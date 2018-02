[{"available":true,"c_guid":"decee50a-059e-4c6f-aebb-37092bc8b9ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat holttestét egy szőnyegbe csavarva rejtették el az autóban. ","shortLead":"Az áldozat holttestét egy szőnyegbe csavarva rejtették el az autóban. ","id":"20180209_Brutalis_dovenyi_gyilkossag_megallitottak_a_rendorok_az_autot_de_nem_vettek_eszre_a_holttestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decee50a-059e-4c6f-aebb-37092bc8b9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a209b3ab-6da9-4e31-a85a-2dc3ce4ec467","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_Brutalis_dovenyi_gyilkossag_megallitottak_a_rendorok_az_autot_de_nem_vettek_eszre_a_holttestet","timestamp":"2018. február. 09. 21:29","title":"Brutális dövényi gyilkosság: megállították a rendőrök az autót, de nem vették észre a holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd7af55-d1b7-45ce-b5d5-e437e14fd807","c_author":"Morvay Péter","category":"vilag","description":"Bár sok nyűggel járt, Csehszlovákia kettéválása tárgyalásos úton, vérontás nélkül történt, épp negyedszázada.","shortLead":"Bár sok nyűggel járt, Csehszlovákia kettéválása tárgyalásos úton, vérontás nélkül történt, épp negyedszázada.","id":"201801__csehszlovak_valas__25_ev__bekeben_kulturaltan__kozos_akarat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abd7af55-d1b7-45ce-b5d5-e437e14fd807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f72494-d32d-4d0c-80a1-7ec128d188a2","keywords":null,"link":"/vilag/201801__csehszlovak_valas__25_ev__bekeben_kulturaltan__kozos_akarat","timestamp":"2018. február. 10. 10:00","title":"25 éves a példa, hogy a nemzeti önállósodás békésen is lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Schönbrunnban élő pandaasszony ikreket nevel egyedül, nehéz körülmények között. Díjaztak továbbá egy egész pandabandát.","shortLead":"A Schönbrunnban élő pandaasszony ikreket nevel egyedül, nehéz körülmények között. Díjaztak továbbá egy egész...","id":"20180209_Jang_Jang_lett_2017_PANDASZEMELYISEGE","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa08ab-0b11-4031-96e7-a1c9e5ca7b98","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Jang_Jang_lett_2017_PANDASZEMELYISEGE","timestamp":"2018. február. 09. 19:45","title":"Jang Jang lett 2017 PANDASZEMÉLYISÉGE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4684a20-6424-474c-8c4c-0adda20d3e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor rendező és Pindroch Csaba színész személyesen, premier előtt mutatta be a filmet Csorba Dávidnak. A 25 éves Dávid gyógyíthatatlan genetikai betegségben szenved.\r

\r

","shortLead":"Herendi Gábor rendező és Pindroch Csaba színész személyesen, premier előtt mutatta be a filmet Csorba Dávidnak. A 25...","id":"20180209_Meghato_gesztus_egy_sulyos_beteg_fiunak_kulon_levetitettek_a_Valami_Amerika_3at","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4684a20-6424-474c-8c4c-0adda20d3e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b8800-6054-4829-af2e-c4fd4d9fc197","keywords":null,"link":"/kultura/20180209_Meghato_gesztus_egy_sulyos_beteg_fiunak_kulon_levetitettek_a_Valami_Amerika_3at","timestamp":"2018. február. 09. 15:05","title":"Megható gesztus: egy súlyos beteg fiúnak külön levetítették a Valami Amerika 3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc955c2-bc9e-43ee-b06b-f0267e3540da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Fővárosi Törvényszék egyszer már úgy döntött, mehet a népszavazás, egy indítványozó az Alkotmánybírósághoz fordult, mert szerinte nem lehetne ilyen témában népszavazni. ","shortLead":"Bár a Fővárosi Törvényszék egyszer már úgy döntött, mehet a népszavazás, egy indítványozó az Alkotmánybírósághoz...","id":"20180209_Az_Ab_meg_elkaszalhatja_a_bulinegyedes_nepszavazast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dc955c2-bc9e-43ee-b06b-f0267e3540da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c42ec20-85fc-4552-b3ef-0f3023e5624a","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_Az_Ab_meg_elkaszalhatja_a_bulinegyedes_nepszavazast","timestamp":"2018. február. 09. 21:50","title":"Az Ab még elkaszálhatja a bulinegyedes népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d378ce4-9c4c-4d49-b4bc-1e355be55fd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába az észak-koreai diktátor olimpiai mosolyoffenzívája","shortLead":"Hiába az észak-koreai diktátor olimpiai mosolyoffenzívája","id":"20180211_Amerika_nem_hisz_Kim_Dzsong_Unnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d378ce4-9c4c-4d49-b4bc-1e355be55fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fb0fc4-698b-4983-940c-d2f650b20fe6","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_Amerika_nem_hisz_Kim_Dzsong_Unnak","timestamp":"2018. február. 11. 08:48","title":"Amerika nem hisz Kim Dzsong Unnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d187198-e2c4-42b1-8ba7-b7dbbaca167f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kostyál Márk kiakadt a producer Kálomista Gáborra, aki szerinte bosszúból tette ki a filmet a YouTube-ra. ","shortLead":"Kostyál Márk kiakadt a producer Kálomista Gáborra, aki szerinte bosszúból tette ki a filmet a YouTube-ra. ","id":"20180209_Bosszuszomjas_pitianer_dolog__a_rendezo_tudta_nelkul_tettek_fel_a_YouTubera_a_Filmhetre_sem_engedett_film","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d187198-e2c4-42b1-8ba7-b7dbbaca167f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3d43e6-5302-41f0-b963-e1915f2430db","keywords":null,"link":"/kultura/20180209_Bosszuszomjas_pitianer_dolog__a_rendezo_tudta_nelkul_tettek_fel_a_YouTubera_a_Filmhetre_sem_engedett_film","timestamp":"2018. február. 09. 19:38","title":"\"Bosszúszomjas, pitiáner dolog\" – a rendező tudta nélkül tették fel a YouTube-ra a Filmhétre sem engedett filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szervezett csalás rendszerét találták meg az Elios győzelmével zárult közbeszerzéseknél, a repülőtéren poggyászokat fosztogatnak, Németországban pedig 28 órás munkahéttel kísérleteznek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Szervezett csalás rendszerét találták meg az Elios győzelmével zárult közbeszerzéseknél, a repülőtéren poggyászokat...","id":"20180211_Es_akkor_az_OLAF_megtalalta_Orban_Viktor_vejet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a434f0f-881a-449b-96be-0d89088c0ac7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180211_Es_akkor_az_OLAF_megtalalta_Orban_Viktor_vejet","timestamp":"2018. február. 11. 07:00","title":"És akkor az OLAF felkapcsolta a villanyt Orbán Viktor vejénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]