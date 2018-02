Gorka Sebestyénről a 444 írta meg elsőként, hogy 2016 szeptembere óta elfogatóparancs alapján körözték lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés vádjával. Most ugyanaz a portál írja, az Index újságírójának észrevétele után, hogy Gorka neve már nem szerepel az adatbázisban.

Gorkát azt követően menesztette a Trump-adminisztráció, hogy Steve Bannon otthagyta a Fehér Házat. Gorka körül eddig is sok volt a megválaszolatlan kérdés, ahogy tizenöt évvel korábban Magyarországon, úgy Amerikában is akadt gond nemzetbiztonsági átvilágításával, szélsőséges kapcsolatai miatt terrorizmushoz való szakértelmét is többen megkérdőjelezték.

Szijjártó Péter külügyminiszter pedig úgy találkozott Gorkával 2017 márciusában, hogy akkor még körözték, bár erről a külügy nem tudott, de azt mondták, nem is kellett tudniuk erről a tényről.