[{"available":true,"c_guid":"143928cd-838b-4604-8a1c-8eaf158ca365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magasat, de elfogadhatót – magyarázta pártja, a CDU nevében a német kancellár. \r

","shortLead":"Magasat, de elfogadhatót – magyarázta pártja, a CDU nevében a német kancellár. \r

","id":"20180211_merkel_magas_arat_fizettunk_a_koalicioert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=143928cd-838b-4604-8a1c-8eaf158ca365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3c501c-c90b-47b7-890d-fe6735ea7032","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_merkel_magas_arat_fizettunk_a_koalicioert","timestamp":"2018. február. 11. 20:33","title":"Merkel: Magas árat fizettünk a koalícióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legutóbb még arról adtunk hírt, hogy összeállhat az 1994 és 2000 között működő, majd 2007–2008-ban rövid időre összeállt, legutóbbi a 2012-es londoni olimpia nyitóeseményén fellépő Spice Girls – most azonban rossz híreink vannak a rajongóknak.","shortLead":"Legutóbb még arról adtunk hírt, hogy összeállhat az 1994 és 2000 között működő, majd 2007–2008-ban rövid időre...","id":"20180211_Victoria_Beckham_A_Spice_Girls_nem_fog_ujra_turnezni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdcfbe9-3d86-41af-b845-03158c13a22a","keywords":null,"link":"/kultura/20180211_Victoria_Beckham_A_Spice_Girls_nem_fog_ujra_turnezni","timestamp":"2018. február. 11. 13:13","title":"Victoria Beckham: A Spice Girls nem fog újra turnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A 36 fős bűnszervezet a pénzintézeteken keresztül utalta a pénzt, zömmel a Távol-Keletre. Lehet, hogy épp a bankok indították el a lefülelését.","shortLead":"A 36 fős bűnszervezet a pénzintézeteken keresztül utalta a pénzt, zömmel a Távol-Keletre. Lehet, hogy épp a bankok...","id":"201803__penzmosas__kolumbiai_kabitoszerbanda__magyar_kapcsolatok__a_nagy_utaztatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da989ca-66a5-47e6-8f10-2e2f8273585b","keywords":null,"link":"/gazdasag/201803__penzmosas__kolumbiai_kabitoszerbanda__magyar_kapcsolatok__a_nagy_utaztatas","timestamp":"2018. február. 11. 15:00","title":"Az OTP és öt szlovák bank is magyarázkodhat a 18 milliárdos pénzmosás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a cseh Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH) teljes irányítást szerezzen a Mátrai Erőmű Zrt. felett. Ja, hogy az valójában Mészáros Lőrincé? Azt úgy kell kihámozni az MTI tudósításából.","shortLead":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a cseh Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH) teljes irányítást szerezzen...","id":"20180212_A_nap_amikor_Meszaros_Lorinc_orulhet_egy_brusszeli_dontesnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e480e2c-9f4f-494f-a56e-92af3415b0d9","keywords":null,"link":"/kkv/20180212_A_nap_amikor_Meszaros_Lorinc_orulhet_egy_brusszeli_dontesnek","timestamp":"2018. február. 12. 14:58","title":"A nap, amikor Mészáros Lőrinc örülhet egy brüsszeli döntésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7b5f81-3228-4497-85cc-157947ef9331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zoltán a debreceni önkormányzat egy korábbi ülését hekkelte meg azzal, hogy egy váratlan pillanatban alufóliasisakot húzott, majd a miniszterelnök elmeállapotáról kezdett érdeklődni, illetve arról, mit lép a város az ufók ellen. Most Soros-plakátot rongált, a mára szinte védjegyévé vált sisakjában.","shortLead":"Varga Zoltán a debreceni önkormányzat egy korábbi ülését hekkelte meg azzal, hogy egy váratlan pillanatban...","id":"20180212_Ujra_akcioba_lendult_a_DK_alufoliasisakos_kepviseloje_most_plakatot_rongalt_de_hogy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e7b5f81-3228-4497-85cc-157947ef9331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b595527a-90e0-4c81-83e6-65667329519c","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Ujra_akcioba_lendult_a_DK_alufoliasisakos_kepviseloje_most_plakatot_rongalt_de_hogy","timestamp":"2018. február. 12. 19:20","title":"Újra akcióba lendült a DK alufóliasisakos képviselője: most plakátot rongált, de hogy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9a411-6cb2-4e41-81bb-cf8f28bb09f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ireen Wüst Pjongcsangban megnyerte pályafutása ötödik olimpiai aranyát, ami egyben tizedik ötkarikás érme is volt. Nő gyorskorcsolyában erre sosem volt még képes.","shortLead":"Ireen Wüst Pjongcsangban megnyerte pályafutása ötödik olimpiai aranyát, ami egyben tizedik ötkarikás érme is volt. Nő...","id":"20180212_a_kiraly_is_gratulalt_minden_idok_legeredmenyesebbjenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9a411-6cb2-4e41-81bb-cf8f28bb09f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23e09ad-653d-46b5-847b-73bb6d1ceec1","keywords":null,"link":"/sport/20180212_a_kiraly_is_gratulalt_minden_idok_legeredmenyesebbjenek","timestamp":"2018. február. 12. 17:15","title":"Még a király is gratulált minden idők legeredményesebbjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utakon lévő gödrök száma napról napra növekszik, a Pest megyei településen egyre nagyobb kihívást jelent a közlekedés. ","shortLead":"Az utakon lévő gödrök száma napról napra növekszik, a Pest megyei településen egyre nagyobb kihívást jelent...","id":"20180211_a_nap_fotoja_sarkovacsi_leanykori_neven_nagykovacsi_dagonyas_utcai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5a69eb-6dc9-429d-b415-f381751289ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_a_nap_fotoja_sarkovacsi_leanykori_neven_nagykovacsi_dagonyas_utcai","timestamp":"2018. február. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Sárkovácsi, leánykori nevén Nagykovácsi dagonyás utcái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da0ba58-fd13-403d-a2ea-1d3e8432cff0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy japán rövidpályás gyorskorcsolyázó szervezetében mutattak ki tiltott teljesítményfokozót.","shortLead":"Egy japán rövidpályás gyorskorcsolyázó szervezetében mutattak ki tiltott teljesítményfokozót.","id":"20180212_megvan_az_olimpia_elso_doppingos_bukasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5da0ba58-fd13-403d-a2ea-1d3e8432cff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fed78fa-8e86-4248-8fc2-580fb33127f0","keywords":null,"link":"/sport/20180212_megvan_az_olimpia_elso_doppingos_bukasa","timestamp":"2018. február. 12. 22:10","title":"Megvan az olimpia első doppingos bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]