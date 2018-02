[{"available":true,"c_guid":"8aa37f00-5f9e-4b3b-9377-942286a65549","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180210_Auto_az_urben_Az_oroszok_mar_reg_kitalaltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa37f00-5f9e-4b3b-9377-942286a65549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681bae0b-ca0e-4b7e-8a56-a66996438b98","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_Auto_az_urben_Az_oroszok_mar_reg_kitalaltak","timestamp":"2018. február. 10. 13:09","title":"Autó az űrben? Az oroszok már rég kitalálták (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3f5b30-cb6a-4323-844a-f0cb6d842343","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180210_Levette_az_Echo_TV_az_netrol_az_orbanos_parodiavideot_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd3f5b30-cb6a-4323-844a-f0cb6d842343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d68a316-ccc9-4c5c-a5c3-703ab437d87a","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_Levette_az_Echo_TV_az_netrol_az_orbanos_parodiavideot_is","timestamp":"2018. február. 10. 18:17","title":"Levette az Echo TV a netről az orbános paródiavideót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utakon lévő gödrök száma napról napra növekszik, a Pest megyei településen egyre nagyobb kihívást jelent a közlekedés. ","shortLead":"Az utakon lévő gödrök száma napról napra növekszik, a Pest megyei településen egyre nagyobb kihívást jelent...","id":"20180211_a_nap_fotoja_sarkovacsi_leanykori_neven_nagykovacsi_dagonyas_utcai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5a69eb-6dc9-429d-b415-f381751289ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_a_nap_fotoja_sarkovacsi_leanykori_neven_nagykovacsi_dagonyas_utcai","timestamp":"2018. február. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Sárkovácsi, leánykori nevén Nagykovácsi dagonyás utcái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész 45 évvel ezelőtt jutott hozzá a steel-gitárhoz, most újra megszólaltatja majd.","shortLead":"A zenész 45 évvel ezelőtt jutott hozzá a steel-gitárhoz, most újra megszólaltatja majd.","id":"20180210_Legendas_hangszerevel_zenel_a_jovo_heten_Brody_Janos_az_Arenaban_Fonograf","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51957d9-9d14-4910-b025-31d04acf08af","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_Legendas_hangszerevel_zenel_a_jovo_heten_Brody_Janos_az_Arenaban_Fonograf","timestamp":"2018. február. 10. 12:01","title":"Legendás hangszerével zenél a jövő héten az Arénában Bródy János (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19438e5b-a9a1-488f-8b0f-0c6daabb07b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsült német gyártó nagy tervvel állt elő, ami mellett még Elon Musk sikeres is eltörpülne.","shortLead":"Az újdonsült német gyártó nagy tervvel állt elő, ami mellett még Elon Musk sikeres is eltörpülne.","id":"20180210_partisan_one_mars_edition","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19438e5b-a9a1-488f-8b0f-0c6daabb07b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e7842d-8218-44cd-b519-3998d20a383d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180210_partisan_one_mars_edition","timestamp":"2018. február. 10. 11:16","title":"Teslát az űrbe? A Partisan Motors a Marsra vinné el terepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b421f62-f440-4156-a8ec-8e4dcbe16347","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy bébiételgyártó cég reklámarca lesz egy évig Lucas.



","shortLead":"Egy bébiételgyártó cég reklámarca lesz egy évig Lucas.



","id":"20180210_Az_ev_babaja_egy_masfel_eves_mosolygos_Downszindromas_fiu_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b421f62-f440-4156-a8ec-8e4dcbe16347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a79f97a-2c81-4503-9549-a77dfd255663","keywords":null,"link":"/elet/20180210_Az_ev_babaja_egy_masfel_eves_mosolygos_Downszindromas_fiu_lett","timestamp":"2018. február. 10. 09:47","title":"Az év babája egy másfél éves mosolygós Down-szindrómás fiú lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többször várható havazás, havas eső, de ónos eső, eső is lehet. A leghidegebb órákban jellemzően mínuszok lesznek, a hét második felében viszont melegedés várható.","shortLead":"Többször várható havazás, havas eső, de ónos eső, eső is lehet. A leghidegebb órákban jellemzően mínuszok lesznek...","id":"20180211_jovo_heten_visszater_a_tel_a_ho","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d185c215-626f-4c9f-99dc-10c486b5802a","keywords":null,"link":"/itthon/20180211_jovo_heten_visszater_a_tel_a_ho","timestamp":"2018. február. 11. 16:08","title":"Jövő héten visszatér a tél, a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad29f1e2-14de-483e-ba93-6bad0157c19b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet nevezni zászlóvivőnek.\r

\r

","shortLead":"Már lehet nevezni zászlóvivőnek.\r

\r

","id":"20180211_Befedik_az_Andrassy_utat_egy_1848_meter_hosszu_magyar_zaszloval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad29f1e2-14de-483e-ba93-6bad0157c19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae5bc0c-a356-4ee6-8ef7-f0e90d1f8732","keywords":null,"link":"/kultura/20180211_Befedik_az_Andrassy_utat_egy_1848_meter_hosszu_magyar_zaszloval","timestamp":"2018. február. 11. 15:15","title":"Befedik az Andrássy utat egy 1848 méter hosszú magyar zászlóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]