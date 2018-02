[{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten kezdődő egyéni képviselői ajánlásgyűjtés előkészítésére telefonos kampányt indít az Együtt. ","shortLead":"A jövő héten kezdődő egyéni képviselői ajánlásgyűjtés előkészítésére telefonos kampányt indít az Együtt. ","id":"20180213_ont_is_felhivhatjak_juhasz_peterek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52229cbc-23ee-4a92-ba8b-ee43c3505ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_ont_is_felhivhatjak_juhasz_peterek","timestamp":"2018. február. 13. 09:11","title":"Hamarosan önt is felhívhatják Juhász Péterék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e646b4-c1fd-431a-8bc5-e977b6da3b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság szerint még nem is létezik az a szabályozás, amelynek alaptörvénybe ütközését vizsgálni lehetne.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint még nem is létezik az a szabályozás, amelynek alaptörvénybe ütközését vizsgálni lehetne.","id":"20180214_bulinegyed_visszadobta_az_ab_a_nepszavazas_elleni_panaszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e646b4-c1fd-431a-8bc5-e977b6da3b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67725333-5545-4f0d-8cb4-7942fb037be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180214_bulinegyed_visszadobta_az_ab_a_nepszavazas_elleni_panaszt","timestamp":"2018. február. 14. 11:59","title":"Bulinegyed: visszadobta az Ab a népszavazás elleni panaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85589c47-0cd6-466e-9e85-4842f135f55c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában láthatjuk itt a hvg.hu-n is. A mai epizód Bodor Ádám története a falánk ötvenesről és a fád pizzafutárról – Pogány Judittal és Novkov Mátéval.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180213_Bodor_Adam_Pogany_Judit_Novkov_Mate_Elo_irok_tarsasaga_23_resz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85589c47-0cd6-466e-9e85-4842f135f55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150cfd5f-8f40-4e00-a203-f20ee4ebb258","keywords":null,"link":"/kultura/20180213_Bodor_Adam_Pogany_Judit_Novkov_Mate_Elo_irok_tarsasaga_23_resz","timestamp":"2018. február. 13. 10:31","title":"Bodor Ádám: \"Pofáznak, ha hidegen kapják\" – Élő írók társasága 23. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc386ba1-2ebb-4eb6-a2f4-d71bc446b1af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Becslések szerint Törökországban jelenleg legalább másfél száz újságíró van börtönben.","shortLead":"Becslések szerint Törökországban jelenleg legalább másfél száz újságíró van börtönben.","id":"20180214_Egy_eve_konyorognek_a_nemet_ujsagiro_szabadon_bocsatasaert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc386ba1-2ebb-4eb6-a2f4-d71bc446b1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e26548e-cc46-40cf-a03a-15cf58495f7e","keywords":null,"link":"/vilag/20180214_Egy_eve_konyorognek_a_nemet_ujsagiro_szabadon_bocsatasaert","timestamp":"2018. február. 14. 08:01","title":"Egy éve könyörögnek a német újságíró szabadon bocsátásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztott, szorzott Nyáry Krisztián könyvkiadó, és az elmúlt hetek gyászhírei alapján bebizonyította, milyen keveset élnek a híresebb magyarok. ","shortLead":"Osztott, szorzott Nyáry Krisztián könyvkiadó, és az elmúlt hetek gyászhírei alapján bebizonyította, milyen keveset...","id":"20180213_Nyary_Krisztian_bizonyitja_a_magyarok_koran_halnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7b3992-19cf-4056-ad94-122869e0ce2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Nyary_Krisztian_bizonyitja_a_magyarok_koran_halnak","timestamp":"2018. február. 13. 13:54","title":"Nyáry Krisztián bebizonyítja: a kiváló magyarok korán halnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c596a2ad-0d59-4197-9f69-a3991eca4c83","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 92. évében, szerdán délután elhunyt Kallós Zoltán, a magyar néprajzkutatás kiemelkedő alakja, a nemzet művésze, akinek munkásságát egyebek mellett Kossuth-nagydíjjal, Corvin-lánccal és Europa Nostra-díjjal is elismerték.","shortLead":"Életének 92. évében, szerdán délután elhunyt Kallós Zoltán, a magyar néprajzkutatás kiemelkedő alakja, a nemzet...","id":"20180214_elhunyt_Kallos_Zoltan_erdelyi_neprajzkutato","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c596a2ad-0d59-4197-9f69-a3991eca4c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897f82f0-1f16-4324-b7d4-07df890a83b3","keywords":null,"link":"/kultura/20180214_elhunyt_Kallos_Zoltan_erdelyi_neprajzkutato","timestamp":"2018. február. 14. 16:07","title":"Elhunyt Kallós Zoltán erdélyi néprajzkutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878c101b-59d1-424f-848c-db59d32df44c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csengersimánál akarta elhagyni az országot a külföldi sofőr.","shortLead":"Csengersimánál akarta elhagyni az országot a külföldi sofőr.","id":"20180213_csengersima_hatarorseg_audi_r8","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878c101b-59d1-424f-848c-db59d32df44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e42b0f-cdef-4103-bb33-4104ca57c69c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180213_csengersima_hatarorseg_audi_r8","timestamp":"2018. február. 13. 16:36","title":"Fotók: Méregdrága lopott sportkocsi bukkant fel Csengersimánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"delmagyar.hu","category":"kkv","description":"Befejeződött a csanádpalotai fogorvos ügyében a vizsgálat: vissza kell fizetnie azt a pénzt, amit a kamukezelésekre igényelt.","shortLead":"Befejeződött a csanádpalotai fogorvos ügyében a vizsgálat: vissza kell fizetnie azt a pénzt, amit a kamukezelésekre...","id":"20180214_Visszaveszik_a_kamukezelesekre_koltott_penzt_a_csanadpalotai_fogorvostol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237f381e-15ef-4958-9ab0-8a63058b8c04","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_Visszaveszik_a_kamukezelesekre_koltott_penzt_a_csanadpalotai_fogorvostol","timestamp":"2018. február. 14. 10:10","title":"Visszaveszik a kamukezelésekre „költött” pénzt a csanádpalotai fogorvostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]