[{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Arról nincs információ, hogy kinek mennyi jut belőle.","shortLead":"Arról nincs információ, hogy kinek mennyi jut belőle.","id":"20180209_20_milliard_forintot_kapnak_az_allamtol_2020ig_az_epitoipari_cegek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62052931-9909-4006-b785-9edb0fffdbdd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180209_20_milliard_forintot_kapnak_az_allamtol_2020ig_az_epitoipari_cegek","timestamp":"2018. február. 09. 13:11","title":"20 milliárd forintot kapnak az államtól 2020-ig az építőipari cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cbb215-78b4-4c00-a957-789389c7ec89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus autógyártókról el sem tudjuk képzelni, hogy ne négykerekű járműveket készítsenek, pedig a motorok terén is gyönyörű dolgokat alkothatnának.","shortLead":"Az ikonikus autógyártókról el sem tudjuk képzelni, hogy ne négykerekű járműveket készítsenek, pedig a motorok terén is...","id":"20180208_jennings_motor_mclaren_mustang_porsche_renault_rolls_royce_land_rover_latvanyterv","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32cbb215-78b4-4c00-a957-789389c7ec89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cd8761-6264-45f5-922a-a069046fc7b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180208_jennings_motor_mclaren_mustang_porsche_renault_rolls_royce_land_rover_latvanyterv","timestamp":"2018. február. 08. 08:21","title":"McLaren, Porsche, Rolls-Royce – így néznének ki, ha motorokat építenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff22256f-ca5b-4603-bbbb-bfb3d3cf28d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban ismét sokan osztják meg Facebookon azt a felhívást, amely egy vészhelyzetekben használható titkos trükköt oszt meg a bankkártya-tulajdonosokkal. Sajnos hiába – még ha van is némi alapja a pletykának.","shortLead":"Az elmúlt napokban ismét sokan osztják meg Facebookon azt a felhívást, amely egy vészhelyzetekben használható titkos...","id":"20180208_atm_bankautomata_forditva_beirt_pin_kod_rendorseg_rablo_rablas_lopas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff22256f-ca5b-4603-bbbb-bfb3d3cf28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb91371-196f-4a9a-a48f-84438cbca46b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180208_atm_bankautomata_forditva_beirt_pin_kod_rendorseg_rablo_rablas_lopas","timestamp":"2018. február. 08. 09:03","title":"A bankautomatába fordítva beírt PIN kód vészhelyzetben tényleg riasztja a rendőrséget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170c9db3-e8e7-4299-9e99-6c34bddeaaab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"George Orwell brit író híres utópiájában a Nagy Testvér becsapós szülemény: a demokráciára, azaz a testvéri viszonyra hivatkozva mégiscsak atya, azaz fölérendelt szerepet tölt be, és a teremtő szerepében tetszelegve mindent lát és bünteti az alattvalóit. Cser Zoltán buddhista tanító cikke.","shortLead":"George Orwell brit író híres utópiájában a Nagy Testvér becsapós szülemény: a demokráciára, azaz a testvéri viszonyra...","id":"20180208_Mit_figyel_a_Nagy_Testver","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170c9db3-e8e7-4299-9e99-6c34bddeaaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7c9c4a-82cc-4ff5-8dbc-c55b6fcfc86e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180208_Mit_figyel_a_Nagy_Testver","timestamp":"2018. február. 08. 12:15","title":"Mit figyel a Nagy Testvér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fa63f4-d6cd-4d21-ba47-f964b6257b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek hétvégéje lesz azoknak, akik szeretik a SimCityhez hasonló, városépítős játékokat. A műfaj egyik ásza most ingyenes.","shortLead":"Remek hétvégéje lesz azoknak, akik szeretik a SimCityhez hasonló, városépítős játékokat. A műfaj egyik ásza most...","id":"20180209_cities_skylines_ingyen_jatek_steam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98fa63f4-d6cd-4d21-ba47-f964b6257b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e195bc71-438f-4a9e-980c-28c764ea6bc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180209_cities_skylines_ingyen_jatek_steam","timestamp":"2018. február. 09. 20:03","title":"8700 forint helyett 0 forint: siessen, rövid ideig teljesen ingyen játszhat az egyik legjobb városszimulációs játékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40c8732-33be-41bd-8a96-8612966b4d85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túlmelegedés és így tűzveszély miatt hív vissza olyan laptopokat a Lenovo, amelyek 2016 decembere és 2017 októbere között készültek.","shortLead":"Túlmelegedés és így tűzveszély miatt hív vissza olyan laptopokat a Lenovo, amelyek 2016 decembere és 2017 októbere...","id":"20180208_lenovo_thinkpad_x1_carbon_laptopok_visszahivasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40c8732-33be-41bd-8a96-8612966b4d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d61feb-f256-4b81-aeb6-c591b27d676c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180208_lenovo_thinkpad_x1_carbon_laptopok_visszahivasa","timestamp":"2018. február. 08. 17:00","title":"Tűzveszély miatt hívnak vissza Lenovo-komputereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképzelhető, hogy emberünk egyszerűen csak betonbiztos oldalsó ütközésvédelmet szeretett volna elérni.","shortLead":"Elképzelhető, hogy emberünk egyszerűen csak betonbiztos oldalsó ütközésvédelmet szeretett volna elérni.","id":"20180209_a_nap_videoja_a_szaki_aki_betonnal_javitja_ki_a_kocsi_horpadasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fcdfe2-9447-4144-9583-3636d3178ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180209_a_nap_videoja_a_szaki_aki_betonnal_javitja_ki_a_kocsi_horpadasat","timestamp":"2018. február. 09. 06:41","title":"A nap videója: a szaki, aki betonnal javítja ki a kocsi horpadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94af458-fd3c-4b56-9ca5-a1ddd9e9f184","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szocialisták pénteki választmányi ülésén nagy többséggel szavazták meg Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltségét – értesült a hvg.hu.","shortLead":"A szocialisták pénteki választmányi ülésén nagy többséggel szavazták meg Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltségét –...","id":"20180209_Fodor_Gabor_nem_kap_befuto_helyet_az_MSZPvel_kozos_listan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e94af458-fd3c-4b56-9ca5-a1ddd9e9f184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2beb560-f5da-4236-a0aa-a01e2a8e7abe","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_Fodor_Gabor_nem_kap_befuto_helyet_az_MSZPvel_kozos_listan","timestamp":"2018. február. 09. 19:46","title":"Fodor Gábor nem kap befutó helyet az MSZP-vel közös listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]