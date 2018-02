[{"available":true,"c_guid":"186dbf62-b44b-4108-b957-626ae62ddb2e","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Sorban épülnek a szállodák a fővárosban, részben olyan ingatlanokon, amelyeket a közelmúltban a belvárosi önkormányzattal üzletelő pénzemberek kaparintottak meg. A vagyonhalmozásnak még nincs vége.","shortLead":"Sorban épülnek a szállodák a fővárosban, részben olyan ingatlanokon, amelyeket a közelmúltban a belvárosi...","id":"201802__belvaros__szallodaepitesek__meses_kelet__obolbaratok_kozt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=186dbf62-b44b-4108-b957-626ae62ddb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27cce9a-05f9-4b7e-a132-f3d4758e5685","keywords":null,"link":"/gazdasag/201802__belvaros__szallodaepitesek__meses_kelet__obolbaratok_kozt","timestamp":"2018. február. 03. 17:30","title":"Magyar állami bankok hitelei olajozzák a közel-keleti hotelesek építkezéseit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Telitalálatos nem volt, ötös viszont rengeteg. ","shortLead":"Telitalálatos nem volt, ötös viszont rengeteg. ","id":"20180204_Behuzta_a_tizenkettot_az_otodik_heti_hatos_lotton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7fdb0f-e5f0-4901-a7a0-fa08b76cc894","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Behuzta_a_tizenkettot_az_otodik_heti_hatos_lotton","timestamp":"2018. február. 04. 16:50","title":"Behúzta a tizenkettőt az ötödik heti hatos lottón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Stádium Kiadót vezető szexuális zaklatással megvádolt házaspár újabb áldozatai mondták el a történetüket.","shortLead":"A Stádium Kiadót vezető szexuális zaklatással megvádolt házaspár újabb áldozatai mondták el a történetüket.","id":"20180203_Elmeselte_a_noi_ismerosei_hogyan_onkielegitenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428ed5e5-7027-4aa4-b4af-dafad765ba64","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Elmeselte_a_noi_ismerosei_hogyan_onkielegitenek","timestamp":"2018. február. 03. 18:49","title":"„Elmesélte, a női ismerősei hogyan önkielégítenek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15764d0-9a85-418d-8bfd-e56bf05d20dd","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A szurkolók után klubokat is gyűjt a világ minden táján az angol bajnokságot fölényesen vezető csapat abu-dhabi tulajdonosa. ","shortLead":"A szurkolók után klubokat is gyűjt a világ minden táján az angol bajnokságot fölényesen vezető csapat abu-dhabi...","id":"201802__manchester_city__angliai_foleny__globalis_piramis__focipiramis","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d15764d0-9a85-418d-8bfd-e56bf05d20dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c300ccbb-146c-4138-825b-e61a12dee12c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201802__manchester_city__angliai_foleny__globalis_piramis__focipiramis","timestamp":"2018. február. 03. 12:30","title":"Nemcsak a Premier League-ben tűnik ki, globális focibirodalmat épít a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea pályafutása negyedik WTA-tornáját nyerte meg egyesben, miután a tajpeji 250 ezer dollár (61,2 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna vasárnapi döntőjében 7:5, 6:1-re legyőzte az ukrán Katerina Kozlovát.","shortLead":"Babos Tímea pályafutása negyedik WTA-tornáját nyerte meg egyesben, miután a tajpeji 250 ezer dollár (61,2 millió...","id":"20180204_Babos_ujabb_gyozelme","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0644376e-bd08-4434-9a19-ab97416c5d2a","keywords":null,"link":"/sport/20180204_Babos_ujabb_gyozelme","timestamp":"2018. február. 04. 08:21","title":"Babos újabb győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Ez a legrosszabb reptér a világon\" - írta a kiborult utas. A reptér üzemeltetője csak vállat vonogat. ","shortLead":"\"Ez a legrosszabb reptér a világon\" - írta a kiborult utas. A reptér üzemeltetője csak vállat vonogat. ","id":"20180204_Jo_hirunk_a_vilagban_a_delkoreai_kovetseg_elore_figyelmezteti_allampolgarait_hogy_lopnak_a_borondbol_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032717ff-52e4-4b65-8a40-d275d06fec76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Jo_hirunk_a_vilagban_a_delkoreai_kovetseg_elore_figyelmezteti_allampolgarait_hogy_lopnak_a_borondbol_Budapesten","timestamp":"2018. február. 04. 21:02","title":"Jó hírünk a világban: a dél-koreai követség előre figyelmeztet, hogy lopnak a bőröndből Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7be4ebf-99f4-4ec5-90aa-bdd1f00a6992","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai futball liga döntője most hétvégén lesz. A hagyományosan nagyon drága reklámidővel az autós cégek közül, úgy tűnik, idén a távol-keletiek gazdálkodnak a legjobban. ","shortLead":"Az amerikai futball liga döntője most hétvégén lesz. A hagyományosan nagyon drága reklámidővel az autós cégek közül...","id":"20180202_autos_reklamok_super_bowl_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7be4ebf-99f4-4ec5-90aa-bdd1f00a6992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b439d01-08e8-4960-b1ff-6a7daf38ec27","keywords":null,"link":"/cegauto/20180202_autos_reklamok_super_bowl_2018","timestamp":"2018. február. 03. 10:26","title":"Jönnek a Super Bowl-reklámok – az öreg rockeré és a Toyotáé üt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24984eb3-92e8-433c-923b-7d0c0e12c1b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2015-ös párizsi merényleteket elkövető kommandó egyetlen életben maradt tagjának gyilkossági kísérlet miatt kell bíróság elé állnia.","shortLead":"A 2015-ös párizsi merényleteket elkövető kommandó egyetlen életben maradt tagjának gyilkossági kísérlet miatt kell...","id":"20180205_Megkezdodott_Salah_Abdeslam_pere_Brusszelben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24984eb3-92e8-433c-923b-7d0c0e12c1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a495121a-7adf-42b0-b146-cdba33f63f69","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_Megkezdodott_Salah_Abdeslam_pere_Brusszelben","timestamp":"2018. február. 05. 09:31","title":"Megkezdődött Salah Abdeslam pere Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]