[{"available":true,"c_guid":"b324fa16-2d20-4ada-9bef-b00a9ee76b4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az irániak kiakadtak, hogy ők nem kaptak a pjongcsangi olimpiai kiadásból. ","shortLead":"Az irániak kiakadtak, hogy ők nem kaptak a pjongcsangi olimpiai kiadásból. ","id":"20180209_Diplomaciai_botrany_lett_a_Samsung_olimpiai_telefonjaibol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b324fa16-2d20-4ada-9bef-b00a9ee76b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b1bedf-663e-4a15-87d4-219825857b6f","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Diplomaciai_botrany_lett_a_Samsung_olimpiai_telefonjaibol","timestamp":"2018. február. 09. 18:39","title":"Diplomáciai botrány lett a Samsung olimpiai telefonjaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1961c834-5cd9-4788-9b3a-770e3650c333","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Folytatódik a Pjongcsang 2018: vasárnap hét számban hirdetnek győztest. ","shortLead":"Folytatódik a Pjongcsang 2018: vasárnap hét számban hirdetnek győztest. ","id":"20180211_Kekesi_Martonnak_drukkolhatunk__teli_olimpia_percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1961c834-5cd9-4788-9b3a-770e3650c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe50dcf-b866-40a6-b4e6-7b4a5ac42461","keywords":null,"link":"/sport/20180211_Kekesi_Martonnak_drukkolhatunk__teli_olimpia_percrol_percre","timestamp":"2018. február. 11. 10:26","title":"Téli olimpia 2. nap - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf67d89f-7942-44dc-ab14-e51b16b44ec2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Határidő után, de megszavazta a kormányhivatalok működésének finanszírozásáról szóló költségvetést az amerikai szenátus. A leállás megállításához viszont egy dolog még kell: Trump aláírása.","shortLead":"Határidő után, de megszavazta a kormányhivatalok működésének finanszírozásáról szóló költségvetést az amerikai...","id":"20180209_Megszavaztak_a_koltsegvetest_gyorsan_vege_lehet_az_amerikai_leallasnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf67d89f-7942-44dc-ab14-e51b16b44ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1a50ea-7699-4e10-b82b-3ba7dfd7c713","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Megszavaztak_a_koltsegvetest_gyorsan_vege_lehet_az_amerikai_leallasnak","timestamp":"2018. február. 09. 12:00","title":"Már csak Trumpon múlik: gyorsan vége lehet az amerikai leállásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1660e39-1ed5-4012-a9ec-5fd9ba20777b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint másfél évvel ezelőtt hallhattunk először egy amerikai cég gyémánt bevonatú, és így gyakorlatilag törhetetlen kijelzőüvegéről. Az ezt tartalmazó telefon azonban még várat magára, bár jövőre akár kézzel fogható valóság lehet.","shortLead":"Több mint másfél évvel ezelőtt hallhattunk először egy amerikai cég gyémánt bevonatú, és így gyakorlatilag törhetetlen...","id":"20180209_2019ben_johetnek_a_gyemantuveg_kijelzoju_telefonok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1660e39-1ed5-4012-a9ec-5fd9ba20777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc70c06-2259-4d98-bc63-6db127b04536","keywords":null,"link":"/tudomany/20180209_2019ben_johetnek_a_gyemantuveg_kijelzoju_telefonok","timestamp":"2018. február. 09. 11:03","title":"Már nem kell sokat várni: törhetetlen kijelzőjű telefonok jöhetnek hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Manchester Cityt irányító Josep Guardiola, valamint a címvédő Chelsea-t edző Antonio Conte is támogatja a téli szünet bevezetését az angol labdarúgó-élvonalban.","shortLead":"A listavezető Manchester Cityt irányító Josep Guardiola, valamint a címvédő Chelsea-t edző Antonio Conte is támogatja...","id":"20180209_Guardiola_es_Conte_is_bevezetne_a_Premier_Leaguebe_azt_ami_szinte_mindenutt_letezik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77effa01-b24f-4caf-9936-9a08027c2899","keywords":null,"link":"/sport/20180209_Guardiola_es_Conte_is_bevezetne_a_Premier_Leaguebe_azt_ami_szinte_mindenutt_letezik","timestamp":"2018. február. 09. 16:24","title":"Guardiola és Conte is bevezetné a Premier League-be azt, ami szinte mindenütt létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cél, hogy az áruházak elemezhessék, mely területekről érkeznek a vásárlóik.



","shortLead":"A cél, hogy az áruházak elemezhessék, mely területekről érkeznek a vásárlóik.



","id":"20180210_Miert_kerik_el_a_penztarosok_az_iranyitoszamunkat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53308ca2-49e3-4728-850e-817ae0d0d44d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180210_Miert_kerik_el_a_penztarosok_az_iranyitoszamunkat","timestamp":"2018. február. 10. 13:00","title":"Miért kérik el a pénztárosok az irányítószámunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dd4604-fdb1-469f-8f3b-fc633052c4aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem túl hízelgő képet fest Orbán Viktorról és kormányáról szombati cikkében a The New York Times. A lap hosszasan elemzi, hogyan indult el Magyarország a 2010-es választások, vagyis a Fidesz újbóli kormányra lépése óta az autokrácia irányába, illetve hogyan vált mostanra Orbán Viktor az Európai Unió legnagyobb politikai kihívásává.","shortLead":"Nem túl hízelgő képet fest Orbán Viktorról és kormányáról szombati cikkében a The New York Times. A lap hosszasan...","id":"20180210_orban_puha_autokraciaba_tolta_es_a_csokosok_allamava_tette_magyarorszagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4dd4604-fdb1-469f-8f3b-fc633052c4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbdb4cf-e86a-4e17-ab25-f3c5be7703d2","keywords":null,"link":"/vilag/20180210_orban_puha_autokraciaba_tolta_es_a_csokosok_allamava_tette_magyarorszagot","timestamp":"2018. február. 10. 22:35","title":"NYT: Orbán puha autokráciába tolta és a csókosok államává tette Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b8a13f-eff0-49c1-9850-b84ada968070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Árpád hídi metrómegálló végleges nevéről nincs még végleges döntés a főpolgármester szerint.","shortLead":"Az Árpád hídi metrómegálló végleges nevéről nincs még végleges döntés a főpolgármester szerint.","id":"20180209_tarlos_tulzas_lenne_ha_egy_metroallomas_is_goncz_arpadnak_allitana_emleket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7b8a13f-eff0-49c1-9850-b84ada968070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7956b467-0710-4770-b1fd-7e56894699fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_tarlos_tulzas_lenne_ha_egy_metroallomas_is_goncz_arpadnak_allitana_emleket","timestamp":"2018. február. 09. 11:15","title":"Tarlós: Túlzás lenne, ha egy metróállomás is Göncz Árpádnak állítana emléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]