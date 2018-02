[{"available":true,"c_guid":"6b70349d-fafb-496b-ac61-d2379961eb84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem Terror Háza, hanem luxusnegyed lesz a hamburgi Stadthöfe-ből. A kapu felirata viszont a koncentrációs táborokra emlékeztet.","shortLead":"Nem Terror Háza, hanem luxusnegyed lesz a hamburgi Stadthöfe-ből. A kapu felirata viszont a koncentrációs táborokra...","id":"20180206_Nemzetkozi_szegyen_hipszterlakasokka_alakitjak_a_Gestapokinzokamrakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b70349d-fafb-496b-ac61-d2379961eb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599d545c-4176-4da5-b436-f012da9330dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180206_Nemzetkozi_szegyen_hipszterlakasokka_alakitjak_a_Gestapokinzokamrakat","timestamp":"2018. február. 06. 11:44","title":"„Nemzetközi szégyen”: hipszterlakásokká alakítják a Gestapo-kínzókamrákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fe357c-faed-4bc1-ac8b-59aed4bba76a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így újra láthatóvá vált Benito Mussolini olasz fasiszta diktátor közkeletű titulusa, amely egy tavaly nyári tűzben veszett oda.","shortLead":"Így újra láthatóvá vált Benito Mussolini olasz fasiszta diktátor közkeletű titulusa, amely egy tavaly nyári tűzben...","id":"20180205_ezer_faval_potoltak_ki_a_Mussolinierdot_olasz_neofasisztak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fe357c-faed-4bc1-ac8b-59aed4bba76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b10955-954d-4f4b-afc7-77bbf6022eaf","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_ezer_faval_potoltak_ki_a_Mussolinierdot_olasz_neofasisztak","timestamp":"2018. február. 05. 19:21","title":"Ezer fával pótolták ki a \"Mussolini-erdőt\" olasz neofasiszták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Microsoft Magyarországtól érkezik az új digitális- és üzletfejlesztési igazgató, aki korábban a HVG Kiadói Rt. marketingvezetője is volt.","shortLead":"A Microsoft Magyarországtól érkezik az új digitális- és üzletfejlesztési igazgató, aki korábban a HVG Kiadói Rt...","id":"20180205_fontos_poszton_volt_vezetovaltas_az_rtl_magyarorszagnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d167bb-dc08-4003-aa4d-131cb02a1723","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_fontos_poszton_volt_vezetovaltas_az_rtl_magyarorszagnal","timestamp":"2018. február. 05. 17:49","title":"Fontos poszton volt vezetőváltás az RTL Magyarországnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc82335c-29ca-4840-9a9f-6cc01ad540b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Surface Book 2 egyike a ma kapható legjobb notebookoknak. Sajnos az árát is igen magasra tette a Microsoft, most azonban – némi kompromisszum fejében – árengedményt kínál.","shortLead":"A Surface Book 2 egyike a ma kapható legjobb notebookoknak. Sajnos az árát is igen magasra tette a Microsoft, most...","id":"20180206_olcsobb_surface_book2_kevesebb_nativ_tarhellyel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc82335c-29ca-4840-9a9f-6cc01ad540b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ce4354-3d4b-4456-a8ab-6498c8e51f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180206_olcsobb_surface_book2_kevesebb_nativ_tarhellyel","timestamp":"2018. február. 06. 17:00","title":"Levitte a Surface Book 2 árát a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milyen munkaerőhiány? 114 ezer nem tanuló és nem dolgozó fiatalnak kellene állást találni. Csaknem 200 milliárd forint az erre költhető uniós forrás.","shortLead":"Milyen munkaerőhiány? 114 ezer nem tanuló és nem dolgozó fiatalnak kellene állást találni. Csaknem 200 milliárd forint...","id":"20180205_Milyen_munkaerohiany_114_ezer_fiatal_nem_talal_allast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1dea8e-7f19-4674-ad98-b891ca5a162a","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_Milyen_munkaerohiany_114_ezer_fiatal_nem_talal_allast","timestamp":"2018. február. 05. 11:31","title":"Fejenként több mint 1 millió forinttal segíti a kormány a 25 év alatti munkanélkülieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cce2bf-a0bf-413d-bed9-d0904d05c652","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Falco autóbalesetben vesztette életét a Dominikai Köztársaságban.","shortLead":"Falco autóbalesetben vesztette életét a Dominikai Köztársaságban.","id":"20180206_20_eve_halt_meg_a_kozepeuropai_David_Bowie","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8cce2bf-a0bf-413d-bed9-d0904d05c652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08dec82-d81c-4a08-9aa2-b947ad02d685","keywords":null,"link":"/kultura/20180206_20_eve_halt_meg_a_kozepeuropai_David_Bowie","timestamp":"2018. február. 06. 11:16","title":"20 éve halt meg \"a közép-európai David Bowie\" (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea129f-f42b-488c-990c-1c1167a93a51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiugróan magas összeget egyrészt a limitált darabszám, másrészt a lényegében újkori állapot indokolja.","shortLead":"A kiugróan magas összeget egyrészt a limitált darabszám, másrészt a lényegében újkori állapot indokolja.","id":"20180206_62_milliard_forintos_auto_bukkant_fel_a_nemetek_hasznaltautos_oldalan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85ea129f-f42b-488c-990c-1c1167a93a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce170b84-26ee-4b23-8266-14695532b5c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180206_62_milliard_forintos_auto_bukkant_fel_a_nemetek_hasznaltautos_oldalan","timestamp":"2018. február. 06. 13:27","title":"6,2 milliárd forintos autó bukkant fel a németek használtautós oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt válogatott labdarúgónak egy tüdőgyulladást kell legyűrnie, és a szívével sincs minden rendben. De legalább nem agyvérzése volt.","shortLead":"A volt válogatott labdarúgónak egy tüdőgyulladást kell legyűrnie, és a szívével sincs minden rendben. De legalább nem...","id":"20180206_Meszoly_Kalmannak_egeszen_mas_a_baja_mint_amire_az_orvosok_eloszor_gyanakodtak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8634f5f8-c34b-4b7d-aaf1-94733c0e5164","keywords":null,"link":"/sport/20180206_Meszoly_Kalmannak_egeszen_mas_a_baja_mint_amire_az_orvosok_eloszor_gyanakodtak","timestamp":"2018. február. 06. 10:45","title":"Mészöly Kálmánnak egészen más a baja, mint amire az orvosok először gyanakodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]