[{"available":true,"c_guid":"7055a699-5eab-48f6-9df9-9cc9ea276778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arculatot vált a világ egyik legmeghatározóbb légitársaságaként működő Lufthansa. A közismert darus logó éppen idén volt 100 éves, de most azt is átalakították. Újrafestik a gépeket is.","shortLead":"Arculatot vált a világ egyik legmeghatározóbb légitársaságaként működő Lufthansa. A közismert darus logó éppen idén...","id":"20180206_lufthansa_repulogepek_uj_festes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7055a699-5eab-48f6-9df9-9cc9ea276778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb924e0-231e-4b0c-a175-5babc52fedd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180206_lufthansa_repulogepek_uj_festes","timestamp":"2018. február. 06. 11:03","title":"Átfestik a Lufthansa összes repülőgépét, változik a 100 éves logó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár egy hódmezővásárhelyi fórumon beszélt arról, a közmunka mellett legalább nem járnak el lopni az emberek. ","shortLead":"Lázár egy hódmezővásárhelyi fórumon beszélt arról, a közmunka mellett legalább nem járnak el lopni az emberek. ","id":"20180207_Kozosseg_elleni_uszitas_miatt_feljelentettek_Lazar_Janost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c578280-385d-4fc9-a188-5fa559ef1c18","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Kozosseg_elleni_uszitas_miatt_feljelentettek_Lazar_Janost","timestamp":"2018. február. 07. 14:04","title":"Közösség elleni uszítás miatt feljelentették Lázár Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c491ed90-72dd-4aa7-954c-ce2233a9e882","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik zárkában keletkezett tűz, egyelőre nem tudni, miért. Hat fogvatartottat és négy dolgozót vittek kórházba füstmérgezés gyanújával. ","shortLead":"Az egyik zárkában keletkezett tűz, egyelőre nem tudni, miért. Hat fogvatartottat és négy dolgozót vittek kórházba...","id":"20180206_tuz_volt_a_fovarosi_fegyhazban_10_embert_vittek_korhazba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c491ed90-72dd-4aa7-954c-ce2233a9e882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a6a212-ad9a-4d52-804b-5af9442c8efe","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_tuz_volt_a_fovarosi_fegyhazban_10_embert_vittek_korhazba","timestamp":"2018. február. 06. 15:45","title":"Tűz volt a fővárosi fegyházban, tíz embert vittek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e837eba-acbb-44df-8059-4907f4be1c22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Newark városa nagyon szeretne elég vonzóvá válni ahhoz, hogy az Amazon hozzájuk költöztesse az új főhadiszállását.","shortLead":"Newark városa nagyon szeretne elég vonzóvá válni ahhoz, hogy az Amazon hozzájuk költöztesse az új főhadiszállását.","id":"FblptenekfelhkarcoltAmerikban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e837eba-acbb-44df-8059-4907f4be1c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260da260-e225-4276-9904-541f199d8d68","keywords":null,"link":"/ingatlan/FblptenekfelhkarcoltAmerikban","timestamp":"2018. február. 06. 12:39","title":"Fából építenek felhőkarcolót Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Így a nemzetgazdasági miniszter szerint kamatot takarít meg az ország.","shortLead":"Így a nemzetgazdasági miniszter szerint kamatot takarít meg az ország.","id":"20180206_elotorlesztunk_24_milliardot_az_oroszoknak_a_paksi_hitelre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a8af1a-f6c5-4b5a-8828-8863515459f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180206_elotorlesztunk_24_milliardot_az_oroszoknak_a_paksi_hitelre","timestamp":"2018. február. 06. 06:13","title":"Előtörlesztünk 24 milliárdot az oroszoknak a paksi hitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan kiderül. Ugyanis holnapután két Edda-album is megjelenik. Egy valóságos albumpár!","shortLead":"Hamarosan kiderül. Ugyanis holnapután két Edda-album is megjelenik. Egy valóságos albumpár!","id":"20180206_Edda_uj_lemez_Arena_Dalok_a_testnek_Dalok_a_leleknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70920016-8e5d-4c64-9e41-0bdd0f8f2716","keywords":null,"link":"/kultura/20180206_Edda_uj_lemez_Arena_Dalok_a_testnek_Dalok_a_leleknek","timestamp":"2018. február. 06. 15:55","title":"Na, de van szó az ufókról az Edda új lemezén? (Sőt: lemezein)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cce2bf-a0bf-413d-bed9-d0904d05c652","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Falco autóbalesetben vesztette életét a Dominikai Köztársaságban.","shortLead":"Falco autóbalesetben vesztette életét a Dominikai Köztársaságban.","id":"20180206_20_eve_halt_meg_a_kozepeuropai_David_Bowie","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8cce2bf-a0bf-413d-bed9-d0904d05c652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08dec82-d81c-4a08-9aa2-b947ad02d685","keywords":null,"link":"/kultura/20180206_20_eve_halt_meg_a_kozepeuropai_David_Bowie","timestamp":"2018. február. 06. 11:16","title":"20 éve halt meg \"a közép-európai David Bowie\" (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f049d03-f258-4d32-8fad-319e8e172b12","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A phenjani orosz nagykövet állította, hogy csapást jelent az orosz gazdaságnak az észak-koreai munkások hazaküldése, de az ENSZ BT határozatait tiszteletben tartják. ","shortLead":"A phenjani orosz nagykövet állította, hogy csapást jelent az orosz gazdaságnak az észak-koreai munkások hazaküldése, de...","id":"20180207_elkezdtek_hazakiuldeni_az_oroszok_az_eszakkoreai_vendegmunkasokat_de_nem_kell_sietniuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f049d03-f258-4d32-8fad-319e8e172b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a7356d-eb14-469a-9620-e747c085fbd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180207_elkezdtek_hazakiuldeni_az_oroszok_az_eszakkoreai_vendegmunkasokat_de_nem_kell_sietniuk","timestamp":"2018. február. 07. 13:30","title":"Elkezdték hazaküldeni az oroszok az észak-koreai vendégmunkásokat, de nem kell sietniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]