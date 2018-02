[{"available":true,"c_guid":"71ecab40-a3d4-4b28-99e8-c1207ddbb176","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bőrszíne volt a probléma.","shortLead":"A bőrszíne volt a probléma.","id":"20180206_Elnezest_kert_az_IKEA_a_fekete_szinesztol_amiert_nem_vettek_fel_egy_gorogoknek_keszitett_reklamba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71ecab40-a3d4-4b28-99e8-c1207ddbb176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485ba829-b891-4811-9cf5-aa024e08552f","keywords":null,"link":"/kkv/20180206_Elnezest_kert_az_IKEA_a_fekete_szinesztol_amiert_nem_vettek_fel_egy_gorogoknek_keszitett_reklamba","timestamp":"2018. február. 06. 16:22","title":"Elnézést kért az IKEA a fekete színésztől, amiért nem vették fel egy görögöknek készített reklámba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db493958-4e89-4fb5-82d2-1e23d15bc35d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ewan McGregor most 22 éves lánya nosztalgikus hangulatban volt, és kiposztolt egy imádnivaló családi fotót éppen 22 évvel ezelőttről. "Ewan McGregor huszonéves apukaként pózol egy megkopott családi fotón"
2018. február. 06. 12:11

"Egy szerb Peugeot próbált meglépni a pénzügyőrök elől, ezért átvizsgálták az autót, amikor leterelték a sztrádáról." ","shortLead":"Egy szerb Peugeot próbált meglépni a pénzügyőrök elől, ezért átvizsgálták az autót, amikor leterelték a sztrádáról. "Rhinostop: 62 kiló ecstasyt találtak egy bőröndben az M1-esen – fotó"
2018. február. 07. 05:45

"Megtalálhatták a kopaszság ellenszerét japán kutatók: állításuk szerint sikerült felfedezniük azt a módszert, amellyel rekordmennyiségben szaporíthatók a hajnövekedésért felelős tüszők."
"Ezt rengetegen várták: a tudósok azt mondják, megtalálták a gyors hajnövesztés szent grálját"
2018. február. 07. 09:03

"A lemondott szocialista politikus, aki áprilisban már nem indul a választáson, hanem az ügyvédi pálya felé fordul, azt mondja, ő a lehető legszélesebb ellenzéki együttműködésben bízik, de az erőszakos integráció módszerét meghagyná a Fidesznek."
"Bárándy Gergely: Még a DK-ban is vannak, akiket becsülök"
2018. február. 05. 10:45

"A kormány szerint teljesen hiteltelen volt a szocialisták javaslata, az MSZP-nél viszont azzal érveltek: a Fidesz nem akarja beismerni, hogy tarthatatlan a helyzet az oktatásban és az egészségügyben."
"A Fidesz nem engedi a TAO-pénzeket az egészségügy és az oktatás közelébe"
2018. február. 06. 21:13

"Érdekesen megfogalmazott gyógyszeres tájékoztatót töltött fel a Facebookjára Garaczi László író." Futott már bele ön is szándékolatlanul humoros használati útmutatóba? "Tájékoztassa orvosát, ha gyermeke terhes vagy szoptat"
2018. február. 05. 15:11

"A dél-afrikai Lindie Botes tavaly novemberben döntött úgy, hogy megtanul magyarul." Még egy dolgot megfogadott: nem vásárol tankönyvet, kizárólag ingyen elérhető online eszközökkel fogja elsajátítani a nyelvet. Példája ott áll minden magyar előtt is: ha a mi ritka és nehéz nyelvünket meg lehet így tanulni, akkor a sokkal több online forrással szolgáló angol, francia, német vagy spanyol nyelvet is el lehet sajátítani különtanár és pénz nélkül, egy számítógép és egy okostelefon segítségével. "2 hónapja kezdett el magyarul tanulni a nulláról, neten és appokkal – hallgassa meg, most hogy beszél"
2018. február. 05. 11:03