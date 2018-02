[{"available":true,"c_guid":"6d850c11-6c9d-40f6-85a0-00447068816f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaságok szigorítják a fedélzetre felvinni kívánt állatokra vonatkozó szabályozást.","shortLead":"A légitársaságok szigorítják a fedélzetre felvinni kívánt állatokra vonatkozó szabályozást.","id":"20180206_segito_allatok_repulo_legitarsasag_pok_kigyo_sundiszno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d850c11-6c9d-40f6-85a0-00447068816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a6ee8d-cd6d-4edd-bc4c-9c2178879e4c","keywords":null,"link":"/elet/20180206_segito_allatok_repulo_legitarsasag_pok_kigyo_sundiszno","timestamp":"2018. február. 06. 13:52","title":"Segítő kígyót, pókot vagy sündisznót vinne repülőre? Ne próbálkozzon vele!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86b83e-49eb-417c-9522-5d5cd68ef12d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány óra alatt több mint tízmilliószor nézték meg azt a videót, amelyen a SpaceX hatalmas rakétájának kedd esti fellövése, illetve az utána történt, űrtörténelmi fontosságú események láthatók.","shortLead":"Néhány óra alatt több mint tízmilliószor nézték meg azt a videót, amelyen a SpaceX hatalmas rakétájának kedd esti...","id":"20180207_spacex_falcon_heavy_raketa_felloves_video_stream","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b86b83e-49eb-417c-9522-5d5cd68ef12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92402ba6-eab6-4f83-bc42-25ed83b8d6fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_spacex_falcon_heavy_raketa_felloves_video_stream","timestamp":"2018. február. 07. 10:03","title":"35 perc történelem: itt végignézheti a SpaceX Falcon Heavy rakéta fellövését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keresetet a Magyar Idők információi szerint elutasították.\r

","shortLead":"A keresetet a Magyar Idők információi szerint elutasították.\r

","id":"20180206_belevettek_a_nemzeti_konzultacioba_beperelte_roganekat_ahmed_h","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37b2530-4b69-42fa-9203-fa2d1f8eb648","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_belevettek_a_nemzeti_konzultacioba_beperelte_roganekat_ahmed_h","timestamp":"2018. február. 06. 07:17","title":"Belevették a nemzeti konzultációba, beperelte Rogánékat Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7c5004-b2c3-4054-91bf-93a692e1b3a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 84 évesen kocsmát és könyvtárat üzemeltető nő magának osztja az italmérési engedélyt, és adót is kivet.","shortLead":"A 84 évesen kocsmát és könyvtárat üzemeltető nő magának osztja az italmérési engedélyt, és adót is kivet.","id":"20180207_Minden_evben_magara_szavaz_az_egy_lakosu_amerikai_varos_polgarmestere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df7c5004-b2c3-4054-91bf-93a692e1b3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287222a4-e609-407f-83c4-cae4d130a132","keywords":null,"link":"/kkv/20180207_Minden_evben_magara_szavaz_az_egy_lakosu_amerikai_varos_polgarmestere","timestamp":"2018. február. 07. 14:31","title":"Minden évben magára szavaz az egy lakosú amerikai város polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70a6136-d75e-4655-88c6-5d63f6b1b0d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfő után kedden is leszakadt egy felsővezeték Rákosrendezőnél. A MÁV-Start szerint késő délutánra állhat helyre a forgalom.","shortLead":"Hétfő után kedden is leszakadt egy felsővezeték Rákosrendezőnél. A MÁV-Start szerint késő délutánra állhat helyre...","id":"20180206_ket_nap_ket_felsovezetekszakadas_ugyanott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b70a6136-d75e-4655-88c6-5d63f6b1b0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02df4d37-3eab-4a5e-b06b-9dd2a6a42629","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180206_ket_nap_ket_felsovezetekszakadas_ugyanott","timestamp":"2018. február. 06. 10:35","title":"Megszínesíti a reggeleket a MÁV: két nap, két felsővezeték-szakadás ugyanott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216289ae-b6a8-42a0-8615-8edfa895bbc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi napokban sorra tűnnek fel az állami tankönyvekben található, enyhén szólva is politikai irányultságú feladatok. Gondoltuk, megkönnyítjük a tankönyvírók dolgát, és ajánlunk néhány NER-kompatibilis általános iskolás feladatot.","shortLead":"Az utóbbi napokban sorra tűnnek fel az állami tankönyvekben található, enyhén szólva is politikai irányultságú...","id":"20180207_Hogy_epitsuk_be_a_migransokat_a_tananyagba_Tanacsok_a_korszeru_tankonyvek_fejlesztoinek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216289ae-b6a8-42a0-8615-8edfa895bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fb4bff-d0b2-448a-b3e5-afe22928cde7","keywords":null,"link":"/kultura/20180207_Hogy_epitsuk_be_a_migransokat_a_tananyagba_Tanacsok_a_korszeru_tankonyvek_fejlesztoinek","timestamp":"2018. február. 07. 17:20","title":"Migránsokat a tananyagba! Tanácsok a korszerű tankönyvek fejlesztőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ed65fa-b922-453b-be0b-f7a6d6e0076f","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"\"Van, ahol már törvény rögzíti, hogy az abnormális is normális.\" De akadnak további keserű nyalánkságok is a Mediaworks tartalomfejlesztési igazgatójának veretes szövegében, mely szokás szerint katonásan, a lapcsoport több felületén is megjelent. Minden bizonnyal ilyennek képzeli a tartalomfejlesztést. Vélemény.","shortLead":"\"Van, ahol már törvény rögzíti, hogy az abnormális is normális.\" De akadnak további keserű nyalánkságok is a Mediaworks...","id":"20180206_Sirni_is_rohogni_is_lehet_a_Meszarosmedia_legujabb_verbalis_amokfutasan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6ed65fa-b922-453b-be0b-f7a6d6e0076f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a664ba3-d75c-4ec3-bb57-abd52e559ad8","keywords":null,"link":"/elet/20180206_Sirni_is_rohogni_is_lehet_a_Meszarosmedia_legujabb_verbalis_amokfutasan","timestamp":"2018. február. 06. 18:15","title":"A verbális ámokfutás az új tartalomfejlesztés? Sírni is, röhögni is lehet a Mészáros-médián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e20e34b-05c1-4bb2-b52e-662be82817cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy időben napi rendszerességgel lehetett hallani róluk, de azóta szinte teljesen eltűntek a szemüvegként viselhető okoseszközök. Most feltámadni látszanak, miután – több más gyártó után – az Intel is kísérletezni kezdett saját megoldásával. A Vaunt nevű eszköz ráadásul épp azért lehet használható, mert alig különbözik egy rendes szemüvegtől.","shortLead":"Egy időben napi rendszerességgel lehetett hallani róluk, de azóta szinte teljesen eltűntek a szemüvegként viselhető...","id":"20180206_intel_okosszemuveg_vaunt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e20e34b-05c1-4bb2-b52e-662be82817cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ff7f53-71cb-4c2e-8fee-5062b958a3bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180206_intel_okosszemuveg_vaunt","timestamp":"2018. február. 06. 20:03","title":"Egy sima szemüvegnek tűnik, de ha felveszi, csak ámul majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]