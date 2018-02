[{"available":true,"c_guid":"69259060-be5f-41fc-ab34-6ff00305a874","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb hátrány érheti ezután a magyar vásárlókat is a több webáruházból ismerős földrajzi korlátozás miatt. Az új uniós szabályozásnak köszönhetően az interneten vásárlók jobb hozzáférést kapnak más országokból származó termékekhez és szolgáltatásokhoz. A bankkártyákat sem lehet majd elutasítani magyar mivoltuk miatt.","shortLead":"Kevesebb hátrány érheti ezután a magyar vásárlókat is a több webáruházból ismerős földrajzi korlátozás miatt. Az új...","id":"20180208_online_vasarlas_foldrajzi_korlatozasok_eu_unios_szabaly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69259060-be5f-41fc-ab34-6ff00305a874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22fbc8f-a58d-45a0-9880-a13da6ef8f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180208_online_vasarlas_foldrajzi_korlatozasok_eu_unios_szabaly","timestamp":"2018. február. 08. 07:02","title":"Brüsszel lebontja az EU határait – de még ne kiáltson Sorost, egyelőre csak az internetes vásárlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9128f561-b577-4a93-9655-9d8228e04470","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A képviselők már arról sem tudtak megállapodni, hogy miről szóljon a szöveg. ","shortLead":"A képviselők már arról sem tudtak megállapodni, hogy miről szóljon a szöveg. ","id":"20180207_Csak_nem_sikerul_szoveget_irni_a_bosnyak_himnuszhoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9128f561-b577-4a93-9655-9d8228e04470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a19e88-82ca-42bf-a3d7-577a13f528ae","keywords":null,"link":"/vilag/20180207_Csak_nem_sikerul_szoveget_irni_a_bosnyak_himnuszhoz","timestamp":"2018. február. 07. 10:48","title":"Csak nem sikerül szöveget írni a bosnyák himnuszhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a06247-ff47-4310-a7da-0955555ba99c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zebrahal az öngyógyítás mestere: még súlyos sérülés után is képes regenerálni saját szívét, ráadásul nem egy fix protokoll szerint, hanem nagyon változatos módokon. ","shortLead":"A zebrahal az öngyógyítás mestere: még súlyos sérülés után is képes regenerálni saját szívét, ráadásul nem egy fix...","id":"20180208_zebrahal_sziv_regeneralas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a06247-ff47-4310-a7da-0955555ba99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358e93bb-133f-435e-bf3e-03ded51bfa3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180208_zebrahal_sziv_regeneralas","timestamp":"2018. február. 08. 16:03","title":"Bárcsak olyanok lennénk, mint a zebrahal: képes regenerálni a saját szívét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32ab86e-c44e-4926-b16a-e991a0b20f15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Taschen művészeti kiadó egy különleges könyvvel jelentkezik, ami nagy segítség lehet az anatómia vizsgán, de bárki számára érdekes élmény lesz, akit érdekel a biológia vagy az emberi test.","shortLead":"A Taschen művészeti kiadó egy különleges könyvvel jelentkezik, ami nagy segítség lehet az anatómia vizsgán, de bárki...","id":"20180208_orvostanhallgato_anatomia_konyv_csontvaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32ab86e-c44e-4926-b16a-e991a0b20f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029c0510-5cf2-42cf-bc4b-c7e41f5db288","keywords":null,"link":"/tudomany/20180208_orvostanhallgato_anatomia_konyv_csontvaz","timestamp":"2018. február. 08. 12:03","title":"Kiadnak egy könyvet, amit 180 cm-es csontvázzá lehet hajtogatni – olló és ragasztó nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"70 éves a Kapcsoltam, a Top-Show és más egykor nagyon népszerű tévéműsorok vezetője, Rózsa György. Szerinte egyes produkciói ma is népszerűek lennének.\r

\r

","shortLead":"70 éves a Kapcsoltam, a Top-Show és más egykor nagyon népszerű tévéműsorok vezetője, Rózsa György. Szerinte egyes...","id":"20180207_Rozsa_Gyorgy_ujrainditana_a_Leg_leg_leg_cimu_tevemusorat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e839d5-5590-47c2-bfe5-92f13bdc7854","keywords":null,"link":"/kultura/20180207_Rozsa_Gyorgy_ujrainditana_a_Leg_leg_leg_cimu_tevemusorat","timestamp":"2018. február. 07. 12:17","title":"Rózsa György újraindítaná a Leg… leg …leg című tévéműsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség sikkasztás miatt körözi a férfit. ","shortLead":"A rendőrség sikkasztás miatt körözi a férfit. ","id":"20180207_Penzzel_es_kuldemenyekkel_egyutt_eltunt_egy_postas_Szabolcsban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ea063f-813f-4b20-a08f-08bc4847582a","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Penzzel_es_kuldemenyekkel_egyutt_eltunt_egy_postas_Szabolcsban","timestamp":"2018. február. 07. 08:40","title":"Pénzzel és küldeményekkel együtt eltűnt egy postás Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belbiztonsági minisztérium kiberbiztonságért felelős vezetője közölte egy televíziós interjúban, hogy valóban behatoltak az amerikai választási rendszer számítógépeibe a 2016-os elnökválasztás idején. \r

","shortLead":"A belbiztonsági minisztérium kiberbiztonságért felelős vezetője közölte egy televíziós interjúban, hogy valóban...","id":"20180208_hackerek_amerikai_elnokvalasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8267b9e4-c3f1-4dc1-887b-755c99f83c23","keywords":null,"link":"/vilag/20180208_hackerek_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2018. február. 08. 06:59","title":"Tényleg feltörték az amerikai választási rendszert az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b765456c-8529-4e07-8bab-0c8821ca53b0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Letenye felé a 216-os kilométernél állt keresztbe a pályán egy autószállító kamion. ","shortLead":"Letenye felé a 216-os kilométernél állt keresztbe a pályán egy autószállító kamion. ","id":"20180207_Fotok_jottek_a_behavazott_M7esen_keresztbe_allt_autoszallitorol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b765456c-8529-4e07-8bab-0c8821ca53b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf8ccda-4220-4c73-b60c-da2de633078f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180207_Fotok_jottek_a_behavazott_M7esen_keresztbe_allt_autoszallitorol","timestamp":"2018. február. 07. 09:54","title":"Fotók jöttek a behavazott M7-esen keresztbe állt autószállítóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]