-4658-9451-63103cc0d91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71ea533-349b-4f6a-9c1f-326081002c05","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_A_rendezo_is_celozgat_arra_hogy_holnap_jon_az_uj_Star_Warsfilm_elozetese_foto","timestamp":"2018. február. 03. 20:32","title":"A rendező is célozgat arra, hogy holnap jön az új Star Wars-film előzetese (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a526a0-55c3-459b-9d4c-78bfcbe4c52d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A holtak világában játszódó Coco nyerte el az animációs filmek egyik legjelentősebb elismerését, a Los Angelesben szombat este átadott Annie-díjat, amely megbízható barométernek tekinthető az Oscar-esélyek szempontjából is.\r

