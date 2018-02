[{"available":true,"c_guid":"1bc10005-ba47-4562-b74a-7731f778b60f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő péntektől négy napon át korlátlan belföldi adatot ad a Telekom havidíjas mobilinternet előfizetőinek. A különleges kedvezmény háttere, hogy a Telekom azon a hétvégén ügyfelszolgálati rendszereit bővíti és fejleszti, így csak korlátozottan tudják majd kiszolgálni az ügyfeleket.","shortLead":"Jövő péntektől négy napon át korlátlan belföldi adatot ad a Telekom havidíjas mobilinternet előfizetőinek. A különleges...","id":"20180206_magyar_telekom_korlatlan_mobilinternet_ingyen_februar_hetvege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc10005-ba47-4562-b74a-7731f778b60f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa72bcf1-915b-4bd6-ac57-2b451b58088a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180206_magyar_telekom_korlatlan_mobilinternet_ingyen_februar_hetvege","timestamp":"2018. február. 06. 13:33","title":"Erről tudjon: 4 napon át ingyen lesz a korlátlan internet a Telekomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ccd9919-ebed-4260-af8a-cf297be9040a","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Nem rossz! ","shortLead":"Nem rossz! ","id":"20180206_Havi_masfel_millio_lakaskiadasbol_a_kepviseloi_fizu_melle","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ccd9919-ebed-4260-af8a-cf297be9040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f87ac0-313c-45eb-88e1-6bc168a34e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Havi_masfel_millio_lakaskiadasbol_a_kepviseloi_fizu_melle","timestamp":"2018. február. 06. 16:55","title":"Havi másfél millió lakáskiadásból a képviselői fizu mellé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra számít az adóhatóság, hogy az adózók negyede küldi majd be így az adatait.","shortLead":"Arra számít az adóhatóság, hogy az adózók negyede küldi majd be így az adatait.","id":"20180207_spanyolorszagban_appon_adjak_be_az_adobevallast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c670d4a-642e-41ad-b6a9-fb051f7337ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_spanyolorszagban_appon_adjak_be_az_adobevallast","timestamp":"2018. február. 07. 17:50","title":"Spanyolországban nemhogy söralátéten, appon adják be az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzemanyaghiány miatt több kórházban és orvosi központban leállították már a generátorokat. Nemsokára az ivóvízzel is baj lehet, mert az agyonszivattyúzott kutak lassan kiapadnak.","shortLead":"Az üzemanyaghiány miatt több kórházban és orvosi központban leállították már a generátorokat. Nemsokára az ivóvízzel is...","id":"20180206_nagy_bajba_kerulhetnek_a_gazai_korhazak_alig_maradt_uzemanyaguk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bceced-68e8-4db6-a8c1-16d1eaceef53","keywords":null,"link":"/vilag/20180206_nagy_bajba_kerulhetnek_a_gazai_korhazak_alig_maradt_uzemanyaguk","timestamp":"2018. február. 06. 19:55","title":"Nagy bajba kerülhetnek a gázai kórházak, alig maradt üzemanyaguk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d988af66-4e8f-432d-a3fd-35ed21251e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját erényeként adja el a bűnös Brüsszel pénzét a kormány a rászorulók előtt, valahogy épp a választások előtt nem sokkal.\r

\r

","shortLead":"Saját erényeként adja el a bűnös Brüsszel pénzét a kormány a rászorulók előtt, valahogy épp a választások előtt nem...","id":"20180206_Mas_penzebol_gavallerkodik_a_kormany_a_raszoruloknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d988af66-4e8f-432d-a3fd-35ed21251e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9901248f-4f5c-465c-8680-cc1ad18dfc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Mas_penzebol_gavallerkodik_a_kormany_a_raszoruloknak","timestamp":"2018. február. 06. 12:11","title":"Más pénzéből gavallérkodik a kormány a rászorulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06c8973-c89c-4897-9967-dc8fec76b6dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heves Megyei Ügyészség kerítéssel vádol egy testvérpárt, akik azt is megszabták a lányoknak, meddig tartsanak a különböző szolgáltatások.\r

\r

","shortLead":"A Heves Megyei Ügyészség kerítéssel vádol egy testvérpárt, akik azt is megszabták a lányoknak, meddig tartsanak...","id":"20180206_12_not_futtattak_Berlinben_70_milliot_szedtek_ossze","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e06c8973-c89c-4897-9967-dc8fec76b6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66823c66-5144-4fcb-b88f-ce15134571ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_12_not_futtattak_Berlinben_70_milliot_szedtek_ossze","timestamp":"2018. február. 06. 11:22","title":"12 nőt futtattak Berlinben, 70 milliót szedtek össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megint a 2-es vonalon állt le a közlekedés, gázolás történt. ","shortLead":"Megint a 2-es vonalon állt le a közlekedés, gázolás történt. ","id":"20180208_a_csutortok_is_metrokaosszal_indul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d658c309-cbea-43f0-bd10-40b440d686cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_a_csutortok_is_metrokaosszal_indul","timestamp":"2018. február. 08. 06:25","title":"A csütörtök reggel is metrókáosszal indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede2fdfc-78f1-448f-9c2f-fd9b941a4d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdonyvezető készített fotót arról a két fiatalról, akik egy pesterzsébeti átjáróban keltek át a síneken, piros jelzésnél, pillanatokkal a vonat érkezése előtt. A diákok a szerelvény dudálására sem reagáltak.","shortLead":"A mozdonyvezető készített fotót arról a két fiatalról, akik egy pesterzsébeti átjáróban keltek át a síneken, piros...","id":"20180206_Piros_volt_a_jelzes_dudalt_a_vonat_megis_atmentek_a_sineken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede2fdfc-78f1-448f-9c2f-fd9b941a4d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e816c3-6415-4b40-83fd-c7dc667a52cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Piros_volt_a_jelzes_dudalt_a_vonat_megis_atmentek_a_sineken","timestamp":"2018. február. 06. 21:11","title":"Piros volt a jelzés, dudált a vonat, mégis átmentek a síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]