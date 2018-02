[{"available":true,"c_guid":"28baf2fd-b713-4f7b-894b-1bd7ba4fccde","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás miatt. ","shortLead":"Bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás miatt. A Retro Rádió a Rádió Q frekvenciáján szólalt meg tavaly év végén, de a médiatanács szerint a korábban vállalt műsortervet nem teljesítették a vizsgált időszakban. Máris megbüntették a főváros egyik új rádióját a túl sok zene miatt

A Twitternél is rájöttek: abból lesz nagy üzlet, ha mindenki olyan tartalmat kap, ami tényleg érdekli. Nem Trumpon múlt, de most először nyereséges lett a Twitter Gőgös Zoltán elnökhelyettes szerint a jelöltségtől visszalépő Hiesz György valami pletykát hallhatott, míg Hiesz azt mondja, neki Fodor mondta, hogy ő indul a körzetben, amit megerősített a párt elnöke is. Vona Gábor mindenesetre örülhet. Csapdában az MSZP: hatalmas a kavarás Vona körzetében

Franciaországban nemcsak a vezetés közbeni mobilozást büntetik, hanem azt is, ha valaki úgy telefonál, hogy lehúzódik az út szélére. Szigor: még azt is büntetik, ha félreállt autóban mobiloznak

Többféle csapadékra is számítani kell. Még nem búcsúzhatunk el a havazástól A modernkori rabszolgaság bárhol, egy kis településen, vagy egy nagyvárosban is felütheti a fejét. Erre hívja fel a figyelmet a rangos Sundance-en sikerrel vetített magyar film, az Egy nő fogságban. Na meg arra, hogy a pokolból kivezető úton a bizalom visszanyerése a legnehezebb feladat. "50 ezer forinttal meg a ruhával, ami rajtam van, világgá megyek" Felvonták a magyar lobogót a pénteken rajtoló phjongcshangi téli olimpia kangnungi olimpiai falujában, de a curlingesek vegyespáros küzdelmeivel már ma megkezdődtek a versenyek. Magyarország 19 versenyzővel képviselteti magát az idei játékokon. Felvonták a magyar zászlót Phjongcshangban, megkezdődtek a versenyek