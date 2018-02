[{"available":true,"c_guid":"465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztői már javában tesztelik a Your Emoji nevű új funkciót, ami messengeres fényképünk mellett jelenít majd meg egy emojit – ha akarjuk.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztői már javában tesztelik a Your Emoji nevű új funkciót, ami messengeres fényképünk mellett...","id":"20180213_facebook_messenger_your_emoji_hangulatjel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35866ee-fec9-4af1-a6b6-a1b944ac72b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180213_facebook_messenger_your_emoji_hangulatjel","timestamp":"2018. február. 13. 07:02","title":"Új funkció jön a Facebook Messengerbe: egy kis jelet tehet majd ki saját profilképe mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8bf295-8e2f-42ef-8832-f2f26d329692","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gitáros-dalszerző-énekes és a karmester a Wolf-díj zenei kategóriáján osztoznak.","shortLead":"A gitáros-dalszerző-énekes és a karmester a Wolf-díj zenei kategóriáján osztoznak.","id":"20180212_Megosztott_dijat_kapott_Paul_McCartney_es_Fischer_Adam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d8bf295-8e2f-42ef-8832-f2f26d329692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc5425-ad73-41c5-8396-6d2305700bca","keywords":null,"link":"/kultura/20180212_Megosztott_dijat_kapott_Paul_McCartney_es_Fischer_Adam","timestamp":"2018. február. 12. 16:55","title":"Megosztott díjat kapott Paul McCartney és Fischer Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az utóbbi időben elszaporodtak a mobiltechnológia addiktív, felhasználókat behálózó voltára figyelmeztető hangok. Egy február közepén megjelenő könyv szerzője szerint a telefonhoz való viszony megváltoztatása nem megy egyik napról a másikra. De már az is segít, ha elgondolkozunk rajta, megéri-e annyit nyomogatni a készüléket.","shortLead":"Az utóbbi időben elszaporodtak a mobiltechnológia addiktív, felhasználókat behálózó voltára figyelmeztető hangok...","id":"20180213_mobilfuggoseg_veszelyei_leszokas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f4ba6d-56af-487d-9395-d039f1081d5b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180213_mobilfuggoseg_veszelyei_leszokas","timestamp":"2018. február. 13. 13:15","title":"Túl sokat pötyög a mobilján? Úgy érzi, függő lett? Ez lehet a megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írjuk alá mindannyian, buzdít a kormányfő.","shortLead":"Írjuk alá mindannyian, buzdít a kormányfő.","id":"20180212_Orban_Viktor_billentyuzet_moge_ult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42584ca-2259-4c38-b91c-19d319c58b02","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Orban_Viktor_billentyuzet_moge_ult","timestamp":"2018. február. 12. 22:09","title":"Orbán Viktor billentyűzet mögé ült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt más választása, mert nem volt több cég a piacon, akivel meg lehetett volna csinálni a közvilágítás korszerűsítését Hódmezővásárhelyen?","shortLead":"Nem volt más választása, mert nem volt több cég a piacon, akivel meg lehetett volna csinálni a közvilágítás...","id":"20180212_Kamumeter_Lazar_Janos_ezert_beszelt_Tiborcz_Istvannal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c6bf1f-6498-4c05-bf6c-7a798fe3796d","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Kamumeter_Lazar_Janos_ezert_beszelt_Tiborcz_Istvannal","timestamp":"2018. február. 12. 17:13","title":"Kamuméter: Lázár János ezért beszélt Tiborcz Istvánnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d1b46f-c1d5-4e02-b31c-5f81c8c476e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Termálvízzel akarták fűteni a lakásokat, gáz tört fel helyette. A perben a Kúriának kellett döntést hoznia.","id":"20180213_Gazt_talaltak_a_lakoparkban_igy_dontott_a_Kuria","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d1b46f-c1d5-4e02-b31c-5f81c8c476e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6a8d37-4a63-4a7d-bb8b-766e1cfc6aa6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180213_Gazt_talaltak_a_lakoparkban_igy_dontott_a_Kuria","timestamp":"2018. február. 13. 10:29","title":"Gázt találtak a lakóparkban, óriásit bukott a beruházó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e75ed1-49ca-434c-9802-699a40cf8d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mára a világ legkülönbözőbb pontjain engedélyezik a marihuána orvosi használatát. Kevesen tudják azonban, hogy a január...","id":"20180213_Januarban_meghalt_Dennis_Peron_az_orvosi_marihuana_atyja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e75ed1-49ca-434c-9802-699a40cf8d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa984d3-4359-4d10-899f-ea95adac9760","keywords":null,"link":"/elet/20180213_Januarban_meghalt_Dennis_Peron_az_orvosi_marihuana_atyja","timestamp":"2018. február. 13. 17:22","title":"Januárban meghalt Dennis Peron, az orvosi marihuána atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4f9e71-c4ff-4c22-8c51-820247de37a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok igazából eddig sem törődtek nagyon azzal, hogy csak a hivatalos bemutatón lehessen látni, szinte mindent tudni már a kocsiról. Most egy újabb nagyon fontos részlete, a hangja is megvan. ","shortLead":"Az olaszok igazából eddig sem törődtek nagyon azzal, hogy csak a hivatalos bemutatón lehessen látni, szinte mindent...","id":"20180213_Ferrari_488_GTO_hangja__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d4f9e71-c4ff-4c22-8c51-820247de37a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606814b-8b40-491c-8f1c-3fc92e59544c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180213_Ferrari_488_GTO_hangja__video","timestamp":"2018. február. 14. 09:29","title":"Első hivatalos videóján gyakorlatilag berobban a legújabb Ferrari, a 488 GTO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]