[{"available":true,"c_guid":"99c1a961-14c0-413e-ad72-0253da879dc2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy bulvárlap azzal vádolja Jeremy Corbynt, hogy a nyolcvanas években egy csehszlovák kémnek adott át titkos információkat. ","shortLead":"Egy bulvárlap azzal vádolja Jeremy Corbynt, hogy a nyolcvanas években egy csehszlovák kémnek adott át titkos...","id":"20180215_Kemvad_NagyBritanniaban_kommunista_ugynokoknek_jelentett_a_brit_munkasparti_vezeto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c1a961-14c0-413e-ad72-0253da879dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ccd061-c423-4641-9959-f04cd61e40cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180215_Kemvad_NagyBritanniaban_kommunista_ugynokoknek_jelentett_a_brit_munkasparti_vezeto","timestamp":"2018. február. 15. 18:32","title":"Kémvád Nagy-Britanniában: kommunista ügynököknek jelentett a brit munkáspárti vezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10911bd-6649-4e55-993a-1f0d6ca86670","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A jó oktatás titka, hogy a pedagógusok bizalmon alapuló emberi kapcsolatot építenek ki a diákokkal – véli Jukka Sinnemäki, a magyar kapcsolatokkal rendelkező finn pedagógus, aki elmondja, mit tanulhatnánk a finn oktatástól, és milyennek képzeli a jövő iskoláját.","shortLead":"A jó oktatás titka, hogy a pedagógusok bizalmon alapuló emberi kapcsolatot építenek ki a diákokkal – véli Jukka...","id":"20180215_iskola_finnorszag_magyarorszag_geresdlak_oktatas_elmenymuhely_jukka_sinnemaki_global_teacher_prize","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c10911bd-6649-4e55-993a-1f0d6ca86670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ba183d-aea6-4721-b34f-779837150df8","keywords":null,"link":"/elet/20180215_iskola_finnorszag_magyarorszag_geresdlak_oktatas_elmenymuhely_jukka_sinnemaki_global_teacher_prize","timestamp":"2018. február. 15. 14:25","title":"\"Olyan diákokat kell nevelnünk, akikre a jó ügyekben lehet számítani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e266634-8642-4b8e-9d68-7b975bf5885c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőttek a termelői árak, többe fog kerülni a kenyér, a gyümölcs, a tejtermékek. Az alma és a tojás drasztikusan drágult.","shortLead":"Nőttek a termelői árak, többe fog kerülni a kenyér, a gyümölcs, a tejtermékek. Az alma és a tojás drasztikusan drágult.","id":"20180215_Tobb_penzt_vigyen_magaval_ha_boltba_megy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e266634-8642-4b8e-9d68-7b975bf5885c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fc6221-969b-4f95-b48c-3b578ce637a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180215_Tobb_penzt_vigyen_magaval_ha_boltba_megy","timestamp":"2018. február. 15. 10:07","title":"Több pénzt vigyen magával, ha boltba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e646b4-c1fd-431a-8bc5-e977b6da3b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság szerint még nem is létezik az a szabályozás, amelynek alaptörvénybe ütközését vizsgálni lehetne.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint még nem is létezik az a szabályozás, amelynek alaptörvénybe ütközését vizsgálni lehetne.","id":"20180214_bulinegyed_visszadobta_az_ab_a_nepszavazas_elleni_panaszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e646b4-c1fd-431a-8bc5-e977b6da3b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67725333-5545-4f0d-8cb4-7942fb037be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180214_bulinegyed_visszadobta_az_ab_a_nepszavazas_elleni_panaszt","timestamp":"2018. február. 14. 11:59","title":"Bulinegyed: visszadobta az Ab a népszavazás elleni panaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány arra hivatkozik, hogy most először kellett az adóbevallások alapján dolgozniuk, és ezért csak később tudtak hozzáfogni a feladathoz.","shortLead":"A kormány arra hivatkozik, hogy most először kellett az adóbevallások alapján dolgozniuk, és ezért csak később tudtak...","id":"20180215_negyvenezer_nyugdijasnak_tartozik_penzzel_a_magyar_allam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e386c422-5660-4856-a486-012fab0ab64f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180215_negyvenezer_nyugdijasnak_tartozik_penzzel_a_magyar_allam","timestamp":"2018. február. 15. 21:15","title":"Negyvenezer nyugdíjasnak tartozik pénzzel a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3fe704-ffab-4ca2-ad12-1bd400759584","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben érintett házaspár két tánciskolán keresztül jutott hozzá a pénzhez, jogtalanul, ugyanis olyan diákokra is igényeltek támogatást, akik nem is jártak az intézménybe, vagy legfeljebb egy-két hónapig tanultak ott. 61 millió forint állami támogatást vettek fel így.","shortLead":"Az ügyben érintett házaspár két tánciskolán keresztül jutott hozzá a pénzhez, jogtalanul, ugyanis olyan diákokra is...","id":"20180215_Nyolcszaz_nem_letezo_diak_utan_vettek_fel_allami_milliokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d3fe704-ffab-4ca2-ad12-1bd400759584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee444510-b8b0-40fc-9d0f-f4c6efdc11d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Nyolcszaz_nem_letezo_diak_utan_vettek_fel_allami_milliokat","timestamp":"2018. február. 15. 10:25","title":"Nyolcszáz nem létező diák után vettek fel állami milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e2fa1a-9da7-4a65-8fa1-637f81040ec1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elnök után az emberei is bukhatnak. ","shortLead":"Az elnök után az emberei is bukhatnak. ","id":"20180214_Lecsaptak_a_delafrikai_Meszaros_Lorincekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8e2fa1a-9da7-4a65-8fa1-637f81040ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a5bc8c-9593-4032-ab4f-a914d1f3248c","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_Lecsaptak_a_delafrikai_Meszaros_Lorincekre","timestamp":"2018. február. 14. 11:26","title":"Lecsaptak a dél-afrikai Mészáros Lőrincekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5110ede-1925-4eb6-a1d2-8b50c55df2ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York állambeli Otisville-ben található rezervátum egyik medvéjét nagyon megviselte az orvosi vizsgálat, ezért a gondozója megpróbált lelket önteni belé. Megható videó. ","shortLead":"A New York állambeli Otisville-ben található rezervátum egyik medvéjét nagyon megviselte az orvosi vizsgálat, ezért...","id":"20180215_igy_vigasztald_a_medvedet_ha_kibukott_az_orvosi_vizsgalattol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5110ede-1925-4eb6-a1d2-8b50c55df2ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f0f193-cef0-4cd8-aff5-eff09e935452","keywords":null,"link":"/elet/20180215_igy_vigasztald_a_medvedet_ha_kibukott_az_orvosi_vizsgalattol","timestamp":"2018. február. 15. 17:49","title":"Így vigasztald a medvédet, ha kibukott az orvosi vizsgálattól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]