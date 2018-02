A Tények műsorvezetője a kormányközelivé lett Origónak beszélt arról, hogyan érzi most magát, hogy mindig futással kezdi a napját, mielőtt elindulna a stúdióba. Ott aztán, mondja, "elkap a napi műsor forgószélszerű kereke, és csak akkor enged ki magából, amikor az aznapi adásnak vége", de még otthon is pörög, nem nagyon tud lefeküdni. Rendszerint visszanézi az adást, hogy külső szemlélőként is rálásson a műsorra.

Marsi kitért arra is, hogy az elmúlt majd két évben a támadások mellett nagyon sok szeretetet is kapott, sokszor ráköszönnek, rámosolyognak az utcán, de vannak, akik meg is szólítják, egy-egy anyagról érdeklődnek.

Az interjúban természetesen rákérdeznek arra is, milyen a munka a Tényeknél, mire Marsi azt mondja, "én egyszerűen imádok itt dolgozni! Mára egy egységes, profi és nagyon jó hangulatú csapat jött itt össze. Azt hiszem, azzal tudom a leginkább szemléltetni ezt, hogy én ide szeretek bejárni. Szeretek megérkezni a házba, szeretem a kollégáimat. Itt velem mindenki nagyon szeretetteljes és kedves."

A beszélgetés végére marad az igazi csattanó, Marsi pedig nem tétovázik, hezitálás nélkül rávágja:

Ha rajtam múlik, terveim szerint még hosszú ideig a Tényeknél maradok!

