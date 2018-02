[{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Kocsis Máté romaügyi ténykedése finoman szólva megosztotta a közvéleményt, a kerületi roma önkormányzat azért kitüntette tízéves példamutató munkájáért.\r

\r

","shortLead":"Bár Kocsis Máté romaügyi ténykedése finoman szólva megosztotta a közvéleményt, a kerületi roma önkormányzat azért...","id":"20180214_Kituntette_Kocsis_Matet_kerulete_roma_szervezete_10_eves_peldamutato_munkajaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b825724d-49b0-4813-b436-124d6c3e4236","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_Kituntette_Kocsis_Matet_kerulete_roma_szervezete_10_eves_peldamutato_munkajaert","timestamp":"2018. február. 14. 14:13","title":"Kitüntette Kocsis Mátét kerülete roma szervezete 10 éves példamutató munkájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd0f568-6f3e-49ce-9cba-a6fa63106683","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A célok között van a Jobbik gyengítése – ennyit a kisgazdák csütörtökön színpadra lépő miniszterelnök-jelöltje és a párt egyik vezetője is elismer. A nagy kérdés, hogy van-e Lattmann Tamás ambíciói mögött bármi más? A jogász eddig egyetlen emlékezeteset alkotott a politikai térben: részt vállalt a Botka László ellen szövetkezők akciójában.","shortLead":"A célok között van a Jobbik gyengítése – ennyit a kisgazdák csütörtökön színpadra lépő miniszterelnök-jelöltje és...","id":"20180214_botka_mar_kicsinaltak_most_johet_a_jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abd0f568-6f3e-49ce-9cba-a6fa63106683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e23063-90eb-493b-9e0a-e0f994bc1fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_botka_mar_kicsinaltak_most_johet_a_jobbik","timestamp":"2018. február. 14. 20:00","title":"Botkát megfúrták, Lattmann most ráfordul a Jobbik megnyirbálására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87dfa785-45af-4961-93a7-4294d568e310","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint két héttel a Samsung új csúcstelefonjának bemutatása előtt már megjelent az eszköz a Geekbench oldalon. A benchmark-eredmények lenyűgözőek.","shortLead":"Kevesebb mint két héttel a Samsung új csúcstelefonjának bemutatása előtt már megjelent az eszköz a Geekbench oldalon...","id":"20180213_samsung_galaxys9_elso_geekbench_benchmark_eredmenyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87dfa785-45af-4961-93a7-4294d568e310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75382a1-7e31-47ce-8783-9fd2fcfe97b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180213_samsung_galaxys9_elso_geekbench_benchmark_eredmenyek","timestamp":"2018. február. 13. 13:00","title":"Nézhet egy nagyot: itt vannak a Galaxy S9 első Geekbench-eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóhírek szerint legalább húszan megsérültek, halálos áldozatok is lehetnek. A gyanúsítottat elfogták.","shortLead":"Amerikai sajtóhírek szerint legalább húszan megsérültek, halálos áldozatok is lehetnek. A gyanúsítottat elfogták.","id":"20180214_iskolai_lovoldozes_zajlik_floridaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bbb8c4-8988-4929-b9fa-c01f9886d2bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180214_iskolai_lovoldozes_zajlik_floridaban","timestamp":"2018. február. 14. 21:37","title":"Egy volt diák lövöldözött a floridai iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1ad754-5ba0-4b83-8d81-dc21e20bf4cb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kübekházán megállna az élet közmunkások nélkül. Akik nem hagyták magukat eltaposni, küzdöttek magukért és a településért. Pénz nincs, de majd lesz. Megbecsülés van. Ami megfizethetetlen. ","shortLead":"Kübekházán megállna az élet közmunkások nélkül. Akik nem hagyták magukat eltaposni, küzdöttek magukért és...","id":"20180213_A_falu_ahol_minden_evben_kituntetnek_egy_kozmunkast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1ad754-5ba0-4b83-8d81-dc21e20bf4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dae1f9e-14aa-42cd-9ce0-a044def379aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180213_A_falu_ahol_minden_evben_kituntetnek_egy_kozmunkast","timestamp":"2018. február. 13. 14:50","title":"Megmenthetik a falut, megmenthetik magukat a másutt út széli munkára hajtott közmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e310cf3a-99fd-4fd3-bd9d-7f492b539da1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két rakodómunkás fosztogatta még januárban az utasok poggyászait.","shortLead":"Két rakodómunkás fosztogatta még januárban az utasok poggyászait.","id":"20180214_ujabb_repteri_tolvajokat_fogtak_el_ferihegyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e310cf3a-99fd-4fd3-bd9d-7f492b539da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b8d09f-6640-47b1-a017-0aac14b80442","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_ujabb_repteri_tolvajokat_fogtak_el_ferihegyen","timestamp":"2018. február. 14. 10:56","title":"Újabb reptéri tolvajokat fogtak el Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad1dc2c-9021-4bd9-9472-4bf2c54520ae","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem mondhatjuk, hogy nem figyelmeztettek, valóban szigorították a Stop Soros néven futó hármas törvénycsomagot. De az meglepő, mely területen keményítettek be. Mostantól ugyanis a teljes legális migráció is célpontba került. A jövő héten kezdődő tavaszi ülésszakban kizárólag erről a törvényről beszélne a Fidesz. Ezért még egy kétharmados szavazást is magára vállalt. Cirkuszt akar, de tapsot nem vár.","shortLead":"Nem mondhatjuk, hogy nem figyelmeztettek, valóban szigorították a Stop Soros néven futó hármas törvénycsomagot. De...","id":"20180214_Soros_Gyorgy_Fidesz_kampany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad1dc2c-9021-4bd9-9472-4bf2c54520ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4425d8-d493-4912-9e80-31cd3d3818f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_Soros_Gyorgy_Fidesz_kampany","timestamp":"2018. február. 14. 15:18","title":"Stop Soros: Jó lesz félni, a kormány ugyanis játszani akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c60e2f9-dfc0-4702-87e0-d2cedc651f27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez légi közlekedési vagy közúti baleset? Mindkettőnek súlyos. ","shortLead":"Ez légi közlekedési vagy közúti baleset? Mindkettőnek súlyos. ","id":"20180215_Hazfalnak_hajtott_a_repulo_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c60e2f9-dfc0-4702-87e0-d2cedc651f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b577fd-97ac-4712-aabb-f5aa81beb41e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180215_Hazfalnak_hajtott_a_repulo_auto","timestamp":"2018. február. 15. 08:26","title":"Felszállás közben házfalnak hajtott egy repülő autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]