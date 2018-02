[{"available":true,"c_guid":"88ddbaf5-bc67-4af7-b252-44f8ef3bdfcc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan lesz hatékonyabb az EU? A bizottság megmondja.","shortLead":"Hogyan lesz hatékonyabb az EU? A bizottság megmondja.","id":"20180214_A_briteknek_beszolt_a_lengyelekkel_bekul_JeanClaude_Juncker","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ddbaf5-bc67-4af7-b252-44f8ef3bdfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e885ed6-2b83-42d6-bc87-dc6ee9207023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180214_A_briteknek_beszolt_a_lengyelekkel_bekul_JeanClaude_Juncker","timestamp":"2018. február. 14. 16:03","title":"A briteknek beszólt, a lengyelekkel békül Jean-Claude Juncker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8632c2b2-df8f-42cf-aee8-471356c246dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszafogottan rendpárti arcát mutatja a Jobbik Miskolcon, legalábbis a Közös Ország Mozgalom vitájából ez szűrhető le. Ismét a fideszes jelölt nélkül vitáztak a háromosztatú körzetben, ahol négy éve 1600 szavazatkülönbségen múlt a győzelem. A mostani választás még ennél is izgalmasabb lehet.","shortLead":"Visszafogottan rendpárti arcát mutatja a Jobbik Miskolcon, legalábbis a Közös Ország Mozgalom vitájából ez szűrhető le...","id":"20180215_jobbik_miskolc_dk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8632c2b2-df8f-42cf-aee8-471356c246dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de5ad1b-b82d-47de-8060-7ac7bd1db336","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_jobbik_miskolc_dk","timestamp":"2018. február. 15. 07:32","title":"Jobbik: Megakadályoztuk a paradicsomlopást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180214_Egeszen_szurrealis_videoval_inditotta_ujra_Facebook_oldalat_Kosa_Lajos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb7f714-f582-4cd2-9061-8f90638e9c47","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_Egeszen_szurrealis_videoval_inditotta_ujra_Facebook_oldalat_Kosa_Lajos","timestamp":"2018. február. 14. 21:21","title":"Egészen szürreális videóval indította újra Facebook oldalát Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4547679-5cd4-4ccd-8301-a0eba64b3ab2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gyuláról indult kampány célja, hogy a szakemberek bebizonyítsák, a kórházakban is lehet jó minőségű ételeket fogyasztani. ","shortLead":"A Gyuláról indult kampány célja, hogy a szakemberek bebizonyítsák, a kórházakban is lehet jó minőségű ételeket...","id":"20180213_Kampany_indult_a_fortelmes_korhazi_kosztok_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4547679-5cd4-4ccd-8301-a0eba64b3ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54144ca-7aeb-4cca-a7b8-738761ff1e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Kampany_indult_a_fortelmes_korhazi_kosztok_ellen","timestamp":"2018. február. 13. 20:30","title":"Kampány indult a förtelmes kórházi kosztok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Kocsis Máté romaügyi ténykedése finoman szólva megosztotta a közvéleményt, a kerületi roma önkormányzat azért kitüntette tízéves példamutató munkájáért.\r

