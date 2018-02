[{"available":true,"c_guid":"530e623d-7444-4a55-9a6f-06578e4410f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A halherpesz az oka mindennek. ","shortLead":"A halherpesz az oka mindennek. ","id":"20180216_Hiaba_volt_afacsokkentes_nem_lett_sokkal_olcsobb_a_hal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530e623d-7444-4a55-9a6f-06578e4410f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655651cb-f697-4746-a131-f0ad15fa046d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_Hiaba_volt_afacsokkentes_nem_lett_sokkal_olcsobb_a_hal","timestamp":"2018. február. 16. 21:23","title":"Hiába volt áfacsökkentés, nem lett sokkal olcsóbb a hal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c80ae9-eaae-4f74-a6a2-f2757a486a00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt években látványosan gyarapodott az EMIH ingatlanvagyona, miközben a rabbi a Fidesz közelébe sodródott. A vagyon gyarapodásáról Köves a HírTV Alinda című műsorában azt mondta, erre tulajdonképpen büszke és örül neki. Köves Slomó azt mondja, a Fidesz-KDNP-nek is vannak antiszemita tagjai.","shortLead":"Az elmúlt években látványosan gyarapodott az EMIH ingatlanvagyona, miközben a rabbi a Fidesz közelébe sodródott...","id":"20180215_Koves_Slomo_akar_Meszaros_Lorinccel_is_uzletelne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6c80ae9-eaae-4f74-a6a2-f2757a486a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79138e2c-e3a0-49fc-b58e-9aa933afa7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Koves_Slomo_akar_Meszaros_Lorinccel_is_uzletelne","timestamp":"2018. február. 15. 17:01","title":"Köves Slomó akár Mészáros Lőrinccel is üzletelne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a68e5a3-f3a0-448d-b5b7-d593a17bd4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három-négyezer euró volt egy út az AN-2-es kisrepülőn – írja a Blikk.","shortLead":"Három-négyezer euró volt egy út az AN-2-es kisrepülőn – írja a Blikk.","id":"20180217_Milliokat_kereshetett_az_illegalis_bevandorlokat_repulon_csempeszo_pilota","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a68e5a3-f3a0-448d-b5b7-d593a17bd4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487824f3-e5bd-42e4-9066-f382062d04f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Milliokat_kereshetett_az_illegalis_bevandorlokat_repulon_csempeszo_pilota","timestamp":"2018. február. 17. 07:30","title":"Milliókat kereshetett az illegális bevándorlókat repülőn csempésző pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71407b56-14fe-49fb-9b91-a5bec4e3b86f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Transgender Health szerint ez az első ilyen dokumentált eset. A 30 éves transznemű nő szervezete korlátozott mennyiségű, de a tápláláshoz egy ideig elegendő mennyiségű anyatejet volt képes termelni a gyermek születésétől. \r

","shortLead":"A Transgender Health szerint ez az első ilyen dokumentált eset. A 30 éves transznemű nő szervezete korlátozott...","id":"20180215_attores_kepes_volt_anyatejet_termelni_egy_transznemu_no_azzal_taplaltak_partnere_babajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71407b56-14fe-49fb-9b91-a5bec4e3b86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9385344-c557-4c60-aa74-4a7afe2047d8","keywords":null,"link":"/elet/20180215_attores_kepes_volt_anyatejet_termelni_egy_transznemu_no_azzal_taplaltak_partnere_babajat","timestamp":"2018. február. 15. 18:34","title":"Áttörés: képes volt anyatejet termelni egy transznemű nő, azzal táplálják partnere babáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd0e24d-5fa2-4ff0-9e18-34956301e3bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit egyetemista egy \"sima\", elektronikai áruházakban is kapható fényképezőgéppel fényképezett le egy fényesen ragyogó stronciumatomot, ami így nem is túl erős nagyítással már szabad szemmel is látható.","shortLead":"Egy brit egyetemista egy \"sima\", elektronikai áruházakban is kapható fényképezőgéppel fényképezett le egy fényesen...","id":"20180216_stroncium_atom_foto_david_nadlinger","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd0e24d-5fa2-4ff0-9e18-34956301e3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a3995e-c83b-4cbe-b228-ba572e5bf62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180216_stroncium_atom_foto_david_nadlinger","timestamp":"2018. február. 16. 08:03","title":"Már-már lehetetlen: egy brit egyetemista lefotózott egyetlen atomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d60709b-e2bc-4b26-bc65-b4c0f27edb9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Komoly változások történtek Jordán Tamás magánéletében; a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész hosszú idő után szakított párjával, legfiatalabb gyerekének édesanyjával.","shortLead":"Komoly változások történtek Jordán Tamás magánéletében; a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész hosszú idő után...","id":"20180216_75_evesen_kell_ujrakezdenie_az_eletet_Jordan_Tamasnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d60709b-e2bc-4b26-bc65-b4c0f27edb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc8dd60-dac0-496e-9946-16d099e54094","keywords":null,"link":"/kultura/20180216_75_evesen_kell_ujrakezdenie_az_eletet_Jordan_Tamasnak","timestamp":"2018. február. 16. 12:44","title":"75 évesen kell újrakezdenie az életét Jordán Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült Lengyel Balázs első nagyjátékfilmjének, a Lajkó – cigány az űrben című fekete komédiának az előzetese. A Keresztes Tamás, Gyabronka József, Pálffy Tibor főszereplésével készült vígjáték alternatív történelmet ír, eszerint az első élőlény az űrben nem Lajka kutya volt, hanem egy Lajkó nevű magyar permetezőpilóta. ","shortLead":"Elkészült Lengyel Balázs első nagyjátékfilmjének, a Lajkó – cigány az űrben című fekete komédiának az előzetese...","id":"20180215_Megerkezett_Keresztes_Tamas_magyar_elvtars_az_urben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288bf86d-3cfc-43f3-bc9b-8b1bd87746b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180215_Megerkezett_Keresztes_Tamas_magyar_elvtars_az_urben","timestamp":"2018. február. 15. 15:37","title":"Megérkezett Keresztes Tamás, magyar elvtárs az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46a211f-4c3f-4a49-a888-b83532712a5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült a BKK új, részletgazdag térképe a főváros, illetve az agglomeráció éjszakai közlekedéséről. A térkép valóban tökéletes annak, aki gondosan megtervezi előre az éjszakai utazását. A spontán útnak indulóknak, akik például az utcán, mobiltelefonon, kissé pityókásan próbálják megtalálni a megfelelő járatszámot és indulási időpontot, lehet, nem a legtökéletesebb.","shortLead":"Elkészült a BKK új, részletgazdag térképe a főváros, illetve az agglomeráció éjszakai közlekedéséről. A térkép valóban...","id":"20180215_becsipve_talan_meg_el_lehet_igazodni_a_bkk_uj_ejjeli_terkepen_de_reszegen_mar_nem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a46a211f-4c3f-4a49-a888-b83532712a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91826d9-23c8-4715-a69d-8e113677f109","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_becsipve_talan_meg_el_lehet_igazodni_a_bkk_uj_ejjeli_terkepen_de_reszegen_mar_nem","timestamp":"2018. február. 15. 15:15","title":"Becsípve talán még el lehet igazodni a BKK új éjjeli térképén, de részegen már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]