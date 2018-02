[{"available":true,"c_guid":"1bf22569-7704-4218-a483-01cf59e44de8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Július 7-én, délután kettőkor találkoznak majd a felvonulók a Városligetben, onnan indul majd a tömeg a Kossuth térre. A szervezők mindent megtesznek azért, hogy a felvonuláshoz útközben is tudjanak csatlakozni, tehát nem akarnak rendőrségi kordonokat.","shortLead":"Július 7-én, délután kettőkor találkoznak majd a felvonulók a Városligetben, onnan indul majd a tömeg a Kossuth térre...","id":"20180215_Iden_is_kordonok_nelkuli_felvonulast_tervez_a_Pride","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bf22569-7704-4218-a483-01cf59e44de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b76616f-163d-495f-baea-3b8f29607e17","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Iden_is_kordonok_nelkuli_felvonulast_tervez_a_Pride","timestamp":"2018. február. 15. 18:58","title":"Idén is kordonok nélküli felvonulást tervez a Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg nem okoz túl nagy meglepetést, hogy éppen melyik cég vezeti a világ legértékesebb vállalatainak listáját.","shortLead":"Valószínűleg nem okoz túl nagy meglepetést, hogy éppen melyik cég vezeti a világ legértékesebb vállalatainak listáját.","id":"20180215_Ebben_a_pillanatban_ez_a_vilag_legertekesebb_cege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0865d90d-9e88-430a-87e0-c937fbdec835","keywords":null,"link":"/tudomany/20180215_Ebben_a_pillanatban_ez_a_vilag_legertekesebb_cege","timestamp":"2018. február. 15. 18:59","title":"Ebben a pillanatban ez a világ legértékesebb cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef0b833-4742-42e2-babe-f54707f43df8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egyre több propagandaplakátját ragasztják át úgy, hogy sokkal kedvesebb értelmet kapjanak. Ön mit szeretne, mit telepítsen be Soros? Szavazzon!","shortLead":"A kormány egyre több propagandaplakátját ragasztják át úgy, hogy sokkal kedvesebb értelmet kapjanak. Ön mit szeretne...","id":"20180216_Elefant_fecskek_kiscicak__mit_szeretne_hogy_Soros_mit_telepitsen_be_inkabb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bef0b833-4742-42e2-babe-f54707f43df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603c24ee-33c1-4e58-9279-9b212baf0bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Elefant_fecskek_kiscicak__mit_szeretne_hogy_Soros_mit_telepitsen_be_inkabb","timestamp":"2018. február. 16. 16:27","title":"Elefánt, fecskék, kiscicák – mit szeretne, mit telepítsen be Soros?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb1d369-d67d-41dd-9a16-bc56f0706ecc","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"400 magyar cégvezető véleményét kérdezték meg a kutatásban.","shortLead":"400 magyar cégvezető véleményét kérdezték meg a kutatásban.","id":"20180216_Robotok_dolgozhatnak_ot_ev_mulva_a_hazai_kkvkban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fb1d369-d67d-41dd-9a16-bc56f0706ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98713433-e6ec-480e-b226-03e035272bac","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180216_Robotok_dolgozhatnak_ot_ev_mulva_a_hazai_kkvkban","timestamp":"2018. február. 16. 10:49","title":"Robotok dolgozhatnak öt év múlva a hazai kkv-kban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b7fe68-75c4-45b9-b6e9-c57adb9bd113","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában láthatjuk itt, a hvg.hu-n is. Ma megtudjuk – mert Tasnádi István leírta, Gálffi László pedig elmondja –, hogy \"le lett írva az összes szó, az összes bölcs, fennkölt, vicces, trágár, meghökkentő, sablonos és mélyenszántó gondolat. Le lett írva minden, ami az emberi nyelvek szókészletével és logikai alakzataival egyáltalán lehetséges\".","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180215_Tasnadi_Istvan_Galffi_Laszlo_Elo_irok_tarsasaga_25_resz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b7fe68-75c4-45b9-b6e9-c57adb9bd113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa4c26-adbb-4537-9cc9-1233d6d93a97","keywords":null,"link":"/kultura/20180215_Tasnadi_Istvan_Galffi_Laszlo_Elo_irok_tarsasaga_25_resz","timestamp":"2018. február. 15. 17:22","title":"Tasnádi István: Le lett írva minden szó, mostantól csak ismételni lehet – Élő írók társasága 25. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi bevándorlásszervező irodának kikiáltott alapítvány már eredményt hirdetett, megnéztük, milyen célokra osztotta szét a Soros alapítványától kapott pénzt. Migránssimogatásra senki sem pályázott. ","shortLead":"A pécsi bevándorlásszervező irodának kikiáltott alapítvány már eredményt hirdetett, megnéztük, milyen célokra osztotta...","id":"20180217_soros_gyorgy_emberseg_erejevel_alapitvany_pecs_nyilt_tarsadalom_alapitvany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0de1cb4-d14f-4a9a-95da-ca6bd9f7c0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_soros_gyorgy_emberseg_erejevel_alapitvany_pecs_nyilt_tarsadalom_alapitvany","timestamp":"2018. február. 17. 11:00","title":"Szemétgyűjtők, horgászok, mesemondók: belőlük épül Soros György vidéki hadserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ac639a-e992-45f6-9307-0ad54f289849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalok élőben közvetítették az interneten, ahogy egy lány beleköt egy másikba, majd a földre teperi. ","shortLead":"A fiatalok élőben közvetítették az interneten, ahogy egy lány beleköt egy másikba, majd a földre teperi. ","id":"20180216_Videora_vettek_ahogy_egy_tinilany_megver_egy_masikat_Szegeden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2ac639a-e992-45f6-9307-0ad54f289849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbad5a7a-60f7-481b-bfc6-f2ea1a0e897d","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Videora_vettek_ahogy_egy_tinilany_megver_egy_masikat_Szegeden","timestamp":"2018. február. 16. 17:18","title":"Videóra vették, ahogy egy tinilány megver egy másikat Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c83840-08f2-43e2-a9e9-a0467800393c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Díszborítású szülinapi köszöntőt. ","shortLead":"Díszborítású szülinapi köszöntőt. ","id":"20180215_Orban_levelet_irt_Szabo_Istvannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c83840-08f2-43e2-a9e9-a0467800393c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c3fa8c-c69b-4b0c-ab0f-6cc6e5fc65e4","keywords":null,"link":"/kultura/20180215_Orban_levelet_irt_Szabo_Istvannak","timestamp":"2018. február. 15. 20:49","title":"Orbán levelet írt Szabó Istvánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]