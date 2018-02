[{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy százalékkal nőtt a gazdaságunk 2017-ben. Az utolsó negyedév látványos javulást hozott.","shortLead":"Négy százalékkal nőtt a gazdaságunk 2017-ben. Az utolsó negyedév látványos javulást hozott.","id":"20180214_Nem_lett_meg_a_kormany_terve_de_igy_is_nagyot_nott_a_magyar_gazdasag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c0883d-cde7-48f2-b98c-face842ef659","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180214_Nem_lett_meg_a_kormany_terve_de_igy_is_nagyot_nott_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. február. 14. 10:01","title":"Nem lett meg a kormány terve, de így is nagyot nőtt a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fe9c61-833c-4aff-a93d-799b394835bd","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A rajongók lehet, hogy felszáríthatják könnyeiket. Talán mégis színpadra lép a 90-es évek ünnepelt lánycsapata.","shortLead":"A rajongók lehet, hogy felszáríthatják könnyeiket. Talán mégis színpadra lép a 90-es évek ünnepelt lánycsapata.","id":"20180212_Napi_Spice_Girls_Nem_lesz_turne_de_lehet_hogy_lesznek_koncertek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06fe9c61-833c-4aff-a93d-799b394835bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f854fd-ae9b-4871-8345-d2fdd4967773","keywords":null,"link":"/kultura/20180212_Napi_Spice_Girls_Nem_lesz_turne_de_lehet_hogy_lesznek_koncertek","timestamp":"2018. február. 12. 11:37","title":"Napi Spice Girls: Nem lesz turné, de lehet, hogy lesznek koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pesti Srácok megpróbálta sarokba szorítani Juhász Pétert, és miután ez visszafogottan sikerült, az egyéni körzetében ellene induló ellenzéki politikusokra is rá próbálta bizonyítani a kettős mércét.","shortLead":"A Pesti Srácok megpróbálta sarokba szorítani Juhász Pétert, és miután ez visszafogottan sikerült, az egyéni körzetében...","id":"20180213_Lecsapott_Juhasz_Peterre_a_Pesti_Sracok_es_eloszor_is_megdicserte_a_politikust","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bf9350-5a07-40f6-9590-c31b97a9b1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Lecsapott_Juhasz_Peterre_a_Pesti_Sracok_es_eloszor_is_megdicserte_a_politikust","timestamp":"2018. február. 13. 11:28","title":"Lecsapott Juhász Péterre a Pesti Srácok, és először is megdicsérte a politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2782f0d7-56e6-465a-8081-7158feb0b015","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A nap összefoglalójához a nap képeit ajánljuk.","shortLead":"A nap összefoglalójához a nap képeit ajánljuk.","id":"20180213_pjongcsang_nap_5","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2782f0d7-56e6-465a-8081-7158feb0b015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20327a13-164a-4a95-a8d8-279fd231738e","keywords":null,"link":"/sport/20180213_pjongcsang_nap_5","timestamp":"2018. február. 13. 21:55","title":"Kőkobakok és száguldozók a pjongcsangi téli olimpia ötödik napján - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a választásig a Fidesz akár húszezreseket is tömködhet a választópolgárok zsebébe, az ÁSZ akkor sem fogja máskor, mint 2018 második felében vizsgálni a gazdálkodását.

