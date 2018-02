[{"available":true,"c_guid":"a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint az álarcosok három fehér Volkswagen-busszal érkeztek az étteremhez, és fegyverük is volt. Egyelőre nem tudni, hova vitték Szaakasvilit.","shortLead":"A beszámolók szerint az álarcosok három fehér Volkswagen-busszal érkeztek az étteremhez, és fegyverük is volt. Egyelőre...","id":"20180212_allitolag_alarcosok_hurcoltak_el_szaakasvilit_egy_ukrajnai_etterembol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e990d2-8124-45e4-8fe6-a6069aa425e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180212_allitolag_alarcosok_hurcoltak_el_szaakasvilit_egy_ukrajnai_etterembol","timestamp":"2018. február. 12. 14:46","title":"Állítólag álarcosok hurcolták el Szaakasvilit egy ukrajnai étteremből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714c5c33-05d2-4dc1-9689-8d06cf9b986e","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180213_Az_Orbankormany_harommilliardot_ad_a_Fideszkampany_cafolasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714c5c33-05d2-4dc1-9689-8d06cf9b986e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e54c95-823b-4e6a-a0ef-4fd68e5a28ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Az_Orbankormany_harommilliardot_ad_a_Fideszkampany_cafolasara","timestamp":"2018. február. 13. 10:46","title":"Az Orbán-kormány hárommilliárdot ad a Fidesz-kampány cáfolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbd5436-c43c-448b-a0f5-5d3c95650250","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azok, akik lassan esznek, kisebb valószínűséggel híznak el – állapították meg japán kutatók. Azt is kiderítették, hogy a vacsora utáni rágcsálnivalók elhagyása és az, ha az ember már nem eszik lefekvés előtt két órával, segít az egészséges testsúly elérésében és megőrzésében.","shortLead":"Azok, akik lassan esznek, kisebb valószínűséggel híznak el – állapították meg japán kutatók. Azt is kiderítették...","id":"20180213_lassu_eves_elhizas_kutatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cbd5436-c43c-448b-a0f5-5d3c95650250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006f115a-5a0b-42b5-a1c3-b6026a1e1d7e","keywords":null,"link":"/elet/20180213_lassu_eves_elhizas_kutatas","timestamp":"2018. február. 13. 14:13","title":"Ön lassú evő? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb88486-5e44-4777-9655-88fb2b604239","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Helyenként parázs vitát és beszólogatást hozott a Közös Ország Mozgalom legújabb vitaestje, ahol a fővárosi egyes választókerület ellenzéki jelöltjei csaptak össze. A fideszes Hollik István nem ment el, \"mert Soros\" - tolmácsolta a lemondólevél lényegét Gulyás Márton, a mozgalom létrehozója. A körzet izgalmas, itt indul Juhász Péter, az Együtt, és Fekete-Győr András, a Momentum elnöke is.","shortLead":"Helyenként parázs vitát és beszólogatást hozott a Közös Ország Mozgalom legújabb vitaestje, ahol a fővárosi egyes...","id":"20180213_A_Momentum_elnoke_visszalepne_a_Jobbik_javara_ha_az_o_jeloltjuk_eselyesebb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb88486-5e44-4777-9655-88fb2b604239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29553c1b-884c-4918-a97f-68abb88c97ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_A_Momentum_elnoke_visszalepne_a_Jobbik_javara_ha_az_o_jeloltjuk_eselyesebb","timestamp":"2018. február. 13. 07:00","title":"A Momentum elnöke visszalépne a jobbikos javára, ha ő volna a legesélyesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi sunshine and happiness érzés töltheti el a helyieket a szürke vásárhelyi télben, ha belegondolnak, hogy nemsokára végigcsörömpölhet a városon az első tramtrain.","shortLead":"Igazi sunshine and happiness érzés töltheti el a helyieket a szürke vásárhelyi télben, ha belegondolnak, hogy nemsokára...","id":"20180213_terepszemlezett_vasarhely_megbizott_polgarmestere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72634133-8be5-4326-800f-0bc9da225697","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_terepszemlezett_vasarhely_megbizott_polgarmestere","timestamp":"2018. február. 13. 15:47","title":"„Milyen mélyen jön által ez a cső?”: terepszemlézett Vásárhely megbízott polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60-80 éves nyárfaligetet konkrétan azért irtották ki, hogy helyet csináljanak az építkezés során felmerült törmeléknek. A többtonnás munkagépek a környező utcákat sem kímélték.","shortLead":"A 60-80 éves nyárfaligetet konkrétan azért irtották ki, hogy helyet csináljanak az építkezés során felmerült...","id":"20180213_Meszaros_cege_szetbombazott_egy_gyonyoru_ligetet_a_Balatonon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d551e82-3f0b-4ce4-b99b-f4934e9d7682","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Meszaros_cege_szetbombazott_egy_gyonyoru_ligetet_a_Balatonon","timestamp":"2018. február. 13. 18:55","title":"Mészáros cége szétbombázott egy gyönyörű ligetet a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e8be33-ce62-4429-a547-f99872a9647f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ulefone új, Power 3S okostelefonjában egy nagy teljesítményű 6350 mAh-s akku kapott helyet. Hogy ez mit jelent a felhasználók szempontjából, azt egy videó szemlélteti.","shortLead":"Az Ulefone új, Power 3S okostelefonjában egy nagy teljesítményű 6350 mAh-s akku kapott helyet. Hogy ez mit jelent...","id":"20180213_ulefone_power3s_akkumulatorteszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e8be33-ce62-4429-a547-f99872a9647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1f169c-1117-4a83-b64e-b0cc7f42af99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180213_ulefone_power3s_akkumulatorteszt","timestamp":"2018. február. 13. 10:00","title":"Videó: ezt tudja egy 6350 mAh-s akkumulátor egy igazán olcsó okostelefonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded6db9-6b0f-4476-9b58-9768b54bbd94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több problémás szerződést is talált a miskolci kórház leváltott főigazgatója – ezzel magyarázza, hogy most elküldhették.","shortLead":"Több problémás szerződést is talált a miskolci kórház leváltott főigazgatója – ezzel magyarázza, hogy most elküldhették.","id":"20180213_Furcsa_szerzodeseket_talalt_a_miskolci_korhaz_levaltott_igazgatoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ded6db9-6b0f-4476-9b58-9768b54bbd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5f82f3-417b-4dd5-a090-22f5493722bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Furcsa_szerzodeseket_talalt_a_miskolci_korhaz_levaltott_igazgatoja","timestamp":"2018. február. 13. 07:57","title":"Furcsa szerződéseket talált a miskolci kórház leváltott főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]