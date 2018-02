[{"available":true,"c_guid":"79a1c9d4-3563-4d9b-b510-ffb00dfe6cab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár már 2018-at írunk, még mindig téma, hogy az olimpián induló meleg sportolók közül ki az, aki felvállalja nemi orientációját. Sokan vannak ugyanis, akik már sokadik olimpiájukon vesznek részt, de csak az utóbbi években bújtak elő. Adam Rippon személyében például most indul először olyan amerikai műkorcsolyázó téli olimpián, aki már coming outolt. ","shortLead":"Bár már 2018-at írunk, még mindig téma, hogy az olimpián induló meleg sportolók közül ki az, aki felvállalja nemi...","id":"20180209_Olimpikonok_es_buszken_vallaljak_hogy_az_LMBTQkozosseg_tagjai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a1c9d4-3563-4d9b-b510-ffb00dfe6cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa26870f-e097-4906-82b5-2ae7cacfb46e","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Olimpikonok_es_buszken_vallaljak_hogy_az_LMBTQkozosseg_tagjai","timestamp":"2018. február. 09. 13:28","title":"Olimpikonok, és büszkén vállalják, hogy melegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a428c50-c3bd-4775-a93f-0990297b2d49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A számos sorozatból - például a Kártyavárból, Drótból - ismert színész 59 éves korában, daganatos betegség miatt hunyt el.



","shortLead":"A számos sorozatból - például a Kártyavárból, Drótból - ismert színész 59 éves korában, daganatos betegség miatt hunyt...","id":"20180210_Meghalt_Reg_E_Cathey","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a428c50-c3bd-4775-a93f-0990297b2d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e286b7-3efa-4d6a-b374-19b8146ffe00","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_Meghalt_Reg_E_Cathey","timestamp":"2018. február. 10. 10:18","title":"Meghalt Reg E. Cathey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef5c01d-36b1-4a34-a72a-9e10d7954d3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán a szerb kormányfővel találkozott, a nacionalizmusuk miatt is megdicsérte őket. ","shortLead":"Orbán a szerb kormányfővel találkozott, a nacionalizmusuk miatt is megdicsérte őket. ","id":"20180209_Orban__2021re_veget_er_az_orosz_gazmonopolium","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef5c01d-36b1-4a34-a72a-9e10d7954d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5548b0-7e88-46ae-9c14-1b73836e4d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180209_Orban__2021re_veget_er_az_orosz_gazmonopolium","timestamp":"2018. február. 09. 15:24","title":"Orbán: 2021-re véget ér az orosz gázmonopólium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e3cc8e-5b04-4141-9dcd-ce27280ef602","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvan a költségvetés, az élet megy tovább. Szeretjük a hadsereget.","shortLead":"Megvan a költségvetés, az élet megy tovább. Szeretjük a hadsereget.","id":"20180209_Trump_alairt_nem_all_le_az_USA","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72e3cc8e-5b04-4141-9dcd-ce27280ef602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444f8307-13bc-4e5b-a867-56b194f2c48e","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Trump_alairt_nem_all_le_az_USA","timestamp":"2018. február. 09. 17:13","title":"Trump aláírt, nem áll le az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615c005b-bfeb-4c58-b417-f23d6c4e7c41","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Elég volt. Az európai adófizetők egy Európa-ellenes rendszert teremtenek meg és erősítenek a kontinens közepén. Vélemény.","shortLead":"Elég volt. Az európai adófizetők egy Európa-ellenes rendszert teremtenek meg és erősítenek a kontinens közepén...","id":"20180209_seres_brusszel_a_magyar_kormany_sugar_daddyje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=615c005b-bfeb-4c58-b417-f23d6c4e7c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd73f303-14d3-4034-8f7f-aa47185b0cab","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_seres_brusszel_a_magyar_kormany_sugar_daddyje","timestamp":"2018. február. 09. 09:16","title":"Seres: Brüsszel, a magyar kormány sugar daddy-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a399d3a2-e3b7-42b2-a22b-ab1c8ac1a1eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megérte szállást kiadni Magyarországon, egy év alatt 466 milliárd forintot fizettek az ide érkező turisták.","shortLead":"Megérte szállást kiadni Magyarországon, egy év alatt 466 milliárd forintot fizettek az ide érkező turisták.","id":"20180209_Ket_es_fel_Puskas_stadionnyi_penzt_hagytak_itt_a_turistak_tavaly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a399d3a2-e3b7-42b2-a22b-ab1c8ac1a1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0105b857-651d-4ad6-897d-075e4c9bdcbd","keywords":null,"link":"/kkv/20180209_Ket_es_fel_Puskas_stadionnyi_penzt_hagytak_itt_a_turistak_tavaly","timestamp":"2018. február. 09. 10:18","title":"Két és fél Puskás-stadionnyi pénzt hagytak itt a turisták tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4629e392-6d20-46c5-8888-67db23956689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Garancsi egyik cége szállíthatja a vasúti pénztárak bevételeit. ","shortLead":"Garancsi egyik cége szállíthatja a vasúti pénztárak bevételeit. ","id":"20180209_Ujabb_tobbszaz_millio_forintos_uzletet_huzott_be_Garancsi_egyik_cege_a_MAVtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4629e392-6d20-46c5-8888-67db23956689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb57997-d059-41bf-8487-fddd18ffde50","keywords":null,"link":"/kkv/20180209_Ujabb_tobbszaz_millio_forintos_uzletet_huzott_be_Garancsi_egyik_cege_a_MAVtol","timestamp":"2018. február. 09. 16:02","title":"Újabb több száz millió forintos üzletet húzott be Garancsi egyik cége a MÁV-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdekes ambíciói voltak egy 27 éves német férfinak: felajánlotta szolgálatait három külföldi ország titkosszolgálatának, méghozzá úgy, hogy írt erről egy levelet a címzetteknek. ","shortLead":"Érdekes ambíciói voltak egy 27 éves német férfinak: felajánlotta szolgálatait három külföldi ország...","id":"20180210_lekapcsoltak_egy_nemetet_aki_bejelentkezett_kemnek_harom_idegen_orszag_titkosszolgalatahoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5378078c-f2f8-4aad-8917-1841b3ecb66e","keywords":null,"link":"/vilag/20180210_lekapcsoltak_egy_nemetet_aki_bejelentkezett_kemnek_harom_idegen_orszag_titkosszolgalatahoz","timestamp":"2018. február. 10. 15:08","title":"Lekapcsoltak egy németet, aki bejelentkezett kémnek három idegen ország titkosszolgálatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]