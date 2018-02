[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset miatt sávkorlátozás van érvényben Kőröshegy térségében.","shortLead":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset miatt sávkorlátozás van érvényben Kőröshegy térségében.","id":"20180211_m7es_autopalya_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1f58d2-ce91-4548-9108-1f03e9c49bbb","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180211_m7es_autopalya_baleset","timestamp":"2018. február. 11. 22:16","title":"Balesettel zárul a hétvége, az M7-esen van baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8bf295-8e2f-42ef-8832-f2f26d329692","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gitáros-dalszerző-énekes és a karmester a Wolf-díj zenei kategóriáján osztoznak.","shortLead":"A gitáros-dalszerző-énekes és a karmester a Wolf-díj zenei kategóriáján osztoznak.","id":"20180212_Megosztott_dijat_kapott_Paul_McCartney_es_Fischer_Adam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d8bf295-8e2f-42ef-8832-f2f26d329692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc5425-ad73-41c5-8396-6d2305700bca","keywords":null,"link":"/kultura/20180212_Megosztott_dijat_kapott_Paul_McCartney_es_Fischer_Adam","timestamp":"2018. február. 12. 16:55","title":"Megosztott díjat kapott Paul McCartney és Fischer Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82e859-3880-4f01-8cfb-0d6d2996715c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi lapul minden ellenzéki képviselő zsebében?","shortLead":"Mi lapul minden ellenzéki képviselő zsebében?","id":"20180211_Az_Orbankormany_foldon_vizen_levegoben_kuzd","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d82e859-3880-4f01-8cfb-0d6d2996715c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0221e622-0d1a-4933-abb1-3a76e2e35020","keywords":null,"link":"/itthon/20180211_Az_Orbankormany_foldon_vizen_levegoben_kuzd","timestamp":"2018. február. 11. 09:20","title":"Az Orbán-kormány \"földön, vízen, levegőben\" küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797291f1-8778-44c0-a594-ac4bd5fb84ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Betett a síelő számoknak az erős szél. ","shortLead":"Betett a síelő számoknak az erős szél. ","id":"20180212_Akkor_a_szel_Pjongcsangban_hogy_szamokat_kellett_elhalasztani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=797291f1-8778-44c0-a594-ac4bd5fb84ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedd51e0-241f-42b1-bae7-ef29ea1071ec","keywords":null,"link":"/sport/20180212_Akkor_a_szel_Pjongcsangban_hogy_szamokat_kellett_elhalasztani","timestamp":"2018. február. 12. 05:39","title":"Akkora a szél Pjongcsangban, hogy számokat kellett elhalasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078664c8-b6b6-45bb-9444-942a4f3906f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mazda sofőrjének valami elvonhatta a figyelmét, mert csúnya balesetet okozott.","shortLead":"A Mazda sofőrjének valami elvonhatta a figyelmét, mert csúnya balesetet okozott.","id":"20180211_mazda_baleset_kamion_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078664c8-b6b6-45bb-9444-942a4f3906f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc27d4-891a-449c-91dc-f131469790f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_mazda_baleset_kamion_autos_video","timestamp":"2018. február. 11. 04:01","title":"Minden nyugodt volt az autópályán, aztán jött a Mazda balesete – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Befogadott menekültek, Tiborcz István és az elcsalt közvilágítás. Az elmúlt hetekben tálcán kapta az ellenzék az olyan ügyeket, amelyek hatékony támadási lehetőséget kínálnak a kormány ellen. Ha tudnának élni vele, valódi politikai versenyről kezdenénk beszélni, nem pedig lefutott választásról. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Befogadott menekültek, Tiborcz István és az elcsalt közvilágítás. Az elmúlt hetekben tálcán kapta az ellenzék az olyan...","id":"20180211_Hiaba_kap_atombombakat_az_ellenzek_csak_onmagat_falja_fel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31674cd-e3da-49c6-b8d7-e07ab3996b64","keywords":null,"link":"/itthon/20180211_Hiaba_kap_atombombakat_az_ellenzek_csak_onmagat_falja_fel","timestamp":"2018. február. 11. 17:31","title":"Hiába kap az ellenzék bevetésre kész atombombákat, csak önmagának okoz károkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7578c98-c5c5-4ca3-a20f-ffcbac03a381","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkcióval is bővül az Android saját üzenetküldője, amely hamarosan webes felületet is kap. Így akár a számítógép előtt ülve is SMS-ezhetnek majd az androidosok – nem mellesleg ingyen, ha van netkapcsolatuk.","shortLead":"Több új funkcióval is bővül az Android saját üzenetküldője, amely hamarosan webes felületet is kap. Így akár...","id":"20180212_android_message_uzenetkuldo_frissites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7578c98-c5c5-4ca3-a20f-ffcbac03a381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dcbb40-be22-4528-ac18-229a222e9b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180212_android_message_uzenetkuldo_frissites","timestamp":"2018. február. 12. 11:03","title":"Androidos? Hamarosan számítógépe böngészőjéből is küldhet majd SMS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem marad el a szokásos év eleji csúcstalálkozó, csak egy később időpontban lesz megtartva. A helyszín viszont még kérdéses, de most elvileg Orbán utazna Putyinhoz.","shortLead":"Nem marad el a szokásos év eleji csúcstalálkozó, csak egy később időpontban lesz megtartva. A helyszín viszont még...","id":"20180212_Iden_is_talalkozik_Orban_es_Putyin_de_csak_a_valasztasok_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1413e2-b5be-4aec-b116-3eeae6d4d68d","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Iden_is_talalkozik_Orban_es_Putyin_de_csak_a_valasztasok_utan","timestamp":"2018. február. 12. 18:20","title":"Idén is találkozik Orbán és Putyin, de csak a választások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]