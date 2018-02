[{"available":true,"c_guid":"1aaa03f9-344f-4f71-ad89-95c5d241e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egészen két hét múlva ismerheti meg a világ a Samsung már nagyon várt idei első csúcstelefonját, a Galaxy S9-et. A sok kiszivárogtatás után most maga a gyártó posztolt ki róla három rövid videót.","shortLead":"Nem egészen két hét múlva ismerheti meg a világ a Samsung már nagyon várt idei első csúcstelefonját, a Galaxy S9-et...","id":"20180216_samsung_beharangozo_videok_a_galaxys9rol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aaa03f9-344f-4f71-ad89-95c5d241e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0320750-025d-427d-bcc7-1ad907364c14","keywords":null,"link":"/tudomany/20180216_samsung_beharangozo_videok_a_galaxys9rol","timestamp":"2018. február. 16. 13:00","title":"Nem akárki, a Samsung szivárogtatta ki ezeket a videókat a Galaxy S9-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b426dd-4d07-444d-b262-4e835779b470","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 16 év adatai megdöbbentették a kutatókat. A súlyosan veszélyeztetett állatok élőhelyveszteségének egyik jól ismert oka az élelmiszeripari termékek sokaságában előforduló pálmaolaj.","shortLead":"Az elmúlt 16 év adatai megdöbbentették a kutatókat. A súlyosan veszélyeztetett állatok élőhelyveszteségének egyik jól...","id":"20180216_tobb_mint_100_000_orangutant_oltek_meg_2002_ota_borneon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b426dd-4d07-444d-b262-4e835779b470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56274a8-c918-4504-8dd9-4606ff869b23","keywords":null,"link":"/vilag/20180216_tobb_mint_100_000_orangutant_oltek_meg_2002_ota_borneon","timestamp":"2018. február. 16. 10:57","title":"Több mint 100 000 orangutánt öltek meg Borneón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3fe704-ffab-4ca2-ad12-1bd400759584","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben érintett házaspár két tánciskolán keresztül jutott hozzá a pénzhez, jogtalanul, ugyanis olyan diákokra is igényeltek támogatást, akik nem is jártak az intézménybe, vagy legfeljebb egy-két hónapig tanultak ott. 61 millió forint állami támogatást vettek fel így.","shortLead":"Az ügyben érintett házaspár két tánciskolán keresztül jutott hozzá a pénzhez, jogtalanul, ugyanis olyan diákokra is...","id":"20180215_Nyolcszaz_nem_letezo_diak_utan_vettek_fel_allami_milliokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d3fe704-ffab-4ca2-ad12-1bd400759584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee444510-b8b0-40fc-9d0f-f4c6efdc11d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Nyolcszaz_nem_letezo_diak_utan_vettek_fel_allami_milliokat","timestamp":"2018. február. 15. 10:25","title":"Nyolcszáz nem létező diák után vettek fel állami milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb26170c-7fc2-459f-a1c2-270c3260ae3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Valentin-napot választotta híres boltja bezárására Steven Telvi. A Manhattan Upper East Side negyedében található, The Source nevű drogéria 37 éven át Manhattan egyik leglátogatottabb üzlete volt, most mégis vége. Nincs egyedül.","shortLead":"A Valentin-napot választotta híres boltja bezárására Steven Telvi. A Manhattan Upper East Side negyedében található...","id":"20180216_Az_mar_nagy_baj_ha_Manhattan_luxusboltjai_is_lehuzzak_a_rolot_de_miert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb26170c-7fc2-459f-a1c2-270c3260ae3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be656cdd-6f3b-4da4-870f-103626c85ceb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180216_Az_mar_nagy_baj_ha_Manhattan_luxusboltjai_is_lehuzzak_a_rolot_de_miert","timestamp":"2018. február. 16. 09:50","title":"Az már nagy baj, ha Manhattan luxusboltjai is lehúzzák a rolót, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6629b5b3-77ca-4d7f-ae08-4d036bd0f588","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éppen öt éve, 2013. február 15-én mutatta be a Forte Társulat Horváth Csaba rendezésében A nagy füzetet a Szkénében, most pedig már 87. alkalommal tűzik műsorra.","shortLead":"Éppen öt éve, 2013. február 15-én mutatta be a Forte Társulat Horváth Csaba rendezésében A nagy füzetet a Szkénében...","id":"20180215_Ot_eve_musoron_A_nagy_fuzet_a_Szkene_Szinhazban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6629b5b3-77ca-4d7f-ae08-4d036bd0f588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21a9f58-95bd-48db-903f-b761bfa94df3","keywords":null,"link":"/kultura/20180215_Ot_eve_musoron_A_nagy_fuzet_a_Szkene_Szinhazban","timestamp":"2018. február. 15. 10:18","title":"Öt éve műsoron A nagy füzet a Szkéné Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy napra teleszórta Instagram-oldalát képekkel. Ezeknek már már hűlt helye.","shortLead":"Egy napra teleszórta Instagram-oldalát képekkel. Ezeknek már már hűlt helye.","id":"20180216_Ahogy_jott_ugy_el_is_tunt_Kanye_West","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b92274-8efe-482c-b46c-716092ed7055","keywords":null,"link":"/elet/20180216_Ahogy_jott_ugy_el_is_tunt_Kanye_West","timestamp":"2018. február. 16. 15:07","title":"Ahogy jött, úgy el is tűnt Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4151ee64-5077-4dde-b780-1874abbe6302","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a szájkarate az M3-as metró akadálymentesítéséről.","shortLead":"Folytatódik a szájkarate az M3-as metró akadálymentesítéséről.","id":"20180215_Tarlos_szerint_beijedt_az_MSZP","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4151ee64-5077-4dde-b780-1874abbe6302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f08190-63d8-4ad6-9d33-b2882d14bdf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Tarlos_szerint_beijedt_az_MSZP","timestamp":"2018. február. 15. 10:45","title":"Tarlós szerint beijedt az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9e8193-5489-40dd-9b04-769d45572d0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt évek meredeken emelkedő ingatlanárai egyre több fiatalt, családot és egyedülálló embert állítanak megoldhatatlan kihívások elé. Kiderült, ezzel nem vagyunk egyedül.","shortLead":"Az elmúlt évek meredeken emelkedő ingatlanárai egyre több fiatalt, családot és egyedülálló embert állítanak...","id":"20180215_Budapest_idozitett_bombajava_valt_a_lakhatasi_valsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f9e8193-5489-40dd-9b04-769d45572d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70aa950-c4cb-4869-82a9-2ddafd14b55d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180215_Budapest_idozitett_bombajava_valt_a_lakhatasi_valsag","timestamp":"2018. február. 15. 11:30","title":"Budapest időzített bombájává vált a lakhatási válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]