[{"available":true,"c_guid":"c7442ee6-0b1c-46d3-9355-7298fe3ee971","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kihal az egész faj, ha nem találnak egy vízibéka-lányt.","shortLead":"Kihal az egész faj, ha nem találnak egy vízibéka-lányt.","id":"20180209_Interneten_keresnek_partnert_egy_vizibekanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7442ee6-0b1c-46d3-9355-7298fe3ee971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97c6489-6beb-4c43-a669-ba65bb9c1685","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Interneten_keresnek_partnert_egy_vizibekanak","timestamp":"2018. február. 09. 21:08","title":"Interneten keresnek partnert egy vízibékának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a1b45-1c82-406d-b144-c7db74c52be4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ali Khamenei hosszú uralkodása alatt másodszor szembesül komolyabb belpolitikai válsággal, de életútja azt sejteti, meg fog birkózni azzal.","shortLead":"Ali Khamenei hosszú uralkodása alatt másodszor szembesül komolyabb belpolitikai válsággal, de életútja azt sejteti, meg...","id":"201803_ali_khamenei_iran_nagy_hatalmu_szurke_vezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a1b45-1c82-406d-b144-c7db74c52be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7012e621-1489-4c8d-b8df-02ba65c4559c","keywords":null,"link":"/vilag/201803_ali_khamenei_iran_nagy_hatalmu_szurke_vezetoje","timestamp":"2018. február. 10. 09:00","title":"Kikezdték a tekintélyét, de Irán vezetője bízhat politikai rutinjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d947afa-fe2d-4819-a6f2-43088203f3fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négymilliárd forint értékben üzletelt a telefonokkal a bűnszervezet.","shortLead":"Négymilliárd forint értékben üzletelt a telefonokkal a bűnszervezet.","id":"20180209_IPhoneokkal_csaltak_el_egymillard_forintnyi_afat_a_DelAlfoldon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d947afa-fe2d-4819-a6f2-43088203f3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d31d35-e3b3-4f89-98c2-438091ccebcd","keywords":null,"link":"/kkv/20180209_IPhoneokkal_csaltak_el_egymillard_forintnyi_afat_a_DelAlfoldon","timestamp":"2018. február. 09. 16:06","title":"IPhone-okkal csaltak el egymillárd forintnyi áfát a Dél-Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8efb80f-f73c-4c03-825b-1991dc647e8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkérdezték tőle, mi lenne, ha Katalin ikreket várna. Kiborult.\r

\r

","shortLead":"Megkérdezték tőle, mi lenne, ha Katalin ikreket várna. Kiborult.\r

\r

","id":"20180210_Vilmos_herceg_kiborulna_ha_ikrei_lennenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8efb80f-f73c-4c03-825b-1991dc647e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27de2350-7aab-4944-9927-887be2a1eab9","keywords":null,"link":"/elet/20180210_Vilmos_herceg_kiborulna_ha_ikrei_lennenek","timestamp":"2018. február. 10. 17:33","title":"Vilmos herceg kiborulna, ha ikrei lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónappal a számítógépek milliárdjait veszélyeztető biztonsági hiba felfedezése után rövidesen újabb javítócsomagot ad ki az Intel, első körben a Skylake processzorokhoz. A többieknek még kicsit várniuk kell, de a gyártó közlése szerint már nekik sem sokat. ","shortLead":"Egy hónappal a számítógépek milliárdjait veszélyeztető biztonsági hiba felfedezése után rövidesen újabb javítócsomagot...","id":"20180210_intel_skylake_processzor_spectre_hibajavitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c65527a-b162-4580-a3bb-bbd7adcec0d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180210_intel_skylake_processzor_spectre_hibajavitas","timestamp":"2018. február. 10. 09:03","title":"Ha 2015-ben vagy 2016-ban vett számítógépet, készüljön: fontos csomag érkezik rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637a2f31-39e3-4df5-92a4-949113171c6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több autógyártó is bizonyította már, hogy a sebességváltó nemcsak arra jó, hogy sebességet váltsunk az autóban.","shortLead":"Több autógyártó is bizonyította már, hogy a sebességváltó nemcsak arra jó, hogy sebességet váltsunk az autóban.","id":"20180210_sebessegvalto_fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=637a2f31-39e3-4df5-92a4-949113171c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bc7428-9d6d-4c05-bc83-f2469bdf5562","keywords":null,"link":"/cegauto/20180210_sebessegvalto_fotok","timestamp":"2018. február. 10. 06:16","title":"9 gyönyörű sebességváltó, amiknél azt kívánja, az ön autójában is ilyen legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d378ce4-9c4c-4d49-b4bc-1e355be55fd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sem az elnökkel, sem Dzsongun húgával nem állt le csevegni.","shortLead":"Sem az elnökkel, sem Dzsongun húgával nem állt le csevegni.","id":"20180209_Mike_Pence_nem_ult_egy_asztalhoz_az_eszakkoreaiakkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d378ce4-9c4c-4d49-b4bc-1e355be55fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde8365b-007c-4bdc-9fc5-3d0ecfee51b2","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Mike_Pence_nem_ult_egy_asztalhoz_az_eszakkoreaiakkal","timestamp":"2018. február. 09. 16:03","title":"Mike Pence nem ült egy asztalhoz az észak-koreaiakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd160f5f-78e6-4f9d-8815-c93e9427d32d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő két hete térhetett haza velemi otthonába. Egy évig volt kórházban, közben számos ellentmondásos hír jelent meg az állapotáról. ","shortLead":"A színésznő két hete térhetett haza velemi otthonába. Egy évig volt kórházban, közben számos ellentmondásos hír jelent...","id":"20180209_Torocsik_Mari_Latjak_Megint_visszajottem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd160f5f-78e6-4f9d-8815-c93e9427d32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951335f5-139f-4de3-83b1-02a53824fb34","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Torocsik_Mari_Latjak_Megint_visszajottem","timestamp":"2018. február. 09. 11:03","title":"Törőcsik Mari: \"Látják? Megint visszajöttem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]