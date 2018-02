[{"available":true,"c_guid":"6d70ce3e-f6be-46ad-a30f-3ee848d2e24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valószínűleg Andrea Nahles, az SPD szövetségi parlamenti frakcióvezetője lesz az új pártelnök, ha a kongresszus ezt megszavazza.","shortLead":"Valószínűleg Andrea Nahles, az SPD szövetségi parlamenti frakcióvezetője lesz az új pártelnök, ha a kongresszus ezt...","id":"20180213_lemondott_martin_schulz_az_spd_elnoki_tisztsegerol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d70ce3e-f6be-46ad-a30f-3ee848d2e24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a390e9-dafb-4f57-a89f-e1ef1f8c79e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180213_lemondott_martin_schulz_az_spd_elnoki_tisztsegerol","timestamp":"2018. február. 13. 20:10","title":"Lemondott Martin Schulz az SPD elnöki tisztségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54440938-0bfb-452e-adfb-a7fa098d3dbb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására elnyerhető vissza nem térítendő támogatás 1,5 és 100 millió forint lehet.","shortLead":"A megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására elnyerhető vissza nem...","id":"20180212_Kkvk_tobb_mint_otvenmilliard_forintos_forrasra_lehet_palyazni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54440938-0bfb-452e-adfb-a7fa098d3dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da784b92-79c9-4154-95ef-12704a2730f1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180212_Kkvk_tobb_mint_otvenmilliard_forintos_forrasra_lehet_palyazni","timestamp":"2018. február. 12. 10:32","title":"Kkv-k: több mint ötvenmilliárd forintos forrásra lehet pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307d751-714b-430a-bfeb-3f7f9559d46e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nóra és Viola negyvenes nők, akik úgy döntöttek, a torz társadalmi konvenciók és a változókorral járó kellemetlen tünetek ellenére nem fogják úgy érezni, a koruk teher. Hiszen miért is volna az? ","shortLead":"Nóra és Viola negyvenes nők, akik úgy döntöttek, a torz társadalmi konvenciók és a változókorral járó kellemetlen...","id":"remifeminplus_20180209_Egyre_tobb_enido_ritkulo_cicaharcok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5307d751-714b-430a-bfeb-3f7f9559d46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb4c319-1787-41df-9ea3-dff8c4dc33ae","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180209_Egyre_tobb_enido_ritkulo_cicaharcok","timestamp":"2018. február. 12. 07:05","title":"Egyre több énidő, ritkuló cicaharcok – ezért jó 40-es nőnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"dd66398a-5deb-4a2a-89b9-590fb69184da","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyot megy mostanában Németh Szilárd Fidesz-alelnök, a kolbászos tepertőkrém receptje és az Arany Jánost elemző mondatai után ma a szabad piac, a gázár és a politikai kampány összefüggéseit elemezte – Önök pedig eldönthetik, hogy igaza van-e.","shortLead":"Nagyot megy mostanában Németh Szilárd Fidesz-alelnök, a kolbászos tepertőkrém receptje és az Arany Jánost elemző...","id":"20180213_Kamumeter_Nemeth_Szilard_szerint_az_EON_olcso_gazara_politikai_tamadas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ab903d-fbc1-44c5-96c9-6b59710c9a66","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Kamumeter_Nemeth_Szilard_szerint_az_EON_olcso_gazara_politikai_tamadas","timestamp":"2018. február. 13. 16:33","title":"Kamuméter: Németh Szilárd szerint az E.ON olcsó gáza politikai támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász Péter egy beszélgetésen jelentette be, lezárult a gyermekelhelyezési per.","shortLead":"Juhász Péter egy beszélgetésen jelentette be, lezárult a gyermekelhelyezési per.","id":"20180213_Lezarult_Juhasz_Peter_es_volt_elettarsanak_gyermekelhelyezesi_pere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335969a4-4fce-4e8d-b4c9-4f8f72b8fd05","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Lezarult_Juhasz_Peter_es_volt_elettarsanak_gyermekelhelyezesi_pere","timestamp":"2018. február. 13. 19:14","title":"Juhász Péter megállapodott volt élettársával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f9b61a-2cbb-4745-88c5-ca3404c849c3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180212_Megvedene_a_Fidesztol_a_magyar_birosagokat_az_igazsagugyi_miniszterium","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f9b61a-2cbb-4745-88c5-ca3404c849c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf96554-2c91-4b79-b756-7f6da41b5312","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Megvedene_a_Fidesztol_a_magyar_birosagokat_az_igazsagugyi_miniszterium","timestamp":"2018. február. 12. 11:03","title":"Megvédené a Fidesztől a magyar bíróságokat az igazságügyi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1807da25-4b1f-491b-a83b-ebe40bbe66a7","c_author":"Dr. Kádas Péter","category":"tudomany","description":"Nem újdonság, hogy az elmúlt 10-15 évben a technológiai fejlődés szinte egyetlen iparágat sem hagyott érintetlenül. De mi a helyzet az olyan magas emberi kreativitást igénylő bonyolult folyamatokkal, mint a marketing? Aki azt hiszi, hogy pár év múlva gépek fogják eladni nekünk a termékeket, az nagyot téved. Már ma is gépek adják el. Helyszíni beszámoló a 2018-as San Diegó-i Growth Hacking konferenciáról.","shortLead":"Nem újdonság, hogy az elmúlt 10-15 évben a technológiai fejlődés szinte egyetlen iparágat sem hagyott érintetlenül. De...","id":"20180212_san_diego_growth_hacking_konferencia_marketing_mesterseges_intelligencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1807da25-4b1f-491b-a83b-ebe40bbe66a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0990015b-03ba-4529-8623-1b8b6339ce45","keywords":null,"link":"/tudomany/20180212_san_diego_growth_hacking_konferencia_marketing_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. február. 12. 15:03","title":"Ha azt hiszi, hogy pár év múlva gépek fogják eladni nekünk a termékeket, akkor nagyot téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a19809-4032-4081-a2df-dfaa3b6df466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet szenvedett tartálykocsiból szivárgott az LPG, az egyik személyautó viszont tovább akart hajtani.","shortLead":"A balesetet szenvedett tartálykocsiból szivárgott az LPG, az egyik személyautó viszont tovább akart hajtani.","id":"20180212_tartalykocsi_baleset_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0a19809-4032-4081-a2df-dfaa3b6df466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecddc750-c71b-4cf2-b2bd-d01d5e113ff4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180212_tartalykocsi_baleset_autos_video","timestamp":"2018. február. 12. 04:01","title":"Balesetet szenvedett a tartálykocsi, az óvatlan autós az egészet felgyújtotta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]