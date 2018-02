[{"available":true,"c_guid":"8995d9f1-5443-4b9b-916f-cae05c372c28","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy párkapcsolatban a tündérmeséből mindig valóság lesz, de – Valentin-napi jó hírünk –, hogy a valóságból újra lehet tündérmese. Varázslók márpedig nincsenek – nekünk kettőnknek kell a varázslatot végrehajtani.","shortLead":"Egy párkapcsolatban a tündérmeséből mindig valóság lesz, de – Valentin-napi jó hírünk –, hogy a valóságból újra lehet...","id":"20180214_Lennenk_a_sajat_hazastarsunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8995d9f1-5443-4b9b-916f-cae05c372c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5a7335-92a9-49ac-b21b-efda0c5a8ed6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180214_Lennenk_a_sajat_hazastarsunk","timestamp":"2018. február. 14. 07:10","title":"Lennénk a saját házastársunk? Biztos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356c89f8-f4f9-40f3-a5b8-c905c4db1cdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem készül el határidőre. Tudni már lehetett, be csak most jelentették. ","shortLead":"Nem készül el határidőre. Tudni már lehetett, be csak most jelentették. ","id":"20180214_hivatalosan_is_megcsusztak_a_diosgyori_stadionnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=356c89f8-f4f9-40f3-a5b8-c905c4db1cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7429b08d-7458-4500-bc96-1fb798096418","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_hivatalosan_is_megcsusztak_a_diosgyori_stadionnal","timestamp":"2018. február. 14. 15:59","title":"Hivatalosan is megcsúsztak a 14 milliárdos diósgyőri stadionnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f40ee-116b-4c21-ab7b-89ff6a3946c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Metró Közlekedési Dolgozók Szakszervezetének vezetője szerint hétfőn meghallgatták a két vonatvezetőt és nem tagadták a felelősségüket.","shortLead":"A Metró Közlekedési Dolgozók Szakszervezetének vezetője szerint hétfőn meghallgatták a két vonatvezetőt és nem tagadták...","id":"20180213_Valoszinuleg_karteritest_kell_fizetniuk_a_metrobalesetet_okozo_mozdonyvezetoknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662f40ee-116b-4c21-ab7b-89ff6a3946c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641fddb3-7f54-4608-926e-14bcda253de9","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Valoszinuleg_karteritest_kell_fizetniuk_a_metrobalesetet_okozo_mozdonyvezetoknek","timestamp":"2018. február. 13. 19:58","title":"Valószínűleg kártérítést kell fizetniük a metróbalesetet okozó mozdonyvezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5daa5c-d100-45fd-b224-35c3acf9298e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Újpesti Torna Egylet (UTE) kezdeményezte a másodfokú bírósági ítélet végrehajtását az Újpest FC-vel szemben fennálló címervitában.","shortLead":"Az Újpesti Torna Egylet (UTE) kezdeményezte a másodfokú bírósági ítélet végrehajtását az Újpest FC-vel szemben fennálló...","id":"20180214_Hamarosan_pont_kerulhet_az_ujpesti_cimervita_vegere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5daa5c-d100-45fd-b224-35c3acf9298e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470c46a0-8309-41e6-bb67-f8b8cf4c3d2e","keywords":null,"link":"/sport/20180214_Hamarosan_pont_kerulhet_az_ujpesti_cimervita_vegere","timestamp":"2018. február. 14. 17:30","title":"Hamarosan pont kerülhet az újpesti címervita végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Donald Trump amerikai elnök David B. Cornstein New York-i üzletembert készül az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének jelölni - jelentette kedden a washingtoni Fehér Ház honlapján.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök David B. Cornstein New York-i üzletembert készül az Egyesült Államok magyarországi...","id":"20180213_A_Feher_Hazban_mar_tudni_velik_ki_lehet_az_uj_budapesti_amerikai_nagykovet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f759a70f-09d5-4c0c-91ed-c00d4470cabb","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_A_Feher_Hazban_mar_tudni_velik_ki_lehet_az_uj_budapesti_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. február. 13. 22:02","title":"A Fehér Házban már tudni vélik, ki lehet az új budapesti amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f2d16f-f82c-48e4-9047-34049f5df4a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szerencsére senkinek nem esett baja a vasárnap Mátraházán történt busztűzben. A hvg.hu hozzájutott egy videófelvételhez, amelyen az elejétől a végéig látható, hogyan ég le a jármű, mire a tűzoltók megérkeznek.","shortLead":"Szerencsére senkinek nem esett baja a vasárnap Mátraházán történt busztűzben. A hvg.hu hozzájutott...","id":"20180213_Video_Felelmetes_latni_ahogy_suru_fusttel_porig_eg_a_matrahazi_busz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f2d16f-f82c-48e4-9047-34049f5df4a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba21ae9c-0a53-49ad-a3e9-29e7163c65e0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180213_Video_Felelmetes_latni_ahogy_suru_fusttel_porig_eg_a_matrahazi_busz","timestamp":"2018. február. 13. 13:09","title":"Videó: Félelmetes látni, ahogy sűrű füsttel porig ég a mátraházi busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4119276-9261-4da3-90c5-20fc85953b1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Távozott az edzőjük, övé a bob is, amivel versenyeznének. ","shortLead":"Távozott az edzőjük, övé a bob is, amivel versenyeznének. ","id":"20180214_nagy_bajba_kerult_a_jamaicai_bobcsapat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4119276-9261-4da3-90c5-20fc85953b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23609934-a960-4f92-9ef3-5016fbd006d5","keywords":null,"link":"/sport/20180214_nagy_bajba_kerult_a_jamaicai_bobcsapat","timestamp":"2018. február. 14. 17:46","title":"Nagy bajba került a jamaicai bobcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2dc528-c79f-4749-9c43-cdf6442de46d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Január elején előállt tizenegy ismert ember, akikből mára tíz lett. Készek kormányfőjelöltet is támogatni, Mellár Tamás és Magyar György mögé is beállnának. Lévai Katalin kiszállt a V18 csoportból és pártot alapított, tevékenységét zavarónak tartja a csoport.","shortLead":"Január elején előállt tizenegy ismert ember, akikből mára tíz lett. Készek kormányfőjelöltet is támogatni, Mellár Tamás...","id":"20180213_Miniszterelnokjelolti_vitat_kovetel_a_Valasszunk_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2dc528-c79f-4749-9c43-cdf6442de46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49814c49-d9d5-42b7-a870-1cd7692ca89d","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Miniszterelnokjelolti_vitat_kovetel_a_Valasszunk_2018","timestamp":"2018. február. 13. 12:49","title":"Miniszterelnök-jelölti vitát követel a Válasszunk 2018 is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]