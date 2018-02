[{"available":true,"c_guid":"3d378ce4-9c4c-4d49-b4bc-1e355be55fd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába az észak-koreai diktátor olimpiai mosolyoffenzívája","shortLead":"Hiába az észak-koreai diktátor olimpiai mosolyoffenzívája","id":"20180211_Amerika_nem_hisz_Kim_Dzsong_Unnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d378ce4-9c4c-4d49-b4bc-1e355be55fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fb0fc4-698b-4983-940c-d2f650b20fe6","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_Amerika_nem_hisz_Kim_Dzsong_Unnak","timestamp":"2018. február. 11. 08:48","title":"Amerika nem hisz Kim Dzsong Unnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dda958-a26b-4925-ae69-762ddeb1c33a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, még meg sem jelent az új A-osztály, de máris megtervezték a márka überluxus autójaként is.","shortLead":"Igaz, még meg sem jelent az új A-osztály, de máris megtervezték a márka überluxus autójaként is.","id":"20180211_Ilyen_lenne_Maybachkent_a_kecskemeti_Mercedes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1dda958-a26b-4925-ae69-762ddeb1c33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9e762e-457d-471a-a896-7a43f4bfa0a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_Ilyen_lenne_Maybachkent_a_kecskemeti_Mercedes","timestamp":"2018. február. 11. 19:56","title":"40 milliós Maybach-ot csináltak a kecskeméti kis Merciből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3f5b30-cb6a-4323-844a-f0cb6d842343","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180210_Levette_az_Echo_TV_az_netrol_az_orbanos_parodiavideot_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd3f5b30-cb6a-4323-844a-f0cb6d842343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d68a316-ccc9-4c5c-a5c3-703ab437d87a","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_Levette_az_Echo_TV_az_netrol_az_orbanos_parodiavideot_is","timestamp":"2018. február. 10. 18:17","title":"Levette az Echo TV a netről az orbános paródiavideót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ebe3b1-ac30-4cd4-b749-6692437f9abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nagyszerű programnak tartja az OLAF által korrupciógyanúsnak talált közvilágítás-korszerűsítéseket. Gyurcsány feljelent és azt mondja, ez nem \"személyes ügy\".","shortLead":"A miniszter nagyszerű programnak tartja az OLAF által korrupciógyanúsnak talált közvilágítás-korszerűsítéseket...","id":"20180211_Gyurcsany_feljelenti_Lazart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2ebe3b1-ac30-4cd4-b749-6692437f9abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c834f7cc-efa7-4dc9-b014-abe724017c58","keywords":null,"link":"/itthon/20180211_Gyurcsany_feljelenti_Lazart","timestamp":"2018. február. 11. 11:23","title":"Gyurcsány feljelenti Lázárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a317d0df-e4c6-4689-b354-f7a07a8c9f60","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"A fideszes képviselőből a „párt öklévé vált” Domokos László politikai előéletéről kérdeztük egykori kollégáit, ismerőit.","shortLead":"A fideszes képviselőből a „párt öklévé vált” Domokos László politikai előéletéről kérdeztük egykori kollégáit, ismerőit.","id":"201803__domokos_laszlo__partpolitikusbol_aszelnok__hitbizomany__korunk_embere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a317d0df-e4c6-4689-b354-f7a07a8c9f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ef53e-15ce-4c44-ba2b-4e61136cbe75","keywords":null,"link":"/itthon/201803__domokos_laszlo__partpolitikusbol_aszelnok__hitbizomany__korunk_embere","timestamp":"2018. február. 11. 08:00","title":"„Ha a mostani ÁSZ-elnök belépett, megfagyott körülötte a levegő” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két rakodómunkás a Liszt Ferenc Repülőtéren lopott egy utas csomagjából. Babos Tímeát is kifosztották, az ő holmija is előkerült.



","shortLead":"A két rakodómunkás a Liszt Ferenc Repülőtéren lopott egy utas csomagjából. Babos Tímeát is kifosztották, az ő holmija...","id":"20180210_Elfogtak_a_repteri_tolvajokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ba9eb9-a7e8-477d-aa49-20b7b5d751df","keywords":null,"link":"/itthon/20180210_Elfogtak_a_repteri_tolvajokat","timestamp":"2018. február. 10. 08:35","title":"Elfogták a reptéri tolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5fc41f-635a-48ea-a1fe-6f2bf74639e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A horvát Rimac Concept Two borzasztó erős lesz, de nem csak ezzel fog kitűnni az elektromos autók közül.","shortLead":"A horvát Rimac Concept Two borzasztó erős lesz, de nem csak ezzel fog kitűnni az elektromos autók közül.","id":"20180211_rimac_concept_two_elektromos_auto_genfi_autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b5fc41f-635a-48ea-a1fe-6f2bf74639e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7c38f7-3fe2-4c08-b7e0-6684ccebf180","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_rimac_concept_two_elektromos_auto_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. február. 11. 17:06","title":"1200+ lóerő, 120 kWh-s akkumulátor és egy meglepetés: jön a horvát elektromos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495a7935-e22f-4f22-aa54-4361e93c3d2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tanévenként legalább egy-másfél millió forintot kell tandíjra félretenniük azoknak a szülőknek, akik az állami iskolák helyett valamelyik budapesti nemzetközi gimnáziumba íratnák be gyerekeiket.","shortLead":"Tanévenként legalább egy-másfél millió forintot kell tandíjra félretenniük azoknak a szülőknek, akik az állami iskolák...","id":"20180211_Az_elit_valaszthat_tobbmillios_tandijert_nemzetkozi_iskolaba_is_mehet_a_gyerek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=495a7935-e22f-4f22-aa54-4361e93c3d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7437167c-16e9-4093-bfbf-13b65ef87639","keywords":null,"link":"/kultura/20180211_Az_elit_valaszthat_tobbmillios_tandijert_nemzetkozi_iskolaba_is_mehet_a_gyerek","timestamp":"2018. február. 11. 08:56","title":"Az elit választhat: többmilliós tandíjért nemzetközi iskolába is mehet a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]