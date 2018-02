[{"available":true,"c_guid":"efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár egy hódmezővásárhelyi fórumon beszélt arról, a közmunka mellett legalább nem járnak el lopni az emberek. ","shortLead":"Lázár egy hódmezővásárhelyi fórumon beszélt arról, a közmunka mellett legalább nem járnak el lopni az emberek. ","id":"20180207_Kozosseg_elleni_uszitas_miatt_feljelentettek_Lazar_Janost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c578280-385d-4fc9-a188-5fa559ef1c18","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Kozosseg_elleni_uszitas_miatt_feljelentettek_Lazar_Janost","timestamp":"2018. február. 07. 14:04","title":"Közösség elleni uszítás miatt feljelentették Lázár Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7ff2a4-c46e-401f-8a7c-849e64870ab2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt válaszolta ugyanis a szaktárca a RTL Híradó kérdésére, miért magáncégek és miért nem az állam szedi be az évi több milliárd forintot az online pénztárgépek kapcsolatáért.","shortLead":"Ezt válaszolta ugyanis a szaktárca a RTL Híradó kérdésére, miért magáncégek és miért nem az állam szedi be az évi több...","id":"20180207_Penztargepek_milliardok_mennek_magancegekhez_mert_hianyzik_a_szakertelem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd7ff2a4-c46e-401f-8a7c-849e64870ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2851ec9-c572-4d2e-af11-cca6ce0ce764","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180207_Penztargepek_milliardok_mennek_magancegekhez_mert_hianyzik_a_szakertelem","timestamp":"2018. február. 07. 21:55","title":"Pénztárgépek: milliárdok mennek magáncégekhez, mert \"hiányzik a szakértelem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi szövetségi kapitány szerint az új szakvezetőnek össze kell rántania a csapatot, amelyik akár csoportgyőztes is lehet a Nemzetek Ligájában. ","shortLead":"A korábbi szövetségi kapitány szerint az új szakvezetőnek össze kell rántania a csapatot, amelyik akár csoportgyőztes...","id":"20180208_dardai_sok_minden_szetcsuszott_a_valogatottnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b352bae-166f-45c1-b131-8f1630a40ecd","keywords":null,"link":"/sport/20180208_dardai_sok_minden_szetcsuszott_a_valogatottnal","timestamp":"2018. február. 08. 13:20","title":"Dárdai: Sok minden szétcsúszott a válogatottnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010a46f-34b0-4b97-9286-05950907cca9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Felvonták a magyar lobogót a pénteken rajtoló phjongcshangi téli olimpia kangnungi olimpiai falujában, de a curlingesek vegyespáros küzdelmeivel már ma megkezdődtek a versenyek. Magyarország 19 versenyzővel képviselteti magát az idei játékokon.","shortLead":"Felvonták a magyar lobogót a pénteken rajtoló phjongcshangi téli olimpia kangnungi olimpiai falujában, de a curlingesek...","id":"20180208_Felvontak_a_magyar_zaszlot_Phjongcshangban_megkezdodtek_a_versenyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4010a46f-34b0-4b97-9286-05950907cca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b023aae-1b0f-4026-99a9-3ff6c30467de","keywords":null,"link":"/sport/20180208_Felvontak_a_magyar_zaszlot_Phjongcshangban_megkezdodtek_a_versenyek","timestamp":"2018. február. 08. 09:50","title":"Felvonták a magyar zászlót Phjongcshangban, megkezdődtek a versenyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két és fél évvel ezelőtt történt karambolt miatt a színészt többször megműtötték, emiatt a munkából is kiesett. Rékasi nemrég szemtől szemben is találkozhatott a balesetben érintett autóssal. ","shortLead":"A két és fél évvel ezelőtt történt karambolt miatt a színészt többször megműtötték, emiatt a munkából is kiesett...","id":"20180208_Millios_karteritest_kaphat_a_balesete_utan_Rekasi_Karoly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455a3117-9b84-46cc-b66e-f85ed9c6a7bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_Millios_karteritest_kaphat_a_balesete_utan_Rekasi_Karoly","timestamp":"2018. február. 08. 07:30","title":"Milliós kártérítést kaphat a balesete után Rékasi Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd734281-34b4-475f-9301-ae9bd640eafa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A futballsztár több száz szúnyog csípését állta, hogy felhívja a figyelmet a malária veszélyeire.","shortLead":"A futballsztár több száz szúnyog csípését állta, hogy felhívja a figyelmet a malária veszélyeire.","id":"20180207_David_Beckhamnek_nagyon_viszkethetett_ez_utan_a_forgatas_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd734281-34b4-475f-9301-ae9bd640eafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4976bfce-27dd-4e08-be2d-61ba35be855e","keywords":null,"link":"/elet/20180207_David_Beckhamnek_nagyon_viszkethetett_ez_utan_a_forgatas_utan","timestamp":"2018. február. 07. 14:10","title":"David Beckhamnek nagyon viszkethetett ez után a forgatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08415474-96fb-4a3d-a244-d330e1228f78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motoros szöges gumikkal látta el a motorját, hogy jobb tapadása legyen a járműnek. Mégsem ezzel volt a gond.","shortLead":"A motoros szöges gumikkal látta el a motorját, hogy jobb tapadása legyen a járműnek. Mégsem ezzel volt a gond.","id":"20180209_orosz_motoros_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08415474-96fb-4a3d-a244-d330e1228f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c884483-986b-42b9-a75b-f3bb82ffefe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180209_orosz_motoros_video","timestamp":"2018. február. 09. 04:01","title":"Jégen akart motorozni az orosz férfi, kitalálja, hogy mi lett a vége? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba3a72d-5b9d-4baa-ad7d-04381bd6a164","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És talán nem is akarta.","shortLead":"És talán nem is akarta.","id":"20180208_Trump_haja_ahogy_meg_sohasem_latta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba3a72d-5b9d-4baa-ad7d-04381bd6a164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cff641-fa7d-4e26-818f-3e6faec1c664","keywords":null,"link":"/elet/20180208_Trump_haja_ahogy_meg_sohasem_latta","timestamp":"2018. február. 08. 15:32","title":"Trump haja, ahogy még sohasem látta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]