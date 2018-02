[{"available":true,"c_guid":"176648b4-a8dc-4d99-bd16-e846b39da7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár ma két magyar síző is versenyzett volna, a Pjongcsangban tomboló viharos szél miatt több számot is elhalasztottak a téli olimpián, köztük a női óriás-műlesiklást is. Az olimpián eddig 177-en fertőződtek meg norovírussal, de sportolók még nem kapták el a betegséget. A pjongcshangi téli olimpia harmadik versenynapján, hétfőn nyolc számban hirdetnek győztest, kövesse velünk a legfontosabb eseményeket! ","shortLead":"Bár ma két magyar síző is versenyzett volna, a Pjongcsangban tomboló viharos szél miatt több számot is elhalasztottak...","id":"20180212_teli_olimpia_3_nap_pp","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=176648b4-a8dc-4d99-bd16-e846b39da7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681fae8e-5227-40ec-9eb4-1f3cab7765d4","keywords":null,"link":"/sport/20180212_teli_olimpia_3_nap_pp","timestamp":"2018. február. 12. 09:38","title":"Járvány és viharos szél a téli olimpián - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ac4e62-e7f3-4b3a-aa06-f25bad386a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három ember meghalt, négy megsérült a balesetben.\r

","shortLead":"Három ember meghalt, négy megsérült a balesetben.\r

","id":"20180211_turistakkal_teli_helikopter_zuhant_a_grand_canyonba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ac4e62-e7f3-4b3a-aa06-f25bad386a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e56e25b-bb3e-4154-b6db-e2e902b51a00","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_turistakkal_teli_helikopter_zuhant_a_grand_canyonba","timestamp":"2018. február. 11. 18:01","title":"Turistákkal teli helikopter zuhant a Grand Canyonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf3163-7478-4f28-a8c1-be8380a09f7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált a VLC harmadik főverziója, amelynek újdonsága például, hogy alacsony CPU-használat mellett is képes 4K-s videókat lejátszani. És ez még csak a jéghegy csúcsa.","shortLead":"Elérhetővé vált a VLC harmadik főverziója, amelynek újdonsága például, hogy alacsony CPU-használat mellett is képes...","id":"20180212_vlc_3_0_mediaplayer_lejatszo_frissites_letoltese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debf3163-7478-4f28-a8c1-be8380a09f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d501c57-508d-4948-8809-66c2e0555b34","keywords":null,"link":"/tudomany/20180212_vlc_3_0_mediaplayer_lejatszo_frissites_letoltese","timestamp":"2018. február. 12. 07:02","title":"Töltse le, megéri: az eddigi legnagyobb frissítést kapta meg sokak kedvenc lejátszója, a VLC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Azzal védekezett, hogy nem látta a jelzést.","shortLead":"Azzal védekezett, hogy nem látta a jelzést.","id":"20180211_At_a_piroson_sorompoval_egyutt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc556fa-b97a-48f0-a796-5de4edcaa5ae","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180211_At_a_piroson_sorompoval_egyutt","timestamp":"2018. február. 11. 09:59","title":"Át a piroson, sorompóval együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már korábban is hallhattunk arról, hogy egy csúcstelefonon dolgozik a Xiaomi, egy most kiszivárgott képernyőfotó sok mindenről árulkodik.","shortLead":"Bár már korábban is hallhattunk arról, hogy egy csúcstelefonon dolgozik a Xiaomi, egy most kiszivárgott képernyőfotó...","id":"20180212_kiszivargott_kepernyofoto_a_xiaomimi7rol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf3ffb1-a81e-4a12-8fe5-a4c1e8ce26b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180212_kiszivargott_kepernyofoto_a_xiaomimi7rol","timestamp":"2018. február. 12. 10:00","title":"Kiszivárgott: bitang specifikációkkal érkezik az új Xiaomi-telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd05c82-ed29-49a4-9bcf-ddfbeb9f8a5b","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Az elektromos autózás rohamos terjedésével az egekbe szökött az akkumulátorokhoz szükséges lítium és kobalt ára. Az előzőből sok van, az utóbbiból nincs elég a Földön.","shortLead":"Az elektromos autózás rohamos terjedésével az egekbe szökött az akkumulátorokhoz szükséges lítium és kobalt ára...","id":"201803__akkumulator__litium_es_kobalt__banyaszok_bosszuja__salatan_aso","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcd05c82-ed29-49a4-9bcf-ddfbeb9f8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4727f07c-e6ce-4798-9d7f-74600a588f60","keywords":null,"link":"/gazdasag/201803__akkumulator__litium_es_kobalt__banyaszok_bosszuja__salatan_aso","timestamp":"2018. február. 11. 10:30","title":"Ha tényleg e-autózni akar az emberiség, valamivel pótolni kell a kobaltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44085f76-e032-4b0d-9ba4-5bfa41c8f024","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A laposföld-hívők eleve nem hisznek a rakétákban sem, így nem annyira meglepő módon a SpaceX történelmi sikerét sem hagyták szó nélkül.","shortLead":"A laposföld-hívők eleve nem hisznek a rakétákban sem, így nem annyira meglepő módon a SpaceX történelmi sikerét sem...","id":"20180211_spacex_falcon_heavy_raketa_laposfold_hivok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44085f76-e032-4b0d-9ba4-5bfa41c8f024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f2576-7bf7-4381-bb84-f94ee58eab1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180211_spacex_falcon_heavy_raketa_laposfold_hivok","timestamp":"2018. február. 11. 08:03","title":"Pont ez hiányzott: megszólaltak a laposföld-hívők a SpaceX rakétakilövéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055f3325-3b39-4484-95d8-e61252068c5c","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A Merkel-éra lezárulása joggal tölt el mindenkit bosszúsággal és aggodalommal. Az establishmenten belülről is furcsa hangok hallatszanak. Vélemény.","shortLead":"A Merkel-éra lezárulása joggal tölt el mindenkit bosszúsággal és aggodalommal. Az establishmenten belülről is furcsa...","id":"20180212_TGM_Nemet_valsag_europai_valsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055f3325-3b39-4484-95d8-e61252068c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924b83d7-3822-4bba-98e3-d7e86c117325","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_TGM_Nemet_valsag_europai_valsag","timestamp":"2018. február. 12. 08:00","title":"TGM: Német válság, európai válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]