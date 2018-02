[{"available":true,"c_guid":"a5c2425e-db41-44a8-a3f0-c0e3202d90ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A videót még Stephen King is megosztotta.","shortLead":"A videót még Stephen King is megosztotta.","id":"20180209_Meghozta_a_postas_az_irono_elso_konyvet_zokogva_bontotta_ki_a_csomagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c2425e-db41-44a8-a3f0-c0e3202d90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c44dde0-dc74-473c-9327-bf9f0254f1b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180209_Meghozta_a_postas_az_irono_elso_konyvet_zokogva_bontotta_ki_a_csomagot","timestamp":"2018. február. 09. 12:13","title":"Meghozta a postás az írónő első könyvét, zokogva bontotta ki a csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79226cf-5f84-4f3d-a3c9-b6198e5980a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz autóipari malmok a jelek szerint lassan őrölnek, csúszik a Vesta új változatainak sorozatgyártása.","shortLead":"Az orosz autóipari malmok a jelek szerint lassan őrölnek, csúszik a Vesta új változatainak sorozatgyártása.","id":"20180208_kesnek_az_izgalmas_uj_ladak_varni_kell_a_trendi_es_sportos_uj_modellekre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a79226cf-5f84-4f3d-a3c9-b6198e5980a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4c41b6-bef8-4e9f-bf58-2b8ef374904c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180208_kesnek_az_izgalmas_uj_ladak_varni_kell_a_trendi_es_sportos_uj_modellekre","timestamp":"2018. február. 08. 15:24","title":"Késnek az izgalmas új Ladák: várni kell a trendi és sportos új modellekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb541b80-fe0e-4c4c-a231-5da098c9dcd4","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az unalmas popdalokra sóhajtozva szadomazózgató kőgazdagéknál a helyzet változatlan. Ha pénzes a pasid, az élet továbbra is lányregény. Kritika.","shortLead":"Az unalmas popdalokra sóhajtozva szadomazózgató kőgazdagéknál a helyzet változatlan. Ha pénzes a pasid, az élet...","id":"20180208_A_szabadsag_otven_arnyalata_film_Fifty_Shades_Freed_James_Foley_Dakota_Johnson_Jamie_Dornan_kritika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb541b80-fe0e-4c4c-a231-5da098c9dcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638ebdf2-7d91-4917-a49c-26c7934fb9dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180208_A_szabadsag_otven_arnyalata_film_Fifty_Shades_Freed_James_Foley_Dakota_Johnson_Jamie_Dornan_kritika","timestamp":"2018. február. 08. 11:15","title":"A szabadság ötven árnyalatával vége Hollywood tán legpocsékabb filmtrilógiájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd7ffbd-2885-41ba-8560-3dc262d7c1c1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A curling vegyespárosok már csütörtökön megkezdték a szereplést a pjongcsangi téli olimpián, pénteken pedig hivatalosan is megkezdődött a pjongcsangi téli olimpia.","shortLead":"A curling vegyespárosok már csütörtökön megkezdték a szereplést a pjongcsangi téli olimpián, pénteken pedig hivatalosan...","id":"20180209_olimpia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfd7ffbd-2885-41ba-8560-3dc262d7c1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3910e2-8574-40b3-8576-a51e4c1680ac","keywords":null,"link":"/sport/20180209_olimpia","timestamp":"2018. február. 09. 11:45","title":"Kezdődik az olimpia, Pjongcsangra figyel a világ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170c9db3-e8e7-4299-9e99-6c34bddeaaab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"George Orwell brit író híres utópiájában a Nagy Testvér becsapós szülemény: a demokráciára, azaz a testvéri viszonyra hivatkozva mégiscsak atya, azaz fölérendelt szerepet tölt be, és a teremtő szerepében tetszelegve mindent lát és bünteti az alattvalóit. Cser Zoltán buddhista tanító cikke.","shortLead":"George Orwell brit író híres utópiájában a Nagy Testvér becsapós szülemény: a demokráciára, azaz a testvéri viszonyra...","id":"20180208_Mit_figyel_a_Nagy_Testver","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170c9db3-e8e7-4299-9e99-6c34bddeaaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7c9c4a-82cc-4ff5-8dbc-c55b6fcfc86e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180208_Mit_figyel_a_Nagy_Testver","timestamp":"2018. február. 08. 12:15","title":"Mit figyel a Nagy Testvér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102c26e1-cdde-423d-a432-76a7326cbb4c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Az elmúlt években közpénz-százmilliókat kapott a Pusztaottlaka melletti Likefest Parkban néhány Simonka György fideszes képviselőhöz köthető cég, de több közülük a felszámolás sorsára jutott vagy annak küszöbén áll. Ezért is érdekes, mire költik majd itt az újabb közpénzesőt.","shortLead":"Az elmúlt években közpénz-százmilliókat kapott a Pusztaottlaka melletti Likefest Parkban néhány Simonka György fideszes...","id":"20180208_pusztaottlaka_simonka_gyorgy_likefest_park_palyazat_szazmilliok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=102c26e1-cdde-423d-a432-76a7326cbb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32e050f-1380-42fe-864d-3e23bf975a02","keywords":null,"link":"/kkv/20180208_pusztaottlaka_simonka_gyorgy_likefest_park_palyazat_szazmilliok","timestamp":"2018. február. 08. 17:59","title":"Cégtemetőnek tűnik, mégis újabb százmilliókat kap a lepukkant pusztaottlakai park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b716f33-e9cc-4fe3-8aa2-a65c2edae99d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kojot a legjobb hazai első film és a legjobb epizódszereplő díját kapta a filmkritikusoktól – ehhez képest nem lesz látható a Filmhéten, ráadásul e pillanatig senki nem tudja megmagyarázni, miért nem.","shortLead":"A Kojot a legjobb hazai első film és a legjobb epizódszereplő díját kapta a filmkritikusoktól – ehhez képest nem lesz...","id":"20180208_Kojot_Filmhet_Kostyal_Mark_Kalomista_Gabor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b716f33-e9cc-4fe3-8aa2-a65c2edae99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc1d186-62ba-4662-bc0a-f1c1cd6d6d75","keywords":null,"link":"/kultura/20180208_Kojot_Filmhet_Kostyal_Mark_Kalomista_Gabor","timestamp":"2018. február. 08. 14:50","title":"Néhány napja még díjat kapott, a Filmhéten azonban nem szerepelhet egy hazai első film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b421f62-f440-4156-a8ec-8e4dcbe16347","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy bébiételgyártó cég reklámarca lesz egy évig Lucas.



","shortLead":"Egy bébiételgyártó cég reklámarca lesz egy évig Lucas.



","id":"20180210_Az_ev_babaja_egy_masfel_eves_mosolygos_Downszindromas_fiu_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b421f62-f440-4156-a8ec-8e4dcbe16347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a79f97a-2c81-4503-9549-a77dfd255663","keywords":null,"link":"/elet/20180210_Az_ev_babaja_egy_masfel_eves_mosolygos_Downszindromas_fiu_lett","timestamp":"2018. február. 10. 09:47","title":"Az év babája egy másfél éves mosolygós Down-szindrómás fiú lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]