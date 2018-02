[{"available":true,"c_guid":"e2da7439-9582-47da-9187-ca819686d76d","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"Továbbra is a korrupció a legfőbb kifogás az EU soros elnökségét 11 éves uniós tagsága során első ízben ellátó Bulgáriával szemben, ahol Bojko Boriszov szélsőjobboldali pártokat is bevont a kormányba.","shortLead":"Továbbra is a korrupció a legfőbb kifogás az EU soros elnökségét 11 éves uniós tagsága során első ízben ellátó...","id":"201802__bolgar_unios_elnokseg__korrupcio__szelsoseges_miniszterek__helyben_jarnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da7439-9582-47da-9187-ca819686d76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046554a7-516c-47f6-b157-89270912f204","keywords":null,"link":"/vilag/201802__bolgar_unios_elnokseg__korrupcio__szelsoseges_miniszterek__helyben_jarnak","timestamp":"2018. február. 10. 15:30","title":"Az ország, amely a mienknél is jobban szúrja az OLAF szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c766f3-7125-4852-8230-5829462c04bd","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Jóhann Jóhannsson 48 éves volt. Az ő zenéje hallható A hentes, a kurva, és a félszemű és az Ópium című hazai filmben is.","shortLead":"Jóhann Jóhannsson 48 éves volt. Az ő zenéje hallható A hentes, a kurva, és a félszemű és az Ópium című hazai filmben is.","id":"20180210_Meghalt_Johann_Johannsson_Erkezes_A_mindenseg_elmelete_izlandi_filmzeneszerzo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4c766f3-7125-4852-8230-5829462c04bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91927ff6-7b23-473c-967d-2c835cfa8387","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_Meghalt_Johann_Johannsson_Erkezes_A_mindenseg_elmelete_izlandi_filmzeneszerzo","timestamp":"2018. február. 10. 20:39","title":"Meghalt Jóhann Jóhannsson, az egyik legfontosabb filmzeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többször várható havazás, havas eső, de ónos eső, eső is lehet. A leghidegebb órákban jellemzően mínuszok lesznek, a hét második felében viszont melegedés várható.","shortLead":"Többször várható havazás, havas eső, de ónos eső, eső is lehet. A leghidegebb órákban jellemzően mínuszok lesznek...","id":"20180211_jovo_heten_visszater_a_tel_a_ho","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d185c215-626f-4c9f-99dc-10c486b5802a","keywords":null,"link":"/itthon/20180211_jovo_heten_visszater_a_tel_a_ho","timestamp":"2018. február. 11. 16:08","title":"Jövő héten visszatér a tél, a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3eec02-8172-43f2-8f8e-649757fffca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neve még nincs, de rajongani már ér.","shortLead":"Neve még nincs, de rajongani már ér.","id":"20180210_Bocs_de_ez_a_zsirafbebi_elvitte_a_heti_cukisagi_dijat_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf3eec02-8172-43f2-8f8e-649757fffca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f34b131-3e80-4cb8-b392-29a972e6c1cd","keywords":null,"link":"/elet/20180210_Bocs_de_ez_a_zsirafbebi_elvitte_a_heti_cukisagi_dijat_video","timestamp":"2018. február. 10. 14:38","title":"Bocs, de ez a zsiráfbébi elvitte a heti cukisági díjat (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban elfogták az Iszlám Állam terrorista szervezet 31, merényletre készülő feltételezett tagját az Anadolu szombati jelentése szerint.","shortLead":"Törökországban elfogták az Iszlám Állam terrorista szervezet 31, merényletre készülő feltételezett tagját az Anadolu...","id":"20180210_Torokorszagban_elfogtak_az_Iszlam_Allam_31_feltetelezett_tagjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf70c1f0-d7b6-48b3-9a87-e7e779e9b949","keywords":null,"link":"/vilag/20180210_Torokorszagban_elfogtak_az_Iszlam_Allam_31_feltetelezett_tagjat","timestamp":"2018. február. 10. 11:25","title":"Törökországban elfogták az Iszlám Állam 31 feltételezett tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15130b7-0547-48e6-a030-0cb9f1bfb631","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kaszkadőr nem engedte volna, hogy a színésznő üljön a volán mögé, és az autó állapotát is ellenőrizte volna.","shortLead":"A kaszkadőr nem engedte volna, hogy a színésznő üljön a volán mögé, és az autó állapotát is ellenőrizte volna.","id":"20180210_A_Kill_Bill_kaszkadorenek_senki_nem_szolt_hogy_Uma_Thurman_fogja_vezetni_a_kocsit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c15130b7-0547-48e6-a030-0cb9f1bfb631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9656e92-221c-4e07-a2a7-7f426cd9ad9d","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_A_Kill_Bill_kaszkadorenek_senki_nem_szolt_hogy_Uma_Thurman_fogja_vezetni_a_kocsit","timestamp":"2018. február. 10. 10:49","title":"A Kill Bill kaszkadőrének senki nem szólt, hogy Uma Thurman fogja vezetni a kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b22258-9838-4465-9494-68282a2e5651","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mesterházy Attila embereit lenyomták, a Párbeszéd viszont örülhet, lehet, hogy nagyon. Fodor Gábornak pedig csak az egyik szeme nevet.","shortLead":"Mesterházy Attila embereit lenyomták, a Párbeszéd viszont örülhet, lehet, hogy nagyon. Fodor Gábornak pedig csak...","id":"20180210_A_tobbhetes_alkufolyamat_nyertesei_es_vesztesei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5b22258-9838-4465-9494-68282a2e5651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a834c5-30a8-49c9-9dd7-eb6be807e27b","keywords":null,"link":"/itthon/20180210_A_tobbhetes_alkufolyamat_nyertesei_es_vesztesei","timestamp":"2018. február. 10. 18:24","title":"Íme a többhetes alkufolyamat nyertesei és vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint az Orbán Viktor vejét, Tiborcz Istvánt több mint kellemetlenül érintő OLAF-botrány atombombaként működhet. Török Gábor politológus arról beszélt az ATV Egyenes beszéd című műsorában, hogy mennyi esély van erre, illetve kinek áll érdekében, hogy adagolja ezeket az információkat.","shortLead":"Az ellenzék szerint az Orbán Viktor vejét, Tiborcz Istvánt több mint kellemetlenül érintő OLAF-botrány atombombaként...","id":"20180210_Torok_Gabor_Lehet_hogy_mar_ledobtak_a_Fidesz_elleni_atombombat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db97380d-8242-4ac1-a5fa-61b18bfe5bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180210_Torok_Gabor_Lehet_hogy_mar_ledobtak_a_Fidesz_elleni_atombombat","timestamp":"2018. február. 10. 13:00","title":"Török Gábor: Lehet, hogy már ledobták a Fidesz elleni atombombát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]