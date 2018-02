[{"available":true,"c_guid":"b55d0cb3-0f34-473d-b154-2a523ff0713e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonöt évvel ezelőtt egy parlamenti felszólalásában számos érvet hozott Áder János arra, miért nem támogatja a Fidesz a szavazati jog kiterjesztését a külföldön élő magyar állampolgárokra. Jövő héten utazik a magyar miniszterelnök Bulgária fővárosába.
2018. február. 12. 12:37
Szófiába utazik Orbán és Kurz

James Gunn a Twitteren ment neki a magyar kormányfőnek és az amerikai elnöknek egyszerre, szerinte Trump pontosan azt csinálja, mint Orbán.
2018. február. 12. 08:37
A galaxis őrzői rendezője: Orbán megölte a demokráciát

Először hoztak létre működő, vagyis vizelettermelésre képes emberi veseszövetet élő szervezetben kutatók, akik szerint eredményeik mérföldkövet jelentenek a vesebetegségek kezelésének fejlesztésére irányuló kutatásokban.
2018. február. 12. 18:25
Ilyen még nem volt: vizeletet termel a laborban növesztett veseszövet

Az ugyancsak az Elios-ügyben érintett Tiborcz Istvánra utalva még öltözéket is ajánlanak a momentumosok: pufimellényt és sportzakót vegyen az, aki velük tartana. 2018. február. 12. 16:50
"Így világít a magyar" – a Momentum tüntetést szervez az Elios-ügy miatt

Segíthet az idős kutyák szellemi képességeinek szinten tartásában a rendszeres mentális stimuláció, amelyet egy érintőképernyős tréning segítségével végeztek magyar és osztrák kutatók. 2018. február. 12. 21:37
Érintőképernyős kütyükkel tréningezik az idős kutyák agyát

Életének 65. évében, hétfőn elhunyt Melis László Erkel Ferenc-díjas hegedűművész, zeneszerző – tudatta a család.
2018. február. 12. 16:02
Elhunyt Melis László, a Saul fia zeneszerzője

Homolya Róbert ellen még 2010-ben indított vizsgálatot az Európai Csalás Elleni Hivatal.
2018. február. 12. 16:05
Az államtitkár szerint komolytalan az ellene folyt OLAF-vizsgálat