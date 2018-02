[{"available":true,"c_guid":"2237ad29-4f6f-4319-9fc5-2a81b9da03cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mégsem kéri ki a kormánytól a Fideszes többségű zalaegerszegi Közgyűlés az Eliosról szóló OLAF-jelentést.","shortLead":"Mégsem kéri ki a kormánytól a Fideszes többségű zalaegerszegi Közgyűlés az Eliosról szóló OLAF-jelentést.","id":"20180208_Villamgyorsan_visszavonta_a_zalaegerszegi_Fidesz_az_Orban_vejere_nezve_kinos_dontest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2237ad29-4f6f-4319-9fc5-2a81b9da03cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adccb486-5267-4f59-8d45-f2c82ff39eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Villamgyorsan_visszavonta_a_zalaegerszegi_Fidesz_az_Orban_vejere_nezve_kinos_dontest","timestamp":"2018. február. 08. 10:17","title":"Villámgyorsan visszavonta a zalaegerszegi Fidesz az Orbán vejére nézve kínos döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d3498b-28e3-4e0d-a3cd-68e47cad74d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 200 ezer forintot költhetnek egy elegáns tokiói negyed általános iskolájának új Armani-egyenruhájára a jövőre iskolába kerülő gyermekek szülei.","shortLead":"Csaknem 200 ezer forintot költhetnek egy elegáns tokiói negyed általános iskolájának új Armani-egyenruhájára a jövőre...","id":"20180208_Egy_japan_iskola_Armaniegyenruhat_adna_a_diakokra_a_szulok_haborognak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91d3498b-28e3-4e0d-a3cd-68e47cad74d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb5e1eb-0d8b-4a7f-bb11-9e3760261f99","keywords":null,"link":"/elet/20180208_Egy_japan_iskola_Armaniegyenruhat_adna_a_diakokra_a_szulok_haborognak","timestamp":"2018. február. 08. 19:20","title":"Egy japán iskola Armani-egyenruhát adna a diákokra, a szülők háborognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen feliratú szórólapokat találtak sokan a postaládájukban Miskolcon. Azt egyelőre nem tudni, ki készítette őket.","shortLead":"Ilyen feliratú szórólapokat találtak sokan a postaládájukban Miskolcon. Azt egyelőre nem tudni, ki készítette őket.","id":"20180207_mecsetet_epitteto_vonaval_riogatnak_miskolcon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9761a4-5518-4643-8da5-3401e0e3840b","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_mecsetet_epitteto_vonaval_riogatnak_miskolcon","timestamp":"2018. február. 07. 18:56","title":"Mecsetet építtető Vonával riogatnak Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e15d2d-9844-4c4d-8d45-37ff76bbaaf4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország Iszkander-rakétákat telepített Kalinyingrád közelébe nemrég. A litván elnök szerint a nukleáris robbanófejjel is felszerelhető harcászati fegyverek Európa összes országára fenyegetést jelentenek. ","shortLead":"Oroszország Iszkander-rakétákat telepített Kalinyingrád közelébe nemrég. A litván elnök szerint a nukleáris...","id":"20180207_Litvan_elnok_Az_EU_osszes_orszagat_veszelyeztetik_az_orosz_raketak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e15d2d-9844-4c4d-8d45-37ff76bbaaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b31e8d-10ae-4ceb-bc79-3f281882ebdb","keywords":null,"link":"/vilag/20180207_Litvan_elnok_Az_EU_osszes_orszagat_veszelyeztetik_az_orosz_raketak","timestamp":"2018. február. 07. 16:48","title":"Litván elnök: Az EU összes országát veszélyeztetik az orosz rakéták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dea8e3-f82f-4f60-9b47-25017583f203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Till Attila nem a Tények miatt szégyelli magát, és nem szeretne egy életen át a közéleti viták labirintusában bolyongani, ahonnan jelenleg nincs kiút. Tudja, hogy ez helytelen gondolkodás, szokott is rajta rágódni.","shortLead":"Till Attila nem a Tények miatt szégyelli magát, és nem szeretne egy életen át a közéleti viták labirintusában...","id":"20180207_Tilla_A_fuggetlensegem_nem_befolyasolja_milyen_hirek_mennek_a_Tenyekben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43dea8e3-f82f-4f60-9b47-25017583f203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8459b636-88a6-4b26-910a-3271c9a97ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Tilla_A_fuggetlensegem_nem_befolyasolja_milyen_hirek_mennek_a_Tenyekben","timestamp":"2018. február. 07. 10:06","title":"Tilla: A függetlenségemet nem befolyásolja, milyen hírek mennek a Tényekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77bf4d4-4bcb-458d-bcf8-57efc8e9124b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről készült felvételt az Együtt helyi politikusa osztotta meg Facebook-oldalán.","shortLead":"Az erről készült felvételt az Együtt helyi politikusa osztotta meg Facebook-oldalán.","id":"20180208_Sorosplakatokkal_tapetaztak_ki_egy_ferencvarosi_gimnaziumot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77bf4d4-4bcb-458d-bcf8-57efc8e9124b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43e7aee-9f16-42ee-bdff-2d0def42e74d","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_Sorosplakatokkal_tapetaztak_ki_egy_ferencvarosi_gimnaziumot","timestamp":"2018. február. 08. 10:06","title":"Soros-plakátokkal tapétáztak ki egy ferencvárosi gimnáziumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai mikrobiológusok összekötötték a mikroszkópot a mesterséges intelligenciával, hogy ilyen módon is enyhítsék a szakemberhiányból adódó gondokat. A végeredmény igen meggyőző lett.","shortLead":"Az amerikai mikrobiológusok összekötötték a mikroszkópot a mesterséges intelligenciával, hogy ilyen módon is enyhítsék...","id":"20180207_okosmikroszkop_mesterseges_intelligencia_egeszsegugy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb711981-86c5-4941-bff6-5cd9d460a6cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_okosmikroszkop_mesterseges_intelligencia_egeszsegugy","timestamp":"2018. február. 07. 08:03","title":"Rákötötték a mesterséges intelligenciát egy mikroszkópra: 93%-os pontossággal ismeri fel a halálos kórokozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MEOSZ közlése szerint a kormány és a főváros képviselőivel folytatott szerdai egyeztetésen elérték, hogy az M3-as metró 20 állomása közül 18 akadálymentes legyen.","shortLead":"A MEOSZ közlése szerint a kormány és a főváros képviselőivel folytatott szerdai egyeztetésen elérték, hogy az M3-as...","id":"20180207_Meggyoztek_a_kormanyt_20bol_18_metromegallo_akadalymentes_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f46f2e-d03a-40c5-ade1-c4dac239d44f","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Meggyoztek_a_kormanyt_20bol_18_metromegallo_akadalymentes_lesz","timestamp":"2018. február. 07. 19:32","title":"Meggyőzték a kormányt: 20-ból 18 metrómegálló akadálymentes lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]