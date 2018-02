[{"available":true,"c_guid":"44085f76-e032-4b0d-9ba4-5bfa41c8f024","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A laposföld-hívők eleve nem hisznek a rakétákban sem, így nem annyira meglepő módon a SpaceX történelmi sikerét sem hagyták szó nélkül.","shortLead":"A laposföld-hívők eleve nem hisznek a rakétákban sem, így nem annyira meglepő módon a SpaceX történelmi sikerét sem...","id":"20180211_spacex_falcon_heavy_raketa_laposfold_hivok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44085f76-e032-4b0d-9ba4-5bfa41c8f024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f2576-7bf7-4381-bb84-f94ee58eab1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180211_spacex_falcon_heavy_raketa_laposfold_hivok","timestamp":"2018. február. 11. 08:03","title":"Pont ez hiányzott: megszólaltak a laposföld-hívők a SpaceX rakétakilövéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e20a4b-db5f-4c54-ab98-d5f580f3495c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hat brit turistából hárman meghaltak. ","shortLead":"A hat brit turistából hárman meghaltak. ","id":"20180212_Brit_turistak_utaztak_a_Grand_Canyonba_zuhant_helikopteren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29e20a4b-db5f-4c54-ab98-d5f580f3495c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5075966-b971-4296-8dd8-d117ee0a29d1","keywords":null,"link":"/vilag/20180212_Brit_turistak_utaztak_a_Grand_Canyonba_zuhant_helikopteren","timestamp":"2018. február. 12. 05:50","title":"Brit turisták utaztak a Grand Canyonba zuhant helikopteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb717d0-4494-4a71-9c0c-0904d249f9d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Önként lemondott a hivataláról.","shortLead":"Önként lemondott a hivataláról.","id":"20180211_Ot_eve_szinte_peldatlan_dolgot_tett_a_papa_onkent_lemondott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb717d0-4494-4a71-9c0c-0904d249f9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4430a7bf-59b1-4208-8ff3-4fbf9c71970d","keywords":null,"link":"/kultura/20180211_Ot_eve_szinte_peldatlan_dolgot_tett_a_papa_onkent_lemondott","timestamp":"2018. február. 11. 11:38","title":"Öt éve szinte példátlan dolgot tett a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója olyan \"izgalmas\" kérdéseket kapott egy újszegedi fórum után, hogy milyen hangnemű kampányra számít a következő hetekben, illetve mit gondol arról, hogy sokak szerint a vásárhelyi időközi választás lesz az áprilisi parlamenti választás főpróbája.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója olyan \"izgalmas\" kérdéseket kapott egy újszegedi fórum után, hogy milyen hangnemű kampányra...","id":"20180212_kubatov_kampanyolt_egyet_andy_vajna_szegedi_lapjaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef298da-a0c9-4e70-b9e6-28a2a43ee535","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_kubatov_kampanyolt_egyet_andy_vajna_szegedi_lapjaban","timestamp":"2018. február. 12. 08:59","title":"Kubatov kampányolt egyet Andy Vajna szegedi lapjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30efa40a-27fe-492f-beea-523cbd01a55e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország már megint tele plakátokkal, a kormány által kihelyezett hirdetéseken az áll, hogy Soros milliókat telepítene be a Közel-Keletről és Afrikából, a Fidesz plakátjain pedig az, hogy az ellenzék és a milliárdos lebontanák a kerítést. De a választók nem így gondolják.","shortLead":"Az ország már megint tele plakátokkal, a kormány által kihelyezett hirdetéseken az áll, hogy Soros milliókat telepítene...","id":"20180212_Meg_a_Fideszhivok_sem_hisznek_a_Sorostervben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30efa40a-27fe-492f-beea-523cbd01a55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929253c4-9256-4ae5-a8ba-f1f924ff2cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Meg_a_Fideszhivok_sem_hisznek_a_Sorostervben","timestamp":"2018. február. 12. 08:47","title":"Még a Fidesz-hívők sem hisznek a Soros-tervben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Befogadott menekültek, Tiborcz István és az elcsalt közvilágítás. Az elmúlt hetekben tálcán kapta az ellenzék az olyan ügyeket, amelyek hatékony támadási lehetőséget kínálnak a kormány ellen. Ha tudnának élni vele, valódi politikai versenyről kezdenénk beszélni, nem pedig lefutott választásról. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Befogadott menekültek, Tiborcz István és az elcsalt közvilágítás. Az elmúlt hetekben tálcán kapta az ellenzék az olyan...","id":"20180211_Hiaba_kap_atombombakat_az_ellenzek_csak_onmagat_falja_fel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31674cd-e3da-49c6-b8d7-e07ab3996b64","keywords":null,"link":"/itthon/20180211_Hiaba_kap_atombombakat_az_ellenzek_csak_onmagat_falja_fel","timestamp":"2018. február. 11. 17:31","title":"Hiába kap az ellenzék bevetésre kész atombombákat, csak önmagának okoz károkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7cee3e-abcd-4fa0-9d05-f48bf40c021a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóták üzenetváltásait, valamint a repülési adatokat rögzítő fekete dobozokat már megtalálták, Moszkvában vizsgálják őket a vasárnapi tragédia után – közölte hétfő este az állami légiforgalmi hivatal.","shortLead":"A pilóták üzenetváltásait, valamint a repülési adatokat rögzítő fekete dobozokat már megtalálták, Moszkvában vizsgálják...","id":"20180212_30_hektaron_szorodtak_szet_a_lezuhant_orosz_gep_alkatreszei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc7cee3e-abcd-4fa0-9d05-f48bf40c021a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8891fdc-7b49-4e93-a568-cbfabd789675","keywords":null,"link":"/vilag/20180212_30_hektaron_szorodtak_szet_a_lezuhant_orosz_gep_alkatreszei","timestamp":"2018. február. 12. 20:51","title":"30 hektáron szóródtak szét a lezuhant orosz gép alkatrészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e5b973-5477-40e8-852f-cf81aab3af53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az LGT a nyerő, de Demjén Rózsi és Zorán két-két dallal is szerepel az Ifjúsági Magazin 1978-as januári listáján. Hallgassuk meg az akkor legmenőbb(nek kihozott) popdalokat.\r

\r

","shortLead":"Az LGT a nyerő, de Demjén Rózsi és Zorán két-két dallal is szerepel az Ifjúsági Magazin 1978-as januári listáján...","id":"20180211_Mindenki_maskepp_csinalja__igy_nezett_ki_40_eve_a_TOP10es_slagerlista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e5b973-5477-40e8-852f-cf81aab3af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346cb02b-446e-4ca4-8300-a7bd3f57b016","keywords":null,"link":"/kultura/20180211_Mindenki_maskepp_csinalja__igy_nezett_ki_40_eve_a_TOP10es_slagerlista","timestamp":"2018. február. 11. 12:53","title":"Mindenki másképp csinálja – így nézett ki 40 éve a TOP10-es slágerlista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]